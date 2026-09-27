Описание товара Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 3200 MHz, CL18, DIMM, радиатор, красный, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 идеально сбалансирован для сборки современного игрового компьютера или производительной рабочей станции для монтажа видео и обработки фото. Объём в 16 ГБ, представленный двумя модулями по 8 ГБ, с запасом покрывает потребности современных игр и большинства творческих задач, обеспечивая плавный геймплей и комфортную работу с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно. Он находится в оптимальном ценовом сегменте между базовыми модулями для офисных ПК и дорогими высокочастотными наборами для экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к поколению DDR4, которое является современным стандартом для большинства настольных платформ последних лет и предлагает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший по размеру SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух модулей по 8 ГБ даёт суммарный объём в 16 ГБ, который является отличным выбором для игр и многозадачности. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на платформах AMD Ryzen, и на скорости рендеринга в монтажных программах. Такой скорости достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров среднего и высокого уровня без переплаты за экстремальные частоты, разница с которыми в реальных сценариях часто малозаметна.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модулей составляют CL18, что является типичным для частоты 3200 МГц и обеспечивает хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение 1.35 В стандартно для DDR4 в таком частотном диапазоне. Комплект поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 3200 МГц простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц материнская плата также должна её поддерживать, а на платформах Intel это обычно требует чипсетов серии Z, B или H с индексом, поддерживающим разгон. Для стабильной работы на высоких частотах с двумя модулями рекомендуется устанавливать их в слоты, рекомендованные производителем материнской платы для активации двухканального режима.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами красно-чёрного цвета, которые не только придают комплекту агрессивный игровой вид, но и эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высокой частоте, способствуя стабильности системы. Конструкция радиаторов достаточно компактна и с меньшей вероятностью создаст конфликт с установкой массивного процессорного кулера, в отличие от высоких моделей с массивным освещением.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу и сразу позволяет активировать двухканальный режим. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает общую отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR4, так как она физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Для работы на частоте 3200 МГц через XMP может потребоваться активация соответствующего профиля в BIOS. Помните, что смешивание этого комплекта с другими модулями, даже той же частоты и таймингов, может привести к нестабильной работе, поэтому для расширения объёма в будущем предпочтительнее докупать идентичный комплект. Этот набор отлично подойдёт геймерам и энтузиастам, собирающим сбалансированную систему, в то время как для сложных задач 3D-рендеринга или работы с виртуальными машинами стоит рассмотреть комплекты большего объёма.