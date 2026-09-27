Описание товара Оперативная память Micron, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти представляет собой специализированное решение для серверных платформ, рабочих станций и корпоративных систем, где на первом месте стоят стабильность и безошибочность работы при непрерывной нагрузке. Он идеально подходит для задач, критичных к целостности данных: для файловых серверов, виртуализации, баз данных, инженерных расчётов и профессионального рендеринга. Для обычных игровых или домашних ПК этот модуль не подходит из-за особенностей конструкции и поддержки ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR5, что означает удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и более высокую энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который использует буферный регистр для разгрузки контроллера памяти, что позволяет устанавливать больший объём памяти на канал и повышает стабильность в многоканальных конфигурациях. Этот модуль предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций с поддержкой регистровой (буферизованной) памяти и ECC.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает значительным объёмом в 32 ГБ, что делает его отличным строительным блоком для создания систем с суммарным объёмом ОЗУ в 128, 256 ГБ и более. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обработку больших массивов данных в вычислительных задачах, сокращает время рендеринга и улучшает отзывчивость виртуальных машин. Однако в серверных сценариях абсолютная частота часто балансируется с надёжностью и поддержкой большого числа модулей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL46, что является типичным значением для серверной памяти DDR5 начального и среднего диапазона частот, ориентированной прежде всего на стабильность. Поддержка коррекции ошибок (ECC) является основной функцией, а не разгонные профили вроде XMP или EXPO, которые в серверной среде обычно не применяются. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая баланс между производительностью, энергопотреблением и тепловыделением.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что эта память совместима только с материнскими платами, явно поддерживающими регистровую (RDIMM) память с коррекцией ошибок (ECC). Это, как правило, серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые профессиональные рабочие станции. Модуль не будет работать в обычных потребительских платах для процессоров Intel Core или AMD Ryzen, так как они поддерживают только небуферизованную память (UDIMM).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная память поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций основной упор делается на организацию общего потока воздуха, поэтому скромное пассивное охлаждение или его отсутствие является нормой. Высота планки стандартна, что исключает конфликты с любым серверным охлаждением, но делает модуль непригодным для сборок, где важен эстетический вид или адресуемая RGB-подсветка.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль (1x32 ГБ), что позволяет гибко комплектовать систему под нужный суммарный объём. Для активации многоканального режима (двухканального, четырёхканального или даже восьмиканального на серверных платформах) необходимо устанавливать модули парами или четверками в соответствующие слоты, как указано в руководстве к материнской плате. Для расширения рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя с теми же характеристиками для гарантии стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая платформенная совместимость: убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно RDIMM DDR5 с ECC. Этот модуль не предназначен для разгона. При выборе ориентируйтесь на требования вашего серверного оборудования или рабочей станции, проверяя список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы. Данное решение оптимально для корпоративных задач, где нужен большой объём надёжной памяти, а не для геймеров или энтузиастов, которым важны низкие тайминги, высокая частота и внешний вид.