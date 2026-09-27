Описание товара Оперативная память Micron DDR5 RDIMM 128Gb 2Rx4 5600 MHz ECC Registered MTC40F2047S1RC56BB1, 1 year, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для серверных систем и высокопроизводительных рабочих станций, где критически важны стабильность и способность обрабатывать огромные объёмы данных. Он идеально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, интенсивных вычислений в сферах инжиниринга и научных исследований, а также для профессионального рендеринга и монтажа видео в высоком разрешении. По сравнению с потребительскими игровыми комплектами, эта память делает акцент не на экстремальной частоте, а на коррекции ошибок и максимальном объёме, что позволяет создавать мощные вычислительные кластеры и хранилища.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает значительный прирост в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM) с поддержкой ECC (коррекция ошибок). Это специализированный тип памяти для серверных материнских плат и рабочих станций, который не подходит для обычных настольных ПК или ноутбуков из-за другого ключа в слоте и требований чипсета.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает впечатляющий объём в 128 ГБ на одной планке, что позволяет собирать системы с терабайтами оперативной памяти при установке в многоканальную конфигурацию. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, существенно ускоряя обработку крупных массивов данных в специализированных приложениях. В серверных сценариях такой тандем объёма и скорости минимизирует задержки при обращении к виртуальным машинам или сложным вычислениям, хотя в обычных играх или офисных задачах эти преимущества останутся незамеченными.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль использует регистры (Registered) для буферизации сигнала, что повышает стабильность в конфигурациях с большим числом планок, но при этом обычно приводит к несколько более высоким задержкам (таймингам) по сравнению с небуферизованной памятью. Напряжение и точные тайминги определяются производителем для гарантии совместимости со спецификациями серверных платформ. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в этом сегменте, как правило, не применяются, так как система настраивается на стандартные частоты, заявленные для процессора и чипсета.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, которые поддерживают стандарт DDR5 и, что самое важное, имеют слоты под модули RDIMM с ECC. Как правило, это системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые высококлассные решения AMD Ryzen Threadripper Pro. Перед покупкой необходимо тщательно сверять поддерживаемые типы памяти (RDIMM) и максимальную частоту в спецификациях материнской платы и процессора, так как установка в неподходящий слот физически невозможна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль поставляется в OEM-исполнении, что чаще всего означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций основной упор делается на эффективный обдув массивом вентиляторов, поэтому пассивное охлаждение в виде простой планки считается достаточным для штатных режимов работы. Высота модуля стандартна и не вызывает конфликтов даже в плотных конфигурациях с несколькими процессорными кулерами, а подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует сугубо профессиональному назначению продукта.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся отдельно, что позволяет гибко формировать конфигурацию необходимого общего объёма памяти. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (например, восьмиканальном), что критически важно для раскрытия всей пропускной способности процессоров. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в строго определённые слоты на материнской плате, следуя руководству производителя. Докупать и смешивать модули разных партий или с немного отличающимися характеристиками в одной системе возможно, но это может потребовать дополнительной настройки и несёт риски снижения стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая платформенная совместимость: этот модуль не будет работать в обычных настольных ПК, ноутбуках или игровых материнских платах. При сборке системы необходимо убедиться, что выбранный процессор и материнская плата официально поддерживают именно DDR5 RDIMM, а не более распространённые UDIMM. Поскольку это OEM-продукт, гарантия может быть ограничена одним годом, а техническая поддержка может осуществляться через системного интегратора. Данная память – оптимальный выбор для построения или апгрейда профессионального сервера или рабочей станции, где требуются огромный объём и гарантированная отказоустойчивость; для любых других задач стоит рассмотреть потребительские небуферизованные модули.