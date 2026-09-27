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Оперативная память Micron, DDR5, 64Gb (1x64 Gb), 5600 MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Micron, DDR5, 64Gb (1x64 Gb), 5600 MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM

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Оперативная память Micron, DDR5, 64Gb (1x64 Gb), 5600 MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
351 583 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740330
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Характеристики

Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Micron, DDR5, 64Gb (1x64 Gb), 5600 MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти не предназначен для домашних игровых компьютеров или обычных рабочих станций. Он создан для серверов и профессиональных рабочих станций, где на первом месте стоит стабильность и безошибочная обработка критически важных данных. Сценарии его использования включают файловые серверы, виртуализацию, базы данных и инженерные вычисления, где поддержка коррекции ошибок ECC является обязательным требованием. Объём в 64 ГБ на один модуль делает его отличным решением для первоначального оснащения или апгрейда системы, требующей большого количества памяти без необходимости занимать все слоты на материнской плате.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является тип RDIMM (Registered DIMM), который содержит буферный регистр для стабилизации сигнала, что позволяет устанавливать модули большего объёма и увеличивать общую ёмкость памяти в системе. Важно понимать, что данный форм-фактор DIMM совместим только со специализированными серверными материнскими платами, оснащёнными слотами под регистровую память, и не подходит для обычных настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 64 ГБ на одной планке является значительным и решает задачи серверов, работающих с огромными массивами данных. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В серверных сценариях это означает более быструю обработку запросов к базам данных, сокращение времени выполнения виртуальных машин и повышение общей отзывчивости системы под серьёзной нагрузкой. Для таких задач сочетание большого объёма и высокой эффективной скорости является оптимальным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги указаны как CL40, что является типичным значением для серверной памяти DDR5 начального и среднего уровня. В среде, где приоритетом является стабильность и безошибочность, а не экстремально низкая задержка, такие тайминги являются сбалансированным решением. Модуль работает на штатном напряжении, характерном для DDR5, и не поддерживает потребительские профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, поскольку в серверных платформах разгон обычно не применяется, а настройки памяти задаются через BIOS в соответствии со спецификациями процессора и платы.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, поддерживающими DDR5 RDIMM с коррекцией ошибок ECC. Это, как правило, системы на процессорах Intel Xeon Scalable, AMD EPYC или некоторых моделях Ryzen Threadripper PRO с соответствующими чипсетами и материнскими платами. Перед покупкой крайне важно уточнить список поддерживаемых модулей памяти в руководстве к материнской плате вашего сервера, так как поддержка конкретных объёмов и рангов памяти может различаться в зависимости от модели процессора и версии BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. Это типично для серверной памяти, которая устанавливается в корпуса с организованным потоком воздуха от штатных вентиляторов. Высота модуля является стандартной, что гарантирует совместимость даже в плотных серверных шасси. Отсутствие радиаторов и подсветки подчёркивает сугубо утилитарное назначение этого продукта, где важна функциональность, надёжность и правильное охлаждение за счёт системной вентиляции.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко формировать конфигурацию системы, докупая планки по мере необходимости. В серверных платформах, как правило, поддерживаются многоканальные режимы (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный), которые кратно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти. Для их активации модули необходимо устанавливать в слоты, указанные в руководстве к материнской плате. При расширении памяти крайне рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя с одинаковыми характеристиками для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это строгая специализация модуля. Он не совместим с обычными настольными материнскими платами для Core i5/i7/i9 или Ryzen 5/7/9 из-за типа RDIMM и поддержки ECC. Убедитесь, что ваша серверная платформа поддерживает именно небуферизованную (UDIMM) или регистровую (RDIMM) память с коррекцией ошибок. Данная память не предназначена для разгона. Этот модуль станет оптимальным выбором для сборки или модернизации сервера, где требуются большой объём и гарантированная отказоустойчивость. Для домашнего или игрового ПК необходимо рассматривать совершенно другие модели.

Отзывы о товаре Оперативная память Micron, DDR5, 64Gb (1x64 Gb), 5600 MHz, CL40, ECC, RDIMM, OEM




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Характеристики
Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
46-45-45
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти не предназначен для домашних игровых компьютеров или обычных рабочих станций. Он создан для серверов и профессиональных рабочих станций, где на первом месте стоит стабильность и безошибочная обработка критически важных данных. Сценарии его использования включают файловые серверы, виртуализацию, базы данных и инженерные вычисления, где поддержка коррекции ошибок ECC является обязательным требованием. Объём в 64 ГБ на один модуль делает его отличным решением для первоначального оснащения или апгрейда системы, требующей большого количества памяти без необходимости занимать все слоты на материнской плате.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является тип RDIMM (Registered DIMM), который содержит буферный регистр для стабилизации сигнала, что позволяет устанавливать модули большего объёма и увеличивать общую ёмкость памяти в системе. Важно понимать, что данный форм-фактор DIMM совместим только со специализированными серверными материнскими платами, оснащёнными слотами под регистровую память, и не подходит для обычных настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 64 ГБ на одной планке является значительным и решает задачи серверов, работающих с огромными массивами данных. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В серверных сценариях это означает более быструю обработку запросов к базам данных, сокращение времени выполнения виртуальных машин и повышение общей отзывчивости системы под серьёзной нагрузкой. Для таких задач сочетание большого объёма и высокой эффективной скорости является оптимальным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги указаны как CL40, что является типичным значением для серверной памяти DDR5 начального и среднего уровня. В среде, где приоритетом является стабильность и безошибочность, а не экстремально низкая задержка, такие тайминги являются сбалансированным решением. Модуль работает на штатном напряжении, характерном для DDR5, и не поддерживает потребительские профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, поскольку в серверных платформах разгон обычно не применяется, а настройки памяти задаются через BIOS в соответствии со спецификациями процессора и платы.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, поддерживающими DDR5 RDIMM с коррекцией ошибок ECC. Это, как правило, системы на процессорах Intel Xeon Scalable, AMD EPYC или некоторых моделях Ryzen Threadripper PRO с соответствующими чипсетами и материнскими платами. Перед покупкой крайне важно уточнить список поддерживаемых модулей памяти в руководстве к материнской плате вашего сервера, так как поддержка конкретных объёмов и рангов памяти может различаться в зависимости от модели процессора и версии BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. Это типично для серверной памяти, которая устанавливается в корпуса с организованным потоком воздуха от штатных вентиляторов. Высота модуля является стандартной, что гарантирует совместимость даже в плотных серверных шасси. Отсутствие радиаторов и подсветки подчёркивает сугубо утилитарное назначение этого продукта, где важна функциональность, надёжность и правильное охлаждение за счёт системной вентиляции.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко формировать конфигурацию системы, докупая планки по мере необходимости. В серверных платформах, как правило, поддерживаются многоканальные режимы (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный), которые кратно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти. Для их активации модули необходимо устанавливать в слоты, указанные в руководстве к материнской плате. При расширении памяти крайне рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя с одинаковыми характеристиками для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это строгая специализация модуля. Он не совместим с обычными настольными материнскими платами для Core i5/i7/i9 или Ryzen 5/7/9 из-за типа RDIMM и поддержки ECC. Убедитесь, что ваша серверная платформа поддерживает именно небуферизованную (UDIMM) или регистровую (RDIMM) память с коррекцией ошибок. Данная память не предназначена для разгона. Этот модуль станет оптимальным выбором для сборки или модернизации сервера, где требуются большой объём и гарантированная отказоустойчивость. Для домашнего или игрового ПК необходимо рассматривать совершенно другие модели.

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Отзывы


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