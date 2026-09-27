Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти подходит пользователям, которым нужен надежный и доступный апгрейд или базовая сборка системы, не заточенной под экстремальный разгон. Он станет отличным выбором для офисных и домашних компьютеров, где важна стабильность, многозадачность с множеством вкладок браузера и работа с офисными пакетами. Комплект из одной планки объемом 16 ГБ также может служить хорошим стартовым или бюджетным решением для нетребовательных игровых сборок и рабочих станций начального уровня, закрывая потребности в достаточном объеме памяти для большинства современных задач.
Однако для профессионального монтажа видео, сложного 3D-рендеринга или топовых игр в разрешении 4K с максимальными настройками стоит рассмотреть либо комплект из двух планок для двухканального режима, либо модули с более низкими таймингами и радиаторами. Эта память предлагает оптимальный баланс объема и стандартной частоты для повседневного использования без переплаты за функции, которые в таких сценариях останутся невостребованными.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным и широко распространенным поколением, предлагающим улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DDR4.
Объем, частота и реальная производительность
Модуль обладает объемом 16 ГБ, что является отличным вариантом для современных систем, позволяя комфортно работать с тяжелыми приложениями, держать открытыми десятки вкладок и играть в большинство игр без подгрузок текстур с диска. Его номинальная частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В реальных сценариях, таких как игры или работа в программах для обработки фото, эта частота даст заметный прирост плавности по сравнению с базовыми планками на 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на довольно высокую задержку, характерную для бюджетных модулей стандартной частоты. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает стандартный уровень производительности, достаточный для повседневных задач, но не рекордный. Рабочее напряжение обычно соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В. Данная модель, вероятнее всего, поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с частотой 3200 МГц в совместимой материнской плате, избавляя от необходимости ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром материнских плат на платформах Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 для AM4 и AM5 слоты под DDR4). Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходимо, чтобы плата и процессор официально поддерживали такой режим. Важно помнить, что на некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота может быть ниже, и память будет работать на штатной частоте процессора, например, 2666 МГц. Всегда сверяйтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти Kingston ValueRAM не оснащена радиатором, что является характерной чертой линейки, ориентированной на надежность и минимализм. Отсутствие радиатора не является проблемой при работе на штатных частотах и напряжении, так как нагрев модулей остается в безопасных пределах. Это также означает компактную высоту планки, которая гарантированно не создаст конфликтов с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Внешний вид модуля строгий и лаконичный, без подсветки, что идеально для сборок, где важна функциональность, а не эстетика.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одного модуля объемом 16 ГБ. Установка одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, который имеет примерно вдвое меньшую пропускную способность по сравнению с двухканальным режимом. Для игр и задач, чувствительных к скорости памяти, настоятельно рекомендуется использовать комплект из двух идентичных модулей, устанавливая их в правильные слоты материнской платы (обычно обозначены одним цветом). Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь докупать максимально похожий модуль по характеристикам, но идеальным вариантом для двухканального режима является покупка готового заводского комплекта из двух планок.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой памяти - работа в одноканальном режиме при покупке одного модуля, что снижает производительность в ресурсоемких приложениях. Также высокие тайминги CL22 делают ее не лучшим выбором для энтузиастов, стремящихся к максимальной частоте при низких задержках. Перед покупкой убедитесь в совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой. Если ваша цель - сборка сбалансированного игрового ПК, рассмотрите комплект из двух модулей по 8 ГБ с аналогичной или более высокой частотой и более низкими таймингами. Данный модуль Kingston ValueRAM оптимально подойдет для бюджетного апгрейда, офисной сборки или как временное решение с последующей покупкой второй такой же планки.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти подходит пользователям, которым нужен надежный и доступный апгрейд или базовая сборка системы, не заточенной под экстремальный разгон. Он станет отличным выбором для офисных и домашних компьютеров, где важна стабильность, многозадачность с множеством вкладок браузера и работа с офисными пакетами. Комплект из одной планки объемом 16 ГБ также может служить хорошим стартовым или бюджетным решением для нетребовательных игровых сборок и рабочих станций начального уровня, закрывая потребности в достаточном объеме памяти для большинства современных задач.
Однако для профессионального монтажа видео, сложного 3D-рендеринга или топовых игр в разрешении 4K с максимальными настройками стоит рассмотреть либо комплект из двух планок для двухканального режима, либо модули с более низкими таймингами и радиаторами. Эта память предлагает оптимальный баланс объема и стандартной частоты для повседневного использования без переплаты за функции, которые в таких сценариях останутся невостребованными.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным и широко распространенным поколением, предлагающим улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DDR4.
Объем, частота и реальная производительность
Модуль обладает объемом 16 ГБ, что является отличным вариантом для современных систем, позволяя комфортно работать с тяжелыми приложениями, держать открытыми десятки вкладок и играть в большинство игр без подгрузок текстур с диска. Его номинальная частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В реальных сценариях, таких как игры или работа в программах для обработки фото, эта частота даст заметный прирост плавности по сравнению с базовыми планками на 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на довольно высокую задержку, характерную для бюджетных модулей стандартной частоты. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает стандартный уровень производительности, достаточный для повседневных задач, но не рекордный. Рабочее напряжение обычно соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В. Данная модель, вероятнее всего, поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с частотой 3200 МГц в совместимой материнской плате, избавляя от необходимости ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром материнских плат на платформах Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 для AM4 и AM5 слоты под DDR4). Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходимо, чтобы плата и процессор официально поддерживали такой режим. Важно помнить, что на некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота может быть ниже, и память будет работать на штатной частоте процессора, например, 2666 МГц. Всегда сверяйтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти Kingston ValueRAM не оснащена радиатором, что является характерной чертой линейки, ориентированной на надежность и минимализм. Отсутствие радиатора не является проблемой при работе на штатных частотах и напряжении, так как нагрев модулей остается в безопасных пределах. Это также означает компактную высоту планки, которая гарантированно не создаст конфликтов с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Внешний вид модуля строгий и лаконичный, без подсветки, что идеально для сборок, где важна функциональность, а не эстетика.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одного модуля объемом 16 ГБ. Установка одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, который имеет примерно вдвое меньшую пропускную способность по сравнению с двухканальным режимом. Для игр и задач, чувствительных к скорости памяти, настоятельно рекомендуется использовать комплект из двух идентичных модулей, устанавливая их в правильные слоты материнской платы (обычно обозначены одним цветом). Если вы планируете расширение в будущем, старайтесь докупать максимально похожий модуль по характеристикам, но идеальным вариантом для двухканального режима является покупка готового заводского комплекта из двух планок.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой памяти - работа в одноканальном режиме при покупке одного модуля, что снижает производительность в ресурсоемких приложениях. Также высокие тайминги CL22 делают ее не лучшим выбором для энтузиастов, стремящихся к максимальной частоте при низких задержках. Перед покупкой убедитесь в совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой. Если ваша цель - сборка сбалансированного игрового ПК, рассмотрите комплект из двух модулей по 8 ГБ с аналогичной или более высокой частотой и более низкими таймингами. Данный модуль Kingston ValueRAM оптимально подойдет для бюджетного апгрейда, офисной сборки или как временное решение с последующей покупкой второй такой же планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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