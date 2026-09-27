Описание товара Оперативная память (Комплект) Kingston 64Gb DDR5 6000 DIMM CL30 FURY Beast Black XMP Non-ECC Unbuffered DIMM (Kit of 2) 2RX8 30-36-36 1.4V 288-pin 16Gbit

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Beast Black представляет собой сбалансированное решение для современных игровых систем и мощных рабочих станций. Общий объем в 64 ГБ с высокой эффективной частотой делает его идеальным для профессиональных задач, таких как монтаж видео в 4K и 8K, 3D-рендеринг, работа с виртуальными машинами, а также для стриминга и игр на максимальных настройках. Он отлично подойдет пользователям, которые хотят собрать ПК с большим запасом производительности на несколько лет вперед, избегая как недостатка объема у базовых комплектов, так и чрезмерно высокой цены экстремальных оверклокерских модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM с 288 контактами, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому ее установка возможна только в соответствующие материнские платы на платформах Intel и AMD.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Частота в 6000 МГц является одной из оптимальных для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для процессоров последних поколений. В играх такая частота минимизирует задержки и повышает стабильность кадров в секунду, особенно в связке с мощной видеокартой. Для рабочих приложений большой объем в 64 ГБ позволяет комфортно работать с огромными массивами данных, держать открытыми десятки вкладок и тяжелые программы без подгрузки данных на медленный диск.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули имеют основную задержку CL30 и полные тайминги 30-36-36, что является очень хорошим показателем для частоты 6000 МГц и говорит о качественных чипах памяти. Рабочее напряжение составляет 1.4 В. Для простой активации заявленных характеристик комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что после выбора соответствующего профиля в BIOS материнской платы память автоматически заработает на частоте 6000 МГц с указанными таймингами, избавляя пользователя от сложной ручной настройки.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го и 14-го поколений Core (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) с чипсетами Z690, B660, H670, Z790, B760 и другими, а для AMD - процессоры Ryzen серии 7000 и новее на сокете AM5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR5 и в списке поддерживаемых памятью QVL заявлена частота 6000 МГц, особенно для платформ AMD, где совместимость может требовать обновления BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки памяти оснащены низкопрофильными радиаторами из алюминиевого сплава черного цвета из серии Beast Black. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло от микросхем памяти при длительной высокой нагрузке, что способствует стабильности работы. Относительно небольшая высота модулей сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для строгих и минималистичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей. Это гарантирует их идеальную совместную работу в двухканальном режиме. Установив планки в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2), вы активируете двухканальный режим, который значительно увеличивает скорость обмена данными с контроллером памяти процессора по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объема можно установить еще один идентичный комплект, но стоит учитывать, что работа четырех модулей на высокой частоте может потребовать ручной настройки напряжений.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Высокая частота 6000 МГц может быть стабильно достигнута не на всех платах, особенно в начальном сегменте (чипсеты серии H или A). Убедитесь, что ваш процессор и материнская плата официально поддерживают такой режим. Этот комплект оптимален для сборки новой производительной системы с заделом на будущее. Если ваши задачи ограничены офисной работой и интернет-серфингом, такой объем и скорость будут избыточны. Геймерам, которые в первую очередь ориентируются на максимальный FPS в играх, иногда может быть выгоднее рассмотреть комплект меньшего объема, но с более высокой частотой и низкими таймингами.