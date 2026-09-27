Описание товара Оперативная память Micron, DDR5, 64Gb (1x64 Gb), 5600 MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти не предназначен для домашних игровых компьютеров или обычных рабочих станций. Он создан для серверов и профессиональных рабочих станций, где на первом месте стоит стабильность и безошибочная обработка критически важных данных. Сценарии его использования включают файловые серверы, виртуализацию, базы данных и инженерные вычисления, где поддержка коррекции ошибок ECC является обязательным требованием. Объём в 64 ГБ на один модуль делает его отличным решением для первоначального оснащения или апгрейда системы, требующей большого количества памяти без необходимости занимать все слоты на материнской плате.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является тип RDIMM (Registered DIMM), который содержит буферный регистр для стабилизации сигнала, что позволяет устанавливать модули большего объёма и увеличивать общую ёмкость памяти в системе. Важно понимать, что данный форм-фактор DIMM совместим только со специализированными серверными материнскими платами, оснащёнными слотами под регистровую память, и не подходит для обычных настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 64 ГБ на одной планке является значительным и решает задачи серверов, работающих с огромными массивами данных. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В серверных сценариях это означает более быструю обработку запросов к базам данных, сокращение времени выполнения виртуальных машин и повышение общей отзывчивости системы под серьёзной нагрузкой. Для таких задач сочетание большого объёма и высокой эффективной скорости является оптимальным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги указаны как CL40, что является типичным значением для серверной памяти DDR5 начального и среднего уровня. В среде, где приоритетом является стабильность и безошибочность, а не экстремально низкая задержка, такие тайминги являются сбалансированным решением. Модуль работает на штатном напряжении, характерном для DDR5, и не поддерживает потребительские профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, поскольку в серверных платформах разгон обычно не применяется, а настройки памяти задаются через BIOS в соответствии со спецификациями процессора и платы.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, поддерживающими DDR5 RDIMM с коррекцией ошибок ECC. Это, как правило, системы на процессорах Intel Xeon Scalable, AMD EPYC или некоторых моделях Ryzen Threadripper PRO с соответствующими чипсетами и материнскими платами. Перед покупкой крайне важно уточнить список поддерживаемых модулей памяти в руководстве к материнской плате вашего сервера, так как поддержка конкретных объёмов и рангов памяти может различаться в зависимости от модели процессора и версии BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. Это типично для серверной памяти, которая устанавливается в корпуса с организованным потоком воздуха от штатных вентиляторов. Высота модуля является стандартной, что гарантирует совместимость даже в плотных серверных шасси. Отсутствие радиаторов и подсветки подчёркивает сугубо утилитарное назначение этого продукта, где важна функциональность, надёжность и правильное охлаждение за счёт системной вентиляции.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко формировать конфигурацию системы, докупая планки по мере необходимости. В серверных платформах, как правило, поддерживаются многоканальные режимы (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный), которые кратно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти. Для их активации модули необходимо устанавливать в слоты, указанные в руководстве к материнской плате. При расширении памяти крайне рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя с одинаковыми характеристиками для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это строгая специализация модуля. Он не совместим с обычными настольными материнскими платами для Core i5/i7/i9 или Ryzen 5/7/9 из-за типа RDIMM и поддержки ECC. Убедитесь, что ваша серверная платформа поддерживает именно небуферизованную (UDIMM) или регистровую (RDIMM) память с коррекцией ошибок. Данная память не предназначена для разгона. Этот модуль станет оптимальным выбором для сборки или модернизации сервера, где требуются большой объём и гарантированная отказоустойчивость. Для домашнего или игрового ПК необходимо рассматривать совершенно другие модели.