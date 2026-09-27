Оперативная память Micron SO-DIMM 8 ГБ - 1 шт ddr4 (MTA4ATF1G64HZ-3G2FA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Micron SO-DIMM 8 ГБ - 1 шт ddr4 (MTA4ATF1G64HZ-3G2FA)
Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти предназначена для апгрейда ноутбуков, компактных ПК и моноблоков, где требуется увеличение объёма ОЗУ для более комфортной работы. Её конфигурация в 8 ГБ на модуль закрывает базовые потребности в многозадачности, позволяя уверенно работать с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для игровых или профессиональных задач, связанных с монтажом и рендерингом, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или выбор памяти большей ёмкости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки и компактные системы, где используются соответствующие слоты меньшего размера. Важно понимать, что эта планка физически и электрически несовместима со слотами для настольной памяти DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым и достаточным для большинства повседневных задач на портативном компьютере. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и общей отзывчивости системы. В сценариях, где важна скорость подсистемы памяти, например, в работе с интегрированной графикой или обработке больших данных, такой частотный потенциал будет особенно полезен.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение модуля оптимизированы для стабильной работы в рамках спецификации JEDEC, что гарантирует совместимость с большинством ноутбуков. Данная память, как правило, не поддерживает экстремальные профили автоматического разгона вроде XMP, характерные для игровых десктопных модулей, и работает на своих заявленных параметрах после установки. Это обеспечивает максимальную стабильность в системах, где тонкая ручная настройка BIOS часто недоступна.
Совместимость с платформой
Планка совместима с ноутбуками и компактными платформами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваш ноутбук использует именно DDR4, а не более старое поколение DDR3, так как они взаимно несовместимы. Также стоит проверить в спецификациях устройства максимально поддерживаемый объём на слот и частоту, хотя большинство современных систем корректно определят и будут работать с модулем 8 ГБ 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без радиатора, что является стандартом для большинства модулей памяти для ноутбуков. Это позволяет гарантированно установить планку в любой корпус ноутбука или компактного ПК, где зазоры строго ограничены. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как в ноутбучных системах память редко подвергается экстремальным тепловым нагрузкам, требующим активного отвода тепла.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, что удобно для единичной замены или дополнения уже установленной памяти. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие слоты. При апгрейде стоит проверить, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот, или же потребуется замена уже установленного модуля на новый большей ёмкости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR4 SO-DIMM, поэтому внимательно сверьте поколение памяти вашего текущего ноутбука. Эта память не предназначена для ручного разгона и будет работать на максимальной частоте, которую официально поддерживает процессор и чипсет вашей мобильной системы. Для достижения наилучшей производительности в ресурсоёмких задачах рекомендуется установка двух одинаковых модулей для работы в двухканальном режиме, а для обычного офисного апгрейда одного модуля на 8 ГБ будет вполне достаточно.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G...
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 (A...
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 8Gb PC25600, 3200Mhz, SO-DIMM (P...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитОперативная память Kingston DDR3 8GB 1600MHz CL11 DIMM (KVR16N11...
-
В наличииЦена 8 770 руб.2193 руб. в СплитОперативная память Exegate Value 16GB 3200МГц (EX295579RUS)
-
В наличииЦена 9 050 руб.2263 руб. в СплитПамять оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer 16GB 3200MHz SO-DIMM (AS16GGB32CS...
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200Mhz PSD416G3...
-
В наличииЦена 10 100 руб.2525 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-16)
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитПамять оперативная Digma 16GB DGMAD43200016D
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer 16Gb 2666MHz (AS16GGB26CQYBGH/ES....
Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти предназначена для апгрейда ноутбуков, компактных ПК и моноблоков, где требуется увеличение объёма ОЗУ для более комфортной работы. Её конфигурация в 8 ГБ на модуль закрывает базовые потребности в многозадачности, позволяя уверенно работать с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными приложениями. Для игровых или профессиональных задач, связанных с монтажом и рендерингом, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или выбор памяти большей ёмкости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки и компактные системы, где используются соответствующие слоты меньшего размера. Важно понимать, что эта планка физически и электрически несовместима со слотами для настольной памяти DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым и достаточным для большинства повседневных задач на портативном компьютере. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и общей отзывчивости системы. В сценариях, где важна скорость подсистемы памяти, например, в работе с интегрированной графикой или обработке больших данных, такой частотный потенциал будет особенно полезен.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение модуля оптимизированы для стабильной работы в рамках спецификации JEDEC, что гарантирует совместимость с большинством ноутбуков. Данная память, как правило, не поддерживает экстремальные профили автоматического разгона вроде XMP, характерные для игровых десктопных модулей, и работает на своих заявленных параметрах после установки. Это обеспечивает максимальную стабильность в системах, где тонкая ручная настройка BIOS часто недоступна.
Совместимость с платформой
Планка совместима с ноутбуками и компактными платформами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваш ноутбук использует именно DDR4, а не более старое поколение DDR3, так как они взаимно несовместимы. Также стоит проверить в спецификациях устройства максимально поддерживаемый объём на слот и частоту, хотя большинство современных систем корректно определят и будут работать с модулем 8 ГБ 3200 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без радиатора, что является стандартом для большинства модулей памяти для ноутбуков. Это позволяет гарантированно установить планку в любой корпус ноутбука или компактного ПК, где зазоры строго ограничены. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как в ноутбучных системах память редко подвергается экстремальным тепловым нагрузкам, требующим активного отвода тепла.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, что удобно для единичной замены или дополнения уже установленной памяти. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность, необходимо установить две идентичные планки в соответствующие слоты. При апгрейде стоит проверить, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот, или же потребуется замена уже установленного модуля на новый большей ёмкости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR4 SO-DIMM, поэтому внимательно сверьте поколение памяти вашего текущего ноутбука. Эта память не предназначена для ручного разгона и будет работать на максимальной частоте, которую официально поддерживает процессор и чипсет вашей мобильной системы. Для достижения наилучшей производительности в ресурсоёмких задачах рекомендуется установка двух одинаковых модулей для работы в двухканальном режиме, а для обычного офисного апгрейда одного модуля на 8 ГБ будет вполне достаточно.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Отзывы о товаре Оперативная память Micron SO-DIMM 8 ГБ - 1 шт ddr4 (MTA4ATF1G64HZ-3G2FA)