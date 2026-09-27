Описание товара Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 64GB 2Rx4 5600 MHz ECC Registered MTC40F2046S1RC56BD2, 1 year, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов, где на первом месте стоят надежность, стабильность и коррекция ошибок. Он оптимально подойдет для систем, выполняющих критически важные вычисления, работу с базами данных, виртуализацию, инженерное моделирование или рендеринг сложных сцен. Данная конфигурация с большим объемом и поддержкой ECC не предназначена для обычных игровых или домашних ПК, ее сильная сторона - обеспечение бесперебойной работы под высокой нагрузкой в корпоративной среде.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR5, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является тип RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (Error-Correcting Code). Это означает наличие регистра-буфера, который разгружает контроллер памяти материнской платы, позволяя устанавливать больше модулей, и механизма исправления ошибок. Форм-фактор - стандартный 288-контактный DIMM для настольных системных плат серверного и рабочестаночного класса.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 64 ГБ, что является значительной емкостью для работы с огромными массивами данных. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена информацией между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость выполнения операций в профессиональных приложениях, сокращая время рендеринга и обработки запросов. Суммарный объем и скорость делают систему отзывчивой при одновременной работе нескольких ресурсоемких виртуальных машин или тяжелых программ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для памяти такого класса, ориентированной на стабильность, тайминги и возможность разгона часто не являются приоритетом, так как система настраивается на надежную работу с заявленными спецификациями. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивающем баланс между производительностью и энергопотреблением. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, здесь, как правило, не применяются, так как серверные и рабочие платформы требуют точного соответствия заявленным параметрам без отклонений.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что данный модуль совместим только с материнскими платами и процессорными платформами, которые явно поддерживают память типа DDR5 RDIMM с ECC. Обычно это серверные платформы на базе Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список поддерживаемой памяти (QVL) вашей системной платы, так как установка в неподдерживаемый слот DIMM для небуферизованной памяти (UDIMM) невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов. Для серверных решений, где важна плотность размещения и эффективный обдув корпусными вентиляторами, часто используется именно такой дизайн. Высота планки стандартна и не должна вызывать конфликтов с системами охлаждения в штатных серверных шасси. Подсветка или какие-либо элементы оформления отсутствуют, что соответствует строгому профессиональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. В серверных платформах память, как правило, устанавливается парами или группами для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального), что значительно увеличивает общую пропускную способность. Для расширения объема или активации многоканального режима потребуется приобретение дополнительных идентичных модулей, желательно из одной партии, и их установка в слоты согласно руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - строгая платформенная совместимость. Этот модуль не подойдет для обычных настольных ПК на Intel Core i или AMD Ryzen. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую память (RDIMM) DDR5 с ECC. Также обратите внимание на OEM-статус, который может подразумевать укороченную или ограниченную гарантию. Данный модуль - специализированное решение для бизнеса и профессиональных задач, где цена оправдана требованиями к отказоустойчивости и объему, для других сценариев использования следует выбрать потребительскую небуферизованную память.