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Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый купить с доставкой в Москве
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Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый

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Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото 1
Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото 2
Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото 3
Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото 4
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото 1
  • Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото 2
  • Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото 3
  • Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740349
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
60

Описание товара Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы, где на первом месте стоит надежность и достаточный объем, а не максимальная скорость. Одного модуля на 16 ГБ хватит для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, легким монтажом и нетребовательными играми. Он является хорошим выбором для тех, кто хочет увеличить оперативную память старого ПК или собрать бюджетную мультимедийную систему без разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, который предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM. Важно проверить, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, поскольку разные поколения памяти физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на одном модуле предоставляет солидный запас для большинства повседневных задач и позволяет не беспокоиться о нехватке памяти при многозадачной работе. Частота 2666 МГц является базовой для платформы DDR4 и обеспечивает стабильную и отзывчивую работу системы. Такой скорости достаточно для офисной работы, просмотра контента и многих игр, хотя в высокочастотных процессорозависимых проектах более быстрая память могла бы дать небольшой дополнительный прирост к FPS.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что указывает на довольно высокую латентность при данной частоте. Такое сочетание частоты и задержек характерно для бюджетных модулей и обеспечивает базовую, но стабильную производительность. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, равном 1.2 В, и поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить заявленные настройки частоты и таймингов в совместимой материнской плате без ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 2666 МГц важно убедиться, что ваш процессор и материнская плата (а точнее, её чипсет) официально поддерживают такую частоту. На некоторых базовых платах память может автоматически запуститься на более низкой, стандартной для контроллера частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Также стоит учитывать, что одноканальный режим работы одного модуля снижает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором желтого цвета, который не только придает изделию индивидуальный внешний вид, но и помогает рассеивать тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером при установке в ближайший к процессору слот. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Его установка в систему обеспечит одноканальный режим работы, которого достаточно для большинства бытовых задач. Для включения более производительного двухканального режима потребуется установить вторую идентичную (или максимально похожую по характеристикам) планку в соответствующий слот на материнской плате, что вдвое увеличит пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете в будущем расширять объём, целесообразно сразу приобрести второй такой же модуль.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как встроенная графика или некоторые профессиональные приложения. Также помните, что частота 2666 МГц может не поддерживаться старыми процессорами или материнскими платами начального уровня без обновления BIOS. Этот модуль оптимален для пользователей, которым в первую очередь нужен большой и надежный объём по доступной цене, а не максимальная частота. Если же ваша цель - современная игровая сборка или рабочая станция, лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой и низкими таймингами.

Отзывы о товаре Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы, где на первом месте стоит надежность и достаточный объем, а не максимальная скорость. Одного модуля на 16 ГБ хватит для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, легким монтажом и нетребовательными играми. Он является хорошим выбором для тех, кто хочет увеличить оперативную память старого ПК или собрать бюджетную мультимедийную систему без разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, который предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM. Важно проверить, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, поскольку разные поколения памяти физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на одном модуле предоставляет солидный запас для большинства повседневных задач и позволяет не беспокоиться о нехватке памяти при многозадачной работе. Частота 2666 МГц является базовой для платформы DDR4 и обеспечивает стабильную и отзывчивую работу системы. Такой скорости достаточно для офисной работы, просмотра контента и многих игр, хотя в высокочастотных процессорозависимых проектах более быстрая память могла бы дать небольшой дополнительный прирост к FPS.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL19, что указывает на довольно высокую латентность при данной частоте. Такое сочетание частоты и задержек характерно для бюджетных модулей и обеспечивает базовую, но стабильную производительность. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, равном 1.2 В, и поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить заявленные настройки частоты и таймингов в совместимой материнской плате без ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 2666 МГц важно убедиться, что ваш процессор и материнская плата (а точнее, её чипсет) официально поддерживают такую частоту. На некоторых базовых платах память может автоматически запуститься на более низкой, стандартной для контроллера частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Также стоит учитывать, что одноканальный режим работы одного модуля снижает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором желтого цвета, который не только придает изделию индивидуальный внешний вид, но и помогает рассеивать тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером при установке в ближайший к процессору слот. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Его установка в систему обеспечит одноканальный режим работы, которого достаточно для большинства бытовых задач. Для включения более производительного двухканального режима потребуется установить вторую идентичную (или максимально похожую по характеристикам) планку в соответствующий слот на материнской плате, что вдвое увеличит пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете в будущем расширять объём, целесообразно сразу приобрести второй такой же модуль.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как встроенная графика или некоторые профессиональные приложения. Также помните, что частота 2666 МГц может не поддерживаться старыми процессорами или материнскими платами начального уровня без обновления BIOS. Этот модуль оптимален для пользователей, которым в первую очередь нужен большой и надежный объём по доступной цене, а не максимальная частота. Если же ваша цель - современная игровая сборка или рабочая станция, лучше рассмотреть комплект из двух модулей с более высокой частотой и низкими таймингами.

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Отзывы


Оперативная память NETAC Shadow, DDR4, 16Gb (1x16 GB), 2666 MHz, CL19, DIMM, радиатор, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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