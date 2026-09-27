Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 64GB 2Rx4 2933 MHz ECC Registered MTA36ASF8G72PZ-2G9, 1 year, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 64GB 2Rx4 2933 MHz ECC Registered MTA36ASF8G72PZ-2G9, 1 year, OEM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти ориентирован прежде всего на создание и апгрейд серверных платформ, рабочих станций высокой надежности и корпоративных систем, где на первый план выходят стабильность и исправление ошибок. Он идеально подходит для задач, связанных с виртуализацией, работой с крупными базами данных, выполнением сложных вычислений и длительным рендерингом, где критически важна целостность данных. Для рядового домашнего или игрового компьютера эта память не подойдет, так как ее ключевые особенности избыточны и не поддерживаются потребительскими материнскими платами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти формата DDR4, выполненный в серверном форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие от обычных модулей UDIMM для настольных ПК заключается во встроенном регистре-буфере, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти, позволяя устанавливать больший объем модулей и обеспечивая повышенную стабильность в многоранговых конфигурациях. Важно помнить, что такие планки физически совместимы только с материнскими платами, оснащенными слотами под регистровую память и соответствующими чипсетами, обычно это серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает значительным объемом в 64 ГБ, что делает его отличным решением для оснащения систем с высокими требованиями к оперативной памяти. Рабочая частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для быстрого обмена данными между процессором и памятью в вычислительных задачах. В серверных сценариях или на рабочих станциях такой объем и скорость позволяют эффективно работать с несколькими виртуальными машинами одновременно, обрабатывать огромные массивы данных и сокращать время ожидания при выполнении сложных расчетов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для серверной памяти абсолютным приоритетом является стабильность, а не агрессивные тайминги или разгон, поэтому данный модуль работает на стандартных для своей частоты и спецификации таймингах. Напряжение соответствует стандарту JEDEC для DDR4, что гарантирует надежную работу 24/7. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, здесь не применяются, так как серверные платформы настраиваются на работу с гарантированными производителем частотами и таймингами для обеспечения максимальной отказоустойчивости.
Совместимость с платформой
Этот модуль DDR4 RDIMM с поддержкой ECC Registered совместим исключительно с серверными материнскими платами и процессорами, которые официально поддерживают регистровую память с коррекцией ошибок. К таким платформам относятся, например, Intel Xeon Scalable (чипсеты серий C) и AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующую поддержку в спецификациях, так как установка RDIMM в обычный слот для UDIMM невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль представлен в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах, как правило, организовано активное продувное охлаждение всего массива модулей, поэтому дополнительные радиаторы на отдельных планках не требуются для штатной работы на заявленных частотах. Высота модуля стандартна, что исключает конфликты с другим оборудованием в типичном серверном шасси.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 64 ГБ. В серверных системах память обычно устанавливается комплектами для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального, восьмиканального), что значительно повышает общую пропускную способность подсистемы памяти. При расширении или сборке системы рекомендуется устанавливать идентичные модули в слоты, указанные в руководстве к материнской плате, для обеспечения стабильной работы в многоканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость: модуль не будет работать в настольных ПК, ноутбуках или игровых материнских платах. При выборе необходимо точно убедиться в поддержке материнской платой именно регистровой (RDIMM) памяти DDR4 с ECC и в том, что процессор имеет соответствующий контроллер. Также важно учитывать, что это OEM-поставка, которая может не включать розничную упаковку. Данный модуль станет отличным выбором для целенаправленного апгрейда или построения серверной/рабочей станции, где нужны большой объем и отказоустойчивость, но он совершенно не подойдет для обычного пользователя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти ориентирован прежде всего на создание и апгрейд серверных платформ, рабочих станций высокой надежности и корпоративных систем, где на первый план выходят стабильность и исправление ошибок. Он идеально подходит для задач, связанных с виртуализацией, работой с крупными базами данных, выполнением сложных вычислений и длительным рендерингом, где критически важна целостность данных. Для рядового домашнего или игрового компьютера эта память не подойдет, так как ее ключевые особенности избыточны и не поддерживаются потребительскими материнскими платами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти формата DDR4, выполненный в серверном форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие от обычных модулей UDIMM для настольных ПК заключается во встроенном регистре-буфере, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти, позволяя устанавливать больший объем модулей и обеспечивая повышенную стабильность в многоранговых конфигурациях. Важно помнить, что такие планки физически совместимы только с материнскими платами, оснащенными слотами под регистровую память и соответствующими чипсетами, обычно это серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает значительным объемом в 64 ГБ, что делает его отличным решением для оснащения систем с высокими требованиями к оперативной памяти. Рабочая частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для быстрого обмена данными между процессором и памятью в вычислительных задачах. В серверных сценариях или на рабочих станциях такой объем и скорость позволяют эффективно работать с несколькими виртуальными машинами одновременно, обрабатывать огромные массивы данных и сокращать время ожидания при выполнении сложных расчетов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для серверной памяти абсолютным приоритетом является стабильность, а не агрессивные тайминги или разгон, поэтому данный модуль работает на стандартных для своей частоты и спецификации таймингах. Напряжение соответствует стандарту JEDEC для DDR4, что гарантирует надежную работу 24/7. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, здесь не применяются, так как серверные платформы настраиваются на работу с гарантированными производителем частотами и таймингами для обеспечения максимальной отказоустойчивости.
Совместимость с платформой
Этот модуль DDR4 RDIMM с поддержкой ECC Registered совместим исключительно с серверными материнскими платами и процессорами, которые официально поддерживают регистровую память с коррекцией ошибок. К таким платформам относятся, например, Intel Xeon Scalable (чипсеты серий C) и AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующую поддержку в спецификациях, так как установка RDIMM в обычный слот для UDIMM невозможна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль представлен в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах, как правило, организовано активное продувное охлаждение всего массива модулей, поэтому дополнительные радиаторы на отдельных планках не требуются для штатной работы на заявленных частотах. Высота модуля стандартна, что исключает конфликты с другим оборудованием в типичном серверном шасси.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 64 ГБ. В серверных системах память обычно устанавливается комплектами для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального, восьмиканального), что значительно повышает общую пропускную способность подсистемы памяти. При расширении или сборке системы рекомендуется устанавливать идентичные модули в слоты, указанные в руководстве к материнской плате, для обеспечения стабильной работы в многоканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость: модуль не будет работать в настольных ПК, ноутбуках или игровых материнских платах. При выборе необходимо точно убедиться в поддержке материнской платой именно регистровой (RDIMM) памяти DDR4 с ECC и в том, что процессор имеет соответствующий контроллер. Также важно учитывать, что это OEM-поставка, которая может не включать розничную упаковку. Данный модуль станет отличным выбором для целенаправленного апгрейда или построения серверной/рабочей станции, где нужны большой объем и отказоустойчивость, но он совершенно не подойдет для обычного пользователя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Отзывы о товаре Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 64GB 2Rx4 2933 MHz ECC Registered MTA36ASF8G72PZ-2G9, 1 year, OEM