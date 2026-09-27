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Модуль памяти MICRON RDIMM 48GB DDR5-5600 ECC REG MTC20F208XS1RC56BB1 купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти MICRON RDIMM 48GB DDR5-5600 ECC REG MTC20F208XS1RC56BB1

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Модуль памяти MICRON RDIMM 48GB DDR5-5600 ECC REG MTC20F208XS1RC56BB1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
48
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
48000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740325
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Характеристики

Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
48
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
46
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Модуль памяти MICRON RDIMM 48GB DDR5-5600 ECC REG MTC20F208XS1RC56BB1

Оперативная память Micron с поддержкой ECC создана для стабильной работы — она поможет сохранить ваши данные даже при интенсивных нагрузках. Современный тип DDR5 обеспечивает высокую скорость работы, а внушительный объём модуля — 48 ГБ — предоставляет простор для ресурсоёмких задач. Высокая тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 48000 МБайт/с — отличное решение для тех, кто ценит молниеносный отклик системы. Форм-фактор DIMM идеально подойдёт для рабочих станций и серверов, а низкое энергопотребление при напряжении 1.1 В сохраняет эффективность и экономит ресурсы.

Отзывы о товаре Модуль памяти MICRON RDIMM 48GB DDR5-5600 ECC REG MTC20F208XS1RC56BB1




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Характеристики
Бренд
Micron
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
48
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
46
Напряжение питания
1.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Micron с поддержкой ECC создана для стабильной работы — она поможет сохранить ваши данные даже при интенсивных нагрузках. Современный тип DDR5 обеспечивает высокую скорость работы, а внушительный объём модуля — 48 ГБ — предоставляет простор для ресурсоёмких задач. Высокая тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 48000 МБайт/с — отличное решение для тех, кто ценит молниеносный отклик системы. Форм-фактор DIMM идеально подойдёт для рабочих станций и серверов, а низкое энергопотребление при напряжении 1.1 В сохраняет эффективность и экономит ресурсы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти MICRON RDIMM 48GB DDR5-5600 ECC REG MTC20F208XS1RC56BB1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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