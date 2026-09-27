Описание товара Оперативная память Micron, DDR5, 8Gb (1x8 GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подходит для базового апгрейда современного ноутбука или компактного ПК (NUC, мини-ПК), где критически важна совместимость и стабильность. Он поможет ускорить повседневную работу с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и нетребовательными программами, эффективно устраняя "подтормаживания" из-за нехватки ОЗУ. Однако для сборки нового производительного игрового ноутбука или рабочей станции для монтажа лучше рассмотреть комплект из двух модулей большего объёма, чтобы задействовать двухканальный режим и получить существенно более высокую скорость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в компактном форм-факторе SO-DIMM. Этот тип модулей предназначен исключительно для установки в ноутбуки, ультрабуки, моноблоки и компактные настольные системы. Новое поколение DDR5 пришло на смену DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность, но важно помнить, что эти стандарты физически и электрически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для модернизации системы с 4 или 8 ГБ штатной памяти. Его эффективная частота составляет 5600 МГц, что для платформы DDR5 является распространённым и сбалансированным значением, обеспечивающим заметный прирост отзывчивости системы по сравнению с медленными модулями. В реальных задачах, таких как веб-сёрфинг или работа с документами, вы ощутите более плавный отклик, но для игр и профессиональных приложений ключевым ограничителем станет работа в одноканальном режиме при использовании всего одной планки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что типично для модулей DDR5 начального и среднего уровня на такой частоте. Сочетание высокой частоты и сравнительно высоких таймингов (латентности) обеспечивает хорошую общую пропускную способность. Как правило, в ноутбучных системах память работает на стандартных настройках JEDEC, и поддержка профилей автоматического разгона (XMP/EXPO) встречается редко, поэтому модуль будет функционировать на частоте, которую поддерживает конкретная модель ноутбука и его BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотами SO-DIMM для памяти DDR5. Это означает поддержку современных мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства, поддерживает ли оно стандарт DDR5 и какая максимальная частота памяти разрешена, так как многие ноутбуки имеют жёсткие ограничения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение, учитывающее жёсткие ограничения по пространству внутри корпуса ноутбука. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как рабочее напряжение DDR5 снижено, а тепловыделение в типовых ноутбучных сценариях нагрузки остаётся в безопасных пределах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти (1x8 ГБ). Его установка в систему активирует одноканальный режим работы оперативной памяти, который обеспечивает меньшую пропускную способность по сравнению с двухканальным. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, особенно в играх и ресурсоёмких задачах, рекомендуется устанавливать память парами. Если в вашем ноутбуке два слота и один свободен, вы можете докупить аналогичный модуль в будущем, чтобы создать двухканальную конфигурацию 16 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс — это строгая привязка к форм-фактору SO-DIMM и поколению DDR5: модуль не подойдёт ни к настольным ПК, ни к ноутбукам со слотами DDR4. Также важно понимать, что заявленная частота 5600 МГц может быть достигнута только если её поддерживает чипсет и процессор вашего ноутбука; в противном случае память будет работать на максимальной частоте, допустимой платформой. Этот модуль — оптимальный выбор для простого и недорогого увеличения объёма ОЗУ в современном ноутбуке, но для новой сборки или серьёзного апгрейда производительности лучше сразу рассматривать комплект из двух планок.