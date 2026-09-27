Описание товара Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 8GB (1x8GB), 2133MHz, CL15, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти - надежное решение для базового апгрейда или сборки недорогих ноутбуков и компактных настольных систем, таких как мини-ПК или медиацентры. Он отлично справится с повседневными задачами: работа с офисными приложениями, просмотр веб-страниц с несколькими вкладками, потоковое видео и нетребовательные к графике игры. Если вам нужен простой способ увеличить отзывчивость старого ноутбука или собрать бюджетный домашний компьютер, эта планка станет практичным выбором, но для современных игр или профессиональных задач монтажа стоит рассмотреть комплекты с большей частотой и двухканальной конфигурацией.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, четвертого поколения памяти, что обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокую плотность данных по сравнению с DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для ноутбуков, моноблоков, компактных NUC-систем и некоторых материнских плат Mini-ITX. Это означает физическую несовместимость со стандартными слотами DIMM в обычных настольных компьютерах, поэтому перед покупкой важно убедиться, что ваша платформа поддерживает именно компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современной системы, позволяющим комфортно работать в многозадачном режиме. Частота 2133 МГц - это стандартная базовая частота для DDR4 без активации профилей разгона. В реальных сценариях такой скорости достаточно для офисной работы и легких приложений, однако в играх и специализированном софте прирост производительности от более высокочастотной памяти будет заметнее. Для ноутбуков часто эта частота является оптимальным балансом между производительностью, нагревом и энергопотреблением.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL15, что указывает на латентность - задержку перед выполнением операции. В паре с частотой 2133 МГц эти настройки обеспечивают стабильную и предсказуемую работу. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и нагреву, что особенно важно для компактных корпусов ноутбуков. Данная модель серии ValueRAM ориентирована на стабильность и, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, работая на заводских JEDEC-настройках, что упрощает установку и гарантирует совместимость.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, использующими память DDR4 SO-DIMM. Он подойдет для систем на процессорах Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также для платформ AMD, использующих мобильные APU и процессоры Ryzen с поддержкой DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук поддерживают именно DDR4, а не предыдущее поколение DDR3, так как они физически и электрически несовместимы. Частота 2133 МГц обычно поддерживается по умолчанию большинством систем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом лаконичном дизайне серии ValueRAM без дополнительных радиаторов. Это снижает общую высоту планки, что критически важно для установки в тесные отсеки ноутбуков, где просто нет места для массивных элементов охлаждения. При штатной частоте и напряжении нагрев модуля незначителен и эффективно отводится за счет общей системы вентиляции корпуса. Отсутствие радиатора и подсветки делает эту память строгим, практичным и недорогим компонентом, не отвлекающим внимание.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот. При покупке важно проверить, сколько слотов доступно в вашем ноутбуке и не занят ли один из них штатной памятью. Для расширения объема можно добавить еще один модуль, но для максимальной стабильности рекомендуется использовать планки с одинаковыми характеристиками - частотой, таймингами и объемом.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - форм-фактор SO-DIMM, который не подойдет для стандартных настольных ПК. Также важно помнить, что это одиночный модуль, и для раскрытия потенциала двухканального режима нужна вторая планка. Модель не предназначена для разгона и работает на базовых настройках, что, с одной стороны, гарантирует совместимость, а с другой - не дает прироста производительности сверх заявленных 2133 МГц. Этот модуль оптимален для простого и надежного увеличения оперативной памяти в ноутбуке или компактной системе без претензий на рекордную скорость, но с акцентом на стабильность и ценовую доступность.