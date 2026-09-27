Описание товара Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR5, 16Gb (1x16 Gb), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти Kingston ValueRAM SO-DIMM представляет собой доступный и надежный вариант для модернизации современных ноутбуков и компактных настольных систем, таких как мини-ПК и AIO. Она отлично подходит для пользователей, которым требуется стабильное увеличение объёма оперативной памяти для повседневной многозадачности, работы с офисными пакетами, обработки фотографий или комфортного запуска современных, но не самых требовательных игр. Конфигурация с одним модулем на 16 ГБ позволяет существенно улучшить отзывчивость системы по сравнению со стандартными 8 ГБ, хотя для максимальной производительности в тяжёлых задачах, вроде профессионального монтажа видео или сложных 3D-сцен, стоит рассматривать комплект из двух планок для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и эффективность при более низком рабочем напряжении. Это гарантирует совместимость только с новыми платформами, оснащёнными слотами именно под DDR5. Важнейшая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки и компактные системы. Планка стандартного размера для ноутбука физически не подойдёт к разъёмам DIMM обычного настольного компьютера.

Объём, частота и реальная производительность

Один модуль предлагает солидный объём в 16 ГБ, которого достаточно для комфортной работы с большим количеством вкладок браузера, приложениями для коммуникации и офисными программами одновременно. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности работы в графических редакторах и минимальных задержках в играх. Для задач, сильно зависящих от скорости памяти, вроде интегрированной графики в процессорах AMD Ryzen или Intel, эта частота станет хорошим балансом между производительностью и стабильностью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержка памяти указана как CL46, что является типичным значением для недорогих модулей DDR5 на стартовых частотах. В связке с частотой 5600 МГц это обеспечивает достаточную для большинства задач производительность. Память работает при стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая энергоэффективность, важную для мобильных систем. Модуль Kingston ValueRAM, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP/EXPO и работает на заявленной частоте 5600 МГц при условии её поддержки платформой ноутбука, что упрощает установку – достаточно вставить планку в слот.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (Ryzen 6000-й серии и новее), которые используют память стандарта DDR5 и имеют слоты SO-DIMM. Критически важно перед покупкой проверить спецификации вашего ноутбука на предмет поддержки именно DDR5, так как этот стандарт не совместим со старыми слотами под DDR4. Также стоит уточнить в документации максимально поддерживаемую частоту памяти и объём на один слот, чтобы избежать несовместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка Kingston ValueRAM выполнена в классическом для ноутбучной памяти форм-факторе без массивных радиаторов. Это стандартное решение, так как в компактных корпусах ноутбуков основной упор делается на обдув системы штатными вентиляторами, а высокая энергоэффективность DDR5 сама по себе способствует умеренному тепловыделению при штатных частотах. Отсутствие радиатора гарантирует, что модуль поместится в любой слот ноутбука без риска конфликта с другими компонентами. Подсветка не предусмотрена, что соответствует целевому назначению – надежному апгрейду без излишеств.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. При установке в ноутбук с одним занятым слотом он позволит увеличить общий объём памяти, но система будет работать в одноканальном режиме, что не раскрывает полностью потенциал скорости памяти. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости работы с памятью, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. Дальнейшее расширение возможно до максимального объёма, поддерживаемого вашей материнской платой ноутбука.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM, поэтому убедитесь в совместимости вашего устройства. Также учтите, что работа в одноканальном режиме с одной планкой не даст максимального прироста производительности в ресурсоёмких задачах. При выборе ориентируйтесь на поколение памяти (DDR5), форм-фактор (SO-DIMM), достаточность 16 ГБ для ваших задач и поддержку частоты 5600 МГц вашим ноутбуком. Этот модуль станет отличным выбором для быстрого и простого увеличения оперативной памяти в современном ноутбуке, но если ваша цель – сборка новой системы с нуля или максимальная производительность в играх, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок для двухканального режима.