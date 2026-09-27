Описание товара Оперативная память серверная Micron DDR4 64Gb 3200MHz ECC RDIMM MTA36ASF8G72LZ-3G2R

Для кого и под какие задачи

Этот модуль серверной оперативной памяти создан для корпоративных задач, где критически важны стабильность и безошибочная обработка больших объемов данных. Он оптимально подходит для оснащения серверов, рабочих станций для высокопроизводительных вычислений, систем хранения данных и инженерных станций, работающих с САПР. Его ключевая роль - обеспечение надежной и отказоустойчивой работы в условиях круглосуточной нагрузки, в отличие от ориентированных на разгон модулей для игровых ПК.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в стандарте DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и эффективное энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой коррекции ошибок ECC. Это означает, что планка оснащена дополнительным регистровым буфером, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы, и схемой исправления ошибок, что исключает сбои из-за случайных смен битов в ячейках памяти. Такой тип модулей физически и электрически несовместим со слотами для обычной небуферизованной памяти (UDIMM) в потребительских ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный для серверного сегмента объём в 64 ГБ, что позволяет обрабатывать в оперативной памяти огромные массивы информации, сокращая обращения к медленным системам хранения. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обмен данными между процессором и памятью в задачах виртуализации, работы с базами данных и научных расчётов. В реальных сценариях это означает быструю загрузку виртуальных машин, отзывчивость системы при одновременной работе множества пользователей и снижение времени выполнения сложных вычислительных операций.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Серверная память, подобная этой модели Micron, оптимизирована в первую очередь для максимальной стабильности и надежности, а не для экстремально низких таймингов. Поддержка ECC и регистрового буфера добавляет небольшую дополнительную латентность, что является приемлемой платой за отказоустойчивость. Напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR4. Важно понимать, что такие модули не поддерживают потребительские технологии автоматического разгона вроде XMP или EXPO; они работают на частотах, строго определённых совместимостью с серверной платформой (процессором и чипсетом).

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными материнскими платами и рабочими станциями, сокеты которых поддерживают регистровую память RDIMM с ECC, например, на платформах Intel Xeon Scalable или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата поддерживает именно RDIMM, а не только UDIMM или LRDIMM, и что процессор и чипсет рассчитаны на работу с памятью DDR4-3200. Часто для активации такой частоты может потребоваться установка модулей в определённом порядке и соответствующая настройка BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как и многие серверные решения, поставляется без массивных декоративных радиаторов, поскольку в штатных серверных стойках и корпусах рабочих станций организован эффективный обдув массивом системных вентиляторов. Это также минимизирует риск механических конфликтов с системой охлаждения процессора и соседними компонентами внутри плотного монтажа. Внешний вид строго утилитарен, подсветка (RGB) отсутствует, что полностью соответствует профессиональной среде эксплуатации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко формировать конфигурацию сервера, исходя из требований к общему объёму оперативной памяти. На серверных платформах обычно активируется многоканальный режим работы памяти (четырёх-, шести- или восьмиканальный), что значительно повышает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для его активации модули необходимо устанавливать в слоты в строгом соответствии с руководством к материнской плате, как правило, начиная с определённых банков слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - абсолютная несовместимость с потребительскими платформами для процессоров Intel Core i или AMD Ryzen. Не пытайтесь установить этот RDIMM модуль в обычную материнскую плату для настольного ПК - он физически не подойдёт, и система не запустится. При выборе критически важно сверять модель модуля со списками совместимости (QVL) вашей серверной материнской платы и процессора. Этот модуль оптимален для тех, кому нужна надежная, проверенная память большого объёма для профессиональной инфраструктуры. Для домашней или игровой сборки необходима совершенно другая, небуферизованная память (UDIMM).