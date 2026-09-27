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Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM

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Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM - фото 1
Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
34800
  • Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM - фото 1
  • Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
184 543 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740334
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Характеристики

Бренд
Micron
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
34800
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х1
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти относится к корпоративному сегменту и предназначен прежде всего для рабочих станций и серверов начального и среднего уровня. Он идеально подойдет для задач, требующих высокой надежности и коррекции ошибок в памяти: организации файловых хранилищ, виртуализации, работы с базами данных, а также для инженерных расчетов и рендеринга в составе профессиональных сборок. Для домашнего игрового ПК или обычного офисного компьютера такая память не подходит из-за своей специфической архитектуры и требований к платформе.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (Error-Correcting Code). Это означает, что память имеет регистр-буфер, снижающий нагрузку на контроллер памяти, и механизм коррекции ошибок, что критически важно для бесперебойной работы серверов в режиме 24/7. Такой модуль физически предназначен для установки в специальные слоты на серверных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным для серверного сегмента объемом в 32 ГБ, что позволяет эффективно работать с большими массивами данных и множеством параллельных виртуальных машин. Рабочая частота составляет 4800 МГц, обеспечивая высокую пропускную способность, которая ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В сценариях работы с СУБД, научными вычислениями или тяжелыми корпоративными приложениями этот баланс объема и скорости дает ощутимый прирост отзывчивости системы и сокращает время обработки запросов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Серверная память Micron DDR5 RDIMM, как правило, оптимизирована под стабильную работу с фиксированными частотами и таймингами, которые зачастую не указываются в привычном для энтузиастов формате (например, CL). Ее ключевая задача - максимальная надежность, а не разгонный потенциал. Поэтому поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO, для нее не характерна. Напряжение и все параметры подобраны для долговременной стабильной работы в соответствии со стандартами JEDEC.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим исключительно с серверными и некоторыми рабочими станционными платформами, поддерживающими DDR5 RDIMM с ECC. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC соответствующего поколения. Крайне важно убедиться, что ваша серверная материнская плата имеет слоты именно для RDIMM (Registered) памяти, а не для обычной небуферизованной (UDIMM) или LRDIMM. Установка неподходящего типа памяти приведет к невозможности запуска системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль представлен в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов. Такое решение характерно для серверных решений, где важна плотность размещения модулей в стойке и гарантированный обдув мощными системными вентиляторами. Высота планки стандартна для серверного форм-фактора. Внешний вид аскетичен, подсветка (RGB) отсутствует, так как в серверных стойках эстетика не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один (single) модуль памяти объемом 32 ГБ. В серверных системах память практически всегда работает в многоканальных режимах (часто четырех- или восьмиканальных), что многократно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и достижения максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как того требует руководство к материнской плате. При расширении системы рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя и с теми же характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая платформенная совместимость. Эта память не работает в обычных настольных ПК на базе Core i5/i7/i9 или Ryzen 5/7/9. Перед покупкой тщательно сверьте модель материнской платы и процессора с поддержкой именно DDR5 RDIMM ECC. Учитывайте, что это OEM-продукт, который может поставляться без розничной упаковки, а гарантия от поставщика составляет 1 год. Для домашнего использования и игр выбирайте память с маркировкой UDIMM (без буферизации и ECC) и поддержкой XMP/EXPO. Данный же модуль - оптимальный выбор для апгрейда или сборки надежного серверного решения, где на первом месте стоит безотказность и коррекция возможных ошибок.

Отзывы о товаре Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM




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Характеристики
Бренд
Micron
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
34800
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти относится к корпоративному сегменту и предназначен прежде всего для рабочих станций и серверов начального и среднего уровня. Он идеально подойдет для задач, требующих высокой надежности и коррекции ошибок в памяти: организации файловых хранилищ, виртуализации, работы с базами данных, а также для инженерных расчетов и рендеринга в составе профессиональных сборок. Для домашнего игрового ПК или обычного офисного компьютера такая память не подходит из-за своей специфической архитектуры и требований к платформе.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (Error-Correcting Code). Это означает, что память имеет регистр-буфер, снижающий нагрузку на контроллер памяти, и механизм коррекции ошибок, что критически важно для бесперебойной работы серверов в режиме 24/7. Такой модуль физически предназначен для установки в специальные слоты на серверных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным для серверного сегмента объемом в 32 ГБ, что позволяет эффективно работать с большими массивами данных и множеством параллельных виртуальных машин. Рабочая частота составляет 4800 МГц, обеспечивая высокую пропускную способность, которая ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В сценариях работы с СУБД, научными вычислениями или тяжелыми корпоративными приложениями этот баланс объема и скорости дает ощутимый прирост отзывчивости системы и сокращает время обработки запросов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Серверная память Micron DDR5 RDIMM, как правило, оптимизирована под стабильную работу с фиксированными частотами и таймингами, которые зачастую не указываются в привычном для энтузиастов формате (например, CL). Ее ключевая задача - максимальная надежность, а не разгонный потенциал. Поэтому поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO, для нее не характерна. Напряжение и все параметры подобраны для долговременной стабильной работы в соответствии со стандартами JEDEC.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти совместим исключительно с серверными и некоторыми рабочими станционными платформами, поддерживающими DDR5 RDIMM с ECC. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC соответствующего поколения. Крайне важно убедиться, что ваша серверная материнская плата имеет слоты именно для RDIMM (Registered) памяти, а не для обычной небуферизованной (UDIMM) или LRDIMM. Установка неподходящего типа памяти приведет к невозможности запуска системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль представлен в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов. Такое решение характерно для серверных решений, где важна плотность размещения модулей в стойке и гарантированный обдув мощными системными вентиляторами. Высота планки стандартна для серверного форм-фактора. Внешний вид аскетичен, подсветка (RGB) отсутствует, так как в серверных стойках эстетика не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один (single) модуль памяти объемом 32 ГБ. В серверных системах память практически всегда работает в многоканальных режимах (часто четырех- или восьмиканальных), что многократно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и достижения максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как того требует руководство к материнской плате. При расширении системы рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя и с теми же характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая платформенная совместимость. Эта память не работает в обычных настольных ПК на базе Core i5/i7/i9 или Ryzen 5/7/9. Перед покупкой тщательно сверьте модель материнской платы и процессора с поддержкой именно DDR5 RDIMM ECC. Учитывайте, что это OEM-продукт, который может поставляться без розничной упаковки, а гарантия от поставщика составляет 1 год. Для домашнего использования и игр выбирайте память с маркировкой UDIMM (без буферизации и ECC) и поддержкой XMP/EXPO. Данный же модуль - оптимальный выбор для апгрейда или сборки надежного серверного решения, где на первом месте стоит безотказность и коррекция возможных ошибок.

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Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 32Gb 2Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC20F2085S1RC48BA1, 1 year, OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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