Описание товара Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3600 MHz, CL20, DIMM, радиатор, красный, черный

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти на 32 ГБ оптимальна для пользователей, которым нужен большой объем для работы с ресурсоемкими приложениями без необходимости сразу покупать комплект из двух модулей. Она отлично подойдет для создания мощной рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга или работы с виртуальными машинами, где объем часто важнее скорости в двухканальном режиме. Также она станет удачным выбором для апгрейда домашнего или игрового ПК, когда в системе уже есть одна планка и требуется увеличение общего объема ОЗУ до 64 ГБ или более.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому устанавливать его в ноутбук или компактную систему с SO-DIMM слотами физически невозможно. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно для DDR4 DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночный модуль объемом 32 ГБ предоставляет огромный запас оперативной памяти для профессиональных задач, позволяя комфортно работать с большими проектами и держать открытыми десятки вкладок и приложений. Частота 3600 МГц относится к высокому сегменту для DDR4 и обеспечивает отличную пропускную способность, что положительно скажется на минимальном FPS в играх и скорости отклика в требовательных программах, особенно если в будущем добавить вторую такую же планку для двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги 20-20-20-40 при частоте 3600 МГц представляют собой сбалансированный вариант, где скорость передачи данных приоритетнее сверхнизкой латентности. Для работы на заявленных параметрах модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет активировать профиль разгона в BIOS материнской платы одной кнопкой, без сложных ручных настроек. Стандартное напряжение для этого режима составляет 1.35 В, что типично для скоростной памяти DDR4 и обеспечивает стабильность.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходимо убедиться, что ваш процессор и материнская плата (в частности, ее чипсет) официально поддерживают такие частоты ОЗУ. На некоторых платформах, особенно более старых, для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться обновление BIOS/UEFI до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором красно-черного цвета, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Дизайн выполнен в классическом игровом стиле без подсветки, что делает память хорошим выбором для сборок, где важна не RGB-иллюминация, а надежность и лаконичный внешний вид.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Важно понимать, что он будет работать в одноканальном режиме, что несколько ограничивает его пропускную способность по сравнению с двумя планками в двухканальной конфигурации. Для активации двухканального режима и получения максимальной производительности рекомендуется в будущем приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в ее руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс данной модели - это одиночная поставка и высокий объем одной планки. Она станет идеальным решением для первоначального сбора системы с постепенным наращиванием объема до 64 ГБ или для замены меньших по объему модулей. При выборе учитывайте, что для полного раскрытия потенциала частоты 3600 МГц нужна соответствующая материнская плата. Если ваша цель - сборка сбалансированного игрового ПК с нуля, чаще выгоднее сразу рассматривать комплект из двух планок меньшего объема (например, 2x16 ГБ) для моментального включения двухканального режима.