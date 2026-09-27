Описание товара Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти идеально подходит для владельцев ноутбуков и компактных систем, которым необходимо быстрое и значительное увеличение оперативной памяти. Он ориентирован на пользователей, работающих с большими базами данных, сложными таблицами, виртуальными машинами или выполняющих монтаж видео начального уровня на мобильной платформе. Солидный объём в 32 ГБ на одной планке обеспечивает запас для многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями, но при этом модель не относится к игровым или оверклокерским решениям, что отражается на её доступной цене и умеренных скоростных характеристиках.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что указывает на его принадлежность к современному, но уже не самому новому поколению, обеспечивающему хороший баланс цены и производительности. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и некоторые компактные материнские платы. Важно помнить, что этот модуль физически не подойдёт для стандартного слота DIMM в настольном компьютере, и совместимость необходимо проверять по спецификации вашего устройства.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ, что позволяет работать с очень требовательными к оперативной памяти задачами без необходимости сразу собирать комплект из нескольких планок. Номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и работе с большими массивами данных. В играх или профессиональных задачах, сильно зависящих от скорости памяти, одной только высокой частоты может быть недостаточно для максимального быстродействия, но для большинства рабочих сценариев этот показатель является более чем достаточным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую задержку (латентность) по сравнению с более быстрыми игровыми комплектами. Это компромиссное решение, позволяющее предложить большой объём по доступной цене. Рабочее напряжение соответствует стандарту JEDEC для DDR4. Данная модель памяти, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, и её работа на заявленной частоте 3200 МГц зависит от поддержки со стороны процессора и чипсета вашего ноутбука, которые обычно сами устанавливают оптимальные настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и системами, оснащёнными процессорами Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen 4000 серии и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти, поддерживающий стандарт DDR4-3200. Критически важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на слот и частоту памяти, так как старые ноутбуки могут не распознать модуль такого объёма или не выйти на заявленные 3200 МГц, ограничившись более низкой частотой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль памяти Kingston ValueRAM выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов и декоративной подсветки. Это оптимальное решение для ноутбуков и компактных систем, где пространство ограничено и важна гарантия физической совместимости со всеми типами корпусов и систем охлаждения. Отсутствие радиаторов не является недостатком, так как память с такими характеристиками и напряжением не склонна к сильному нагреву даже под длительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти (1x32GB), что даёт покупателю гибкость: его можно использовать как единственную планку для одноканального режима работы или докупить в будущем вторую такую же для активации двухканального режима. Двухканальный режим, при котором память работает парами, может существенно увеличить пропускную способность подсистемы, что особенно важно для встроенной графики и некоторых профессиональных задач. Для установки в двухканальном режиме необходимо, чтобы ваш ноутбук имел два слота для памяти, а планки были установлены в правильные слоты, что обычно описано в руководстве пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для обычных настольных ПК. Также стоит понимать, что высокая латентность CL22 в паре с частотой 3200 МГц не делает эту память выбором для энтузиастов разгона или для сборки игрового ПК, где важен каждый кадр в секунду. При выборе ориентируйтесь на реальные потребности: если вам нужен большой и доступный по цене объём для работы на ноутбуке, этот модуль станет отличным решением. Для игровых или высокопроизводительных рабочих станций предпочтительнее рассматривать комплекты из двух модулей с более низкими таймингами, даже если их общий объём будет меньше.