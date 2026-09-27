Описание товара Оперативная память NETAC, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200MHz, CL16, DIMM, с радиатором, черный

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти - отличное решение для базовой модернизации рабочего или домашнего компьютера. Она предоставляет достаточный объем для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях и браузере с большим количеством вкладок. Вы получите заметный прирост отзывчивости по сравнению со старыми или медленными модулями, однако для сборки нового игрового ПК среднего или высокого класса рекомендуется рассматривать комплект из двух планок для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 для настольных компьютеров в форм-факторе DIMM. Это текущее, но уже хорошо освоенное поколение памяти, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому она подойдет только для материнских плат со слотами именно под DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 16 ГБ, что является комфортным минимумом для современных задач. Частота работы в 3200 МГц относится к верхнему сегменту массового рынка и обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. Такая связка объема и частоты позволит системе быстро переключаться между тяжелыми приложениями, работать с большими документами и обеспечит стабильный FPS в большинстве современных игр, особенно если установить вторую идентичную планку для двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL16, что указывает на приемлемую латентность для данной частоты. Это сбалансированный показатель, который в паре с частотой 3200 МГц дает хороший отклик системы. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с номинальной частотой 3200 МГц в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Для выхода на заявленные 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или B-серии, AMD B-серии и выше), и современный процессор. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и в спецификациях указана поддержка частоты 3200 МГц и выше.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором черного цвета, который помогает эффективно рассеивать тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами в корпусе. Подсветка или декоративная подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает ее практичным выбором для сдержанных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одной планкой объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и повышает общую производительность системы, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие слоты на материнской плате (обычно помеченные одним цветом). Вы можете докупить такую же планку позже, однако для гарантированной совместимости и стабильной работы в двухканальном режиме производители настоятельно рекомендуют покупать память сразу в виде готового комплекта из двух модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это одноканальный режим работы при использовании одной планки, что не позволяет полностью раскрыть потенциал современной платформы. Для игр и ресурсоемких задач предпочтительнее сразу брать комплект 2x8 ГБ или 2x16 ГБ. Перед покупкой проверьте совместимость по поколению (DDR4), форм-фактору (DIMM) и максимально поддерживаемой частоте в спецификациях вашей материнской платы. Этот модуль станет отличным выбором для апгрейда старого ПК с целью увеличить объем ОЗУ или для сборки недорогой системы, где вторую идентичную планку можно будет добавить позже.