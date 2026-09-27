Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 2666 MHz, CL18, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти рассчитан на пользователей, которым необходимо модернизировать или собрать компактную систему с высоким объёмом ОЗУ, но без экстремальных требований к скорости. Он оптимально подойдёт для апгрейда ноутбука или мини-ПК, где на первом месте стоит увеличение доступной памяти для комфортной работы с виртуальными машинами, обработки больших массивов данных, монтажа видео в разрешении Full HD или для профессиональных приложений, потребляющих много ресурсов. По сравнению с базовыми модулями для офиса он предлагает значительно больший объём в 32 ГБ, однако его частота 2666 МГц является стандартной для многих ноутбучных платформ, что делает его выбором в пользу ёмкости, а не предельной пропускной способности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4 — четвёртого поколения оперативной памяти, которое обеспечивает баланс между производительностью, энергоэффективностью и ценой. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные компьютеры (NUC), моноблоки и некоторые материнские платы mini-ITX. Важно понимать, что этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM в обычных настольных ПК, поэтому проверка форм-фактора вашей системы — первое, что нужно сделать перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ на одной планке, что для многих мобильных и компактных рабочих станций является максимально доступным или близким к нему. Такой объём позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжёлыми приложениями, работать с объёмными базами данных и проектами в графических и инженерных программах без подтормаживаний из-за нехватки памяти. Частота 2666 МГц является распространённым стандартом для ноутбучных процессоров Intel и AMD и обеспечивает достаточную для большинства задач отзывчивость системы, хотя в сценариях, сильно зависящих от скорости памяти (например, некоторые игры или обработка данных в оперативной памяти), прирост от более высоких частот был бы заметен.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL18, что указывает на задержку цикла чтения-записи. В паре с частотой 2666 МГц эти параметры формируют приемлемую общую латентность для повседневных и профессиональных задач. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Стоит отметить, что данная модель, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона, такие как XMP, и предназначена для работы на заявленной частоте 2666 МГЦ в режиме JEDEC, что типично для многих ноутбуков, где настройки BIOS/UEFI сильно ограничены.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и процессорами, поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот и общий максимальный объём памяти, так как некоторые ноутбуки могут не работать с планками на 32 ГБ. Также необходимо проверить, поддерживает ли ваша платформа именно частоту 2666 МГц — это штатная частота для многих мобильных процессоров, но на старых системах память может запуститься на более низкой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль Patriot Viper Steel в данном исполнении оснащён металлическим радиатором, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке. В условиях ограниченного воздушного потока внутри корпуса ноутбука это может способствовать большей стабильности работы. Планка выполнена в сдержанном дизайне, характерном для серии Viper Steel, и не имеет RGB-подсветки, что актуально для скрытой установки внутри лэптопа. Высота модуля с радиатором может быть немного больше, чем у стандартных планок SO-DIMM, поэтому рекомендуется проверить наличие свободного пространства внутри вашего устройства.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля объёмом 32 ГБ. Важно понимать, что при установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что обеспечивает меньшую пропускную способность по сравнению с двухканальным режимом (при наличии двух или четырёх слотов и установке парных модулей). Для активации двухканального режима в будущем вам потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в соответствующий слот согласно руководству к материнской плате ноутбука. Смешивать данную планку с другими модулями по частоте и таймингам не рекомендуется во избежание проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с форм-фактором SO-DIMM — этот модуль не подойдёт для стандартных настольных компьютеров. Также стоит помнить, что многие ноутбуки не позволяют менять настройки частоты и таймингов в BIOS, поэтому память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата, не превышая 2666 МГц. При выборе ориентируйтесь на потребность именно в большом объёме памяти, а не в её максимальной скорости. Этот модуль — отличный выбор для апгрейда рабочего или игрового ноутбука, где нехватка оперативной памяти стала узким местом, а частота имеет второстепенное значение. Если же вам критически важна пропускная способность, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей меньшего объёма для активации двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти рассчитан на пользователей, которым необходимо модернизировать или собрать компактную систему с высоким объёмом ОЗУ, но без экстремальных требований к скорости. Он оптимально подойдёт для апгрейда ноутбука или мини-ПК, где на первом месте стоит увеличение доступной памяти для комфортной работы с виртуальными машинами, обработки больших массивов данных, монтажа видео в разрешении Full HD или для профессиональных приложений, потребляющих много ресурсов. По сравнению с базовыми модулями для офиса он предлагает значительно больший объём в 32 ГБ, однако его частота 2666 МГц является стандартной для многих ноутбучных платформ, что делает его выбором в пользу ёмкости, а не предельной пропускной способности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4 — четвёртого поколения оперативной памяти, которое обеспечивает баланс между производительностью, энергоэффективностью и ценой. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные компьютеры (NUC), моноблоки и некоторые материнские платы mini-ITX. Важно понимать, что этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM в обычных настольных ПК, поэтому проверка форм-фактора вашей системы — первое, что нужно сделать перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ на одной планке, что для многих мобильных и компактных рабочих станций является максимально доступным или близким к нему. Такой объём позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с тяжёлыми приложениями, работать с объёмными базами данных и проектами в графических и инженерных программах без подтормаживаний из-за нехватки памяти. Частота 2666 МГц является распространённым стандартом для ноутбучных процессоров Intel и AMD и обеспечивает достаточную для большинства задач отзывчивость системы, хотя в сценариях, сильно зависящих от скорости памяти (например, некоторые игры или обработка данных в оперативной памяти), прирост от более высоких частот был бы заметен.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL18, что указывает на задержку цикла чтения-записи. В паре с частотой 2666 МГц эти параметры формируют приемлемую общую латентность для повседневных и профессиональных задач. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Стоит отметить, что данная модель, скорее всего, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона, такие как XMP, и предназначена для работы на заявленной частоте 2666 МГЦ в режиме JEDEC, что типично для многих ноутбуков, где настройки BIOS/UEFI сильно ограничены.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и процессорами, поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот и общий максимальный объём памяти, так как некоторые ноутбуки могут не работать с планками на 32 ГБ. Также необходимо проверить, поддерживает ли ваша платформа именно частоту 2666 МГц — это штатная частота для многих мобильных процессоров, но на старых системах память может запуститься на более низкой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль Patriot Viper Steel в данном исполнении оснащён металлическим радиатором, который помогает рассеивать тепло при продолжительной нагрузке. В условиях ограниченного воздушного потока внутри корпуса ноутбука это может способствовать большей стабильности работы. Планка выполнена в сдержанном дизайне, характерном для серии Viper Steel, и не имеет RGB-подсветки, что актуально для скрытой установки внутри лэптопа. Высота модуля с радиатором может быть немного больше, чем у стандартных планок SO-DIMM, поэтому рекомендуется проверить наличие свободного пространства внутри вашего устройства.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля объёмом 32 ГБ. Важно понимать, что при установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что обеспечивает меньшую пропускную способность по сравнению с двухканальным режимом (при наличии двух или четырёх слотов и установке парных модулей). Для активации двухканального режима в будущем вам потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить его в соответствующий слот согласно руководству к материнской плате ноутбука. Смешивать данную планку с другими модулями по частоте и таймингам не рекомендуется во избежание проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с форм-фактором SO-DIMM — этот модуль не подойдёт для стандартных настольных компьютеров. Также стоит помнить, что многие ноутбуки не позволяют менять настройки частоты и таймингов в BIOS, поэтому память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата, не превышая 2666 МГц. При выборе ориентируйтесь на потребность именно в большом объёме памяти, а не в её максимальной скорости. Этот модуль — отличный выбор для апгрейда рабочего или игрового ноутбука, где нехватка оперативной памяти стала узким местом, а частота имеет второстепенное значение. Если же вам критически важна пропускная способность, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей меньшего объёма для активации двухканального режима.
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