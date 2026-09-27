Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper Elite II, DDR4, 16GB (2x8 GB), 2666 MHz, CL16, DIMM, радиатор, красный
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет пользователям, которые собирают надежный домашний или офисный компьютер, а также тем, кто планирует недорогой апгрейд существующей системы на платформе Intel или AMD. С суммарным объемом в 16 ГБ он легко справится с повседневной многозадачностью, работой в тяжеловесных офисных пакетах, запуском современных онлайн-игр и даже с несложным монтажом видео. Для топового игрового ПК или профессиональной рабочей станции для рендеринга стоит рассмотреть модули с более высокой частотой и большим объемом, но для большинства стандартных задач этого комплекта будет более чем достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая уже несколько лет является основным выбором для настольных систем. Этот тип памяти обеспечивает хороший баланс между производительностью, энергоэффективностью и стоимостью, приходя на смену устаревшему DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и абсолютно не подойдут для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Такой объем является комфортным минимумом для современных систем, позволяя держать открытыми множество вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями без подтормаживаний. Базовая частота в 2666 МГц относится к среднему уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для игр и приложений, где основная нагрузка ложится на видеокарту и процессор. Переход с более медленной памяти на эту будет заметен в общей отзывчивости системы, но для узкоспециализированных задач, чувствительных к скорости ОЗУ, могут потребоваться более быстрые комплекты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL16, что указывает на довольно низкую латентность для данной частоты. В связке с частотой 2666 МГц это обеспечивает хорошую скорость отклика. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически задействовать заявленные частоту и тайминги простым выбором соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память DDR4 совместима с огромным парком процессоров Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и AMD Ryzen начиная с первой серии, а также с соответствующими материнскими платами. Однако перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR4, так как они физически несовместимы с DDR3 или DDR5. Большинство современных плат среднего уровня без проблем поддерживают частоту 2666 МГц, но для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором красного цвета, который выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию. Он способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, хотя на частоте 2666 МГц нагрев и так невелик. Дизайн радиаторов достаточно компактен, что минимизирует риски конфликта с установленными башенными кулерами для процессора, что особенно важно при заполнении всех слотов на компактной материнской плате форм-фактора Micro-ATX.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы на большинстве плат. Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для активации этого режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A1 и B1 или A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это необратимая несовместимость DDR4 со слотами DDR3 или DDR5 из-за разного расположения ключа-прорези. Перед покупкой проверьте спецификации вашей материнской платы. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц через XMP требуется материнская плата с корректной поддержкой этого стандарта. Смешивание этого комплекта с другими модулями, даже от того же производителя, может привести к нестабильности, поэтому для расширения объема в будущем лучше приобретать идентичный набор. Этот комплект – отличный выбор для сбалансированной сборки или апгрейда с прицелом на надежность и стабильность без переплаты за избыточную частоту.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет пользователям, которые собирают надежный домашний или офисный компьютер, а также тем, кто планирует недорогой апгрейд существующей системы на платформе Intel или AMD. С суммарным объемом в 16 ГБ он легко справится с повседневной многозадачностью, работой в тяжеловесных офисных пакетах, запуском современных онлайн-игр и даже с несложным монтажом видео. Для топового игрового ПК или профессиональной рабочей станции для рендеринга стоит рассмотреть модули с более высокой частотой и большим объемом, но для большинства стандартных задач этого комплекта будет более чем достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая уже несколько лет является основным выбором для настольных систем. Этот тип памяти обеспечивает хороший баланс между производительностью, энергоэффективностью и стоимостью, приходя на смену устаревшему DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и абсолютно не подойдут для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Такой объем является комфортным минимумом для современных систем, позволяя держать открытыми множество вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями без подтормаживаний. Базовая частота в 2666 МГц относится к среднему уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для игр и приложений, где основная нагрузка ложится на видеокарту и процессор. Переход с более медленной памяти на эту будет заметен в общей отзывчивости системы, но для узкоспециализированных задач, чувствительных к скорости ОЗУ, могут потребоваться более быстрые комплекты.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL16, что указывает на довольно низкую латентность для данной частоты. В связке с частотой 2666 МГц это обеспечивает хорошую скорость отклика. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует стабильность и низкое тепловыделение. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически задействовать заявленные частоту и тайминги простым выбором соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память DDR4 совместима с огромным парком процессоров Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и AMD Ryzen начиная с первой серии, а также с соответствующими материнскими платами. Однако перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR4, так как они физически несовместимы с DDR3 или DDR5. Большинство современных плат среднего уровня без проблем поддерживают частоту 2666 МГц, но для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором красного цвета, который выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию. Он способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, хотя на частоте 2666 МГц нагрев и так невелик. Дизайн радиаторов достаточно компактен, что минимизирует риски конфликта с установленными башенными кулерами для процессора, что особенно важно при заполнении всех слотов на компактной материнской плате форм-фактора Micro-ATX.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы на большинстве плат. Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для активации этого режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A1 и B1 или A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это необратимая несовместимость DDR4 со слотами DDR3 или DDR5 из-за разного расположения ключа-прорези. Перед покупкой проверьте спецификации вашей материнской платы. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц через XMP требуется материнская плата с корректной поддержкой этого стандарта. Смешивание этого комплекта с другими модулями, даже от того же производителя, может привести к нестабильности, поэтому для расширения объема в будущем лучше приобретать идентичный набор. Этот комплект – отличный выбор для сбалансированной сборки или апгрейда с прицелом на надежность и стабильность без переплаты за избыточную частоту.
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