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Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный

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Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 1
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 2
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 3
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 4
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 5
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 6
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 7
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 8
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 9
Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
16-17-17-36
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 1
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 2
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 3
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 4
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 5
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 6
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 7
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 8
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 9
  • Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740384
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-17-17-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х1
Вес, г.
110

Описание товара Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет пользователям, которые собирают надежный домашний или офисный компьютер, а также тем, кто планирует недорогой апгрейд существующей системы на платформе Intel или AMD. С суммарным объемом в 16 ГБ он легко справится с повседневной многозадачностью, работой в тяжеловесных офисных пакетах, запуском современных онлайн-игр и даже с несложным монтажом видео. Для топового игрового ПК или профессиональной рабочей станции для рендеринга стоит рассмотреть модули с более высокой частотой и большим объемом, но для большинства стандартных задач этого комплекта будет более чем достаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая уже несколько лет является основным выбором для настольных систем. Этот тип памяти обеспечивает хороший баланс между производительностью, энергоэффективностью и стоимостью, приходя на смену устаревшему DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и абсолютно не подойдут для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Такой объем является комфортным минимумом для современных систем, позволяя держать открытыми множество вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями без подтормаживаний. Базовая частота в 2666 МГц относится к среднему уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для игр и приложений, где основная нагрузка ложится на видеокарту и процессор. Переход с более медленной памяти на эту будет заметен в общей отзывчивости системы, но для узкоспециализированных задач, чувствительных к скорости ОЗУ, могут потребоваться более быстрые комплекты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL16, что указывает на довольно низкую латентность для данной частоты. В связке с частотой 2666 МГц это обеспечивает хорошую скорость отклика. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически задействовать заявленные частоту и тайминги простым выбором соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память DDR4 совместима с огромным парком процессоров Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и AMD Ryzen начиная с первой серии, а также с соответствующими материнскими платами. Однако перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR4, так как они физически несовместимы с DDR3 или DDR5. Большинство современных плат среднего уровня без проблем поддерживают частоту 2666 МГц, но для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором красного цвета, который выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию. Он способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, хотя на частоте 2666 МГц нагрев и так невелик. Дизайн радиаторов достаточно компактен, что минимизирует риски конфликта с установленными башенными кулерами для процессора, что особенно важно при заполнении всех слотов на компактной материнской плате форм-фактора Micro-ATX.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы на большинстве плат. Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для активации этого режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A1 и B1 или A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это необратимая несовместимость DDR4 со слотами DDR3 или DDR5 из-за разного расположения ключа-прорези. Перед покупкой проверьте спецификации вашей материнской платы. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц через XMP требуется материнская плата с корректной поддержкой этого стандарта. Смешивание этого комплекта с другими модулями, даже от того же производителя, может привести к нестабильности, поэтому для расширения объема в будущем лучше приобретать идентичный набор. Этот комплект – отличный выбор для сбалансированной сборки или апгрейда с прицелом на надежность и стабильность без переплаты за избыточную частоту.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-17-17-36
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет пользователям, которые собирают надежный домашний или офисный компьютер, а также тем, кто планирует недорогой апгрейд существующей системы на платформе Intel или AMD. С суммарным объемом в 16 ГБ он легко справится с повседневной многозадачностью, работой в тяжеловесных офисных пакетах, запуском современных онлайн-игр и даже с несложным монтажом видео. Для топового игрового ПК или профессиональной рабочей станции для рендеринга стоит рассмотреть модули с более высокой частотой и большим объемом, но для большинства стандартных задач этого комплекта будет более чем достаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая уже несколько лет является основным выбором для настольных систем. Этот тип памяти обеспечивает хороший баланс между производительностью, энергоэффективностью и стоимостью, приходя на смену устаревшему DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и абсолютно не подойдут для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Такой объем является комфортным минимумом для современных систем, позволяя держать открытыми множество вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями без подтормаживаний. Базовая частота в 2666 МГц относится к среднему уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для игр и приложений, где основная нагрузка ложится на видеокарту и процессор. Переход с более медленной памяти на эту будет заметен в общей отзывчивости системы, но для узкоспециализированных задач, чувствительных к скорости ОЗУ, могут потребоваться более быстрые комплекты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL16, что указывает на довольно низкую латентность для данной частоты. В связке с частотой 2666 МГц это обеспечивает хорошую скорость отклика. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически задействовать заявленные частоту и тайминги простым выбором соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память DDR4 совместима с огромным парком процессоров Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и AMD Ryzen начиная с первой серии, а также с соответствующими материнскими платами. Однако перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR4, так как они физически несовместимы с DDR3 или DDR5. Большинство современных плат среднего уровня без проблем поддерживают частоту 2666 МГц, но для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором красного цвета, который выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию. Он способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, хотя на частоте 2666 МГц нагрев и так невелик. Дизайн радиаторов достаточно компактен, что минимизирует риски конфликта с установленными башенными кулерами для процессора, что особенно важно при заполнении всех слотов на компактной материнской плате форм-фактора Micro-ATX.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы на большинстве плат. Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для активации этого режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A1 и B1 или A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это необратимая несовместимость DDR4 со слотами DDR3 или DDR5 из-за разного расположения ключа-прорези. Перед покупкой проверьте спецификации вашей материнской платы. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц через XMP требуется материнская плата с корректной поддержкой этого стандарта. Смешивание этого комплекта с другими модулями, даже от того же производителя, может привести к нестабильности, поэтому для расширения объема в будущем лучше приобретать идентичный набор. Этот комплект – отличный выбор для сбалансированной сборки или апгрейда с прицелом на надежность и стабильность без переплаты за избыточную частоту.

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Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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