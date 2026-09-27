Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 16Gb 1Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC10F1084S1RC48BA1, 1 year, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 16Gb 1Rx8 4800 MHz ECC Registered MTC10F1084S1RC48BA1, 1 year, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для построения серверов, рабочих станций и корпоративных систем, где на первом месте стоят надёжность и стабильность данных. Он оптимален для задач, связанных с базами данных, виртуализацией, файловыми хранилищами и вычислительными приложениями, где критически важна бесперебойная работа. Для домашних игровых ПК или стандартных офисных компьютеров такая память не подходит из-за своей специфической архитектуры и требований к платформе.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Ключевая особенность - это форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (Error-Correcting Code), что означает наличие регистра-буфера, снижающего нагрузку на контроллер памяти, и механизма коррекции ошибок. Такой модуль предназначен исключительно для серверных материнских плат с соответствующими слотами и не совместим с обычными потребительскими платами для десктопов.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является стандартным шагом для серверных конфигураций, позволяющим набирать значительный суммарный объём ОЗУ в многоканальных режимах. Его эффективная частота составляет 4800 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая задержки в операциях чтения и записи. В серверных сценариях это напрямую влияет на скорость обработки запросов к базам данных, скорость развёртывания виртуальных машин и общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для серверной памяти ECC Registered приоритетом является абсолютная стабильность, а не агрессивные тайминги для разгона, поэтому модуль работает на стандартных для платформы задержках и напряжении. Автоматические профили разгона, такие как XMP или EXPO, здесь не применяются, так как серверные платформы настраиваются на работу в гарантированных спецификациях. Напряжение и тайминги оптимизированы для обеспечения максимальной надёжности при непрерывной круглосуточной работе.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с серверными платформами (например, на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC), материнские платы которых имеют чипсеты с поддержкой регистровой памяти (RDIMM) и ECC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата официально поддерживает именно DDR5 RDIMM, а не обычные небуферизованные модули UDIMM. Установка такого модуля в десктопную плату физически невозможна и может привести к повреждению.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов, так как серверные корпуса обычно обеспечивают эффективное организованное охлаждение всего массива модулей с помощью мощных вентиляторов. Высота планки стандартна и рассчитана на плотный монтаж в слоты, расположенные вплотную друг к другу на серверной плате. Внешний вид и подсветка не являются приоритетом, поскольку основное назначение - работа в закрытых серверных стойках.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой один модуль памяти, что позволяет гибко комплектовать сервер нужным объёмом ОЗУ. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (например, восьмиканальном), что многократно увеличивает общую пропускную способность. Для корректной работы и активации всех режимов необходимо устанавливать модули в соответствии с руководством к материнской плате, как правило, парами или группами в определённые слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая несовместимость с обычными настольными (десктопными) и игровыми ПК. Этот модуль DDR5 RDIMM с ECC работает только в специализированных серверных системах. При выборе необходимо точно сверить модель модуля со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей серверной материнской платы и убедиться в совместимости процессора. Для домашнего или офисного использования следует выбирать небуферизованную память без ECC (UDIMM). Данный модуль - оптимальный выбор для администраторов, собирающих или модернизирующих надёжный сервер, где важна бесперебойная работа и целостность данных.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для построения серверов, рабочих станций и корпоративных систем, где на первом месте стоят надёжность и стабильность данных. Он оптимален для задач, связанных с базами данных, виртуализацией, файловыми хранилищами и вычислительными приложениями, где критически важна бесперебойная работа. Для домашних игровых ПК или стандартных офисных компьютеров такая память не подходит из-за своей специфической архитектуры и требований к платформе.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Ключевая особенность - это форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (Error-Correcting Code), что означает наличие регистра-буфера, снижающего нагрузку на контроллер памяти, и механизма коррекции ошибок. Такой модуль предназначен исключительно для серверных материнских плат с соответствующими слотами и не совместим с обычными потребительскими платами для десктопов.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является стандартным шагом для серверных конфигураций, позволяющим набирать значительный суммарный объём ОЗУ в многоканальных режимах. Его эффективная частота составляет 4800 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, уменьшая задержки в операциях чтения и записи. В серверных сценариях это напрямую влияет на скорость обработки запросов к базам данных, скорость развёртывания виртуальных машин и общую отзывчивость системы под нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для серверной памяти ECC Registered приоритетом является абсолютная стабильность, а не агрессивные тайминги для разгона, поэтому модуль работает на стандартных для платформы задержках и напряжении. Автоматические профили разгона, такие как XMP или EXPO, здесь не применяются, так как серверные платформы настраиваются на работу в гарантированных спецификациях. Напряжение и тайминги оптимизированы для обеспечения максимальной надёжности при непрерывной круглосуточной работе.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с серверными платформами (например, на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC), материнские платы которых имеют чипсеты с поддержкой регистровой памяти (RDIMM) и ECC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата официально поддерживает именно DDR5 RDIMM, а не обычные небуферизованные модули UDIMM. Установка такого модуля в десктопную плату физически невозможна и может привести к повреждению.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов, так как серверные корпуса обычно обеспечивают эффективное организованное охлаждение всего массива модулей с помощью мощных вентиляторов. Высота планки стандартна и рассчитана на плотный монтаж в слоты, расположенные вплотную друг к другу на серверной плате. Внешний вид и подсветка не являются приоритетом, поскольку основное назначение - работа в закрытых серверных стойках.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой один модуль памяти, что позволяет гибко комплектовать сервер нужным объёмом ОЗУ. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (например, восьмиканальном), что многократно увеличивает общую пропускную способность. Для корректной работы и активации всех режимов необходимо устанавливать модули в соответствии с руководством к материнской плате, как правило, парами или группами в определённые слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая несовместимость с обычными настольными (десктопными) и игровыми ПК. Этот модуль DDR5 RDIMM с ECC работает только в специализированных серверных системах. При выборе необходимо точно сверить модель модуля со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей серверной материнской платы и убедиться в совместимости процессора. Для домашнего или офисного использования следует выбирать небуферизованную память без ECC (UDIMM). Данный модуль - оптимальный выбор для администраторов, собирающих или модернизирующих надёжный сервер, где важна бесперебойная работа и целостность данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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