Описание товара Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR3, 8Gb (1x8 Gb), 1866 MHz, CL13

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти оптимально подходит для апгрейда старого настольного компьютера или сборки бюджетной системы на базе платформы DDR3. Его основная цель - обеспечить стабильную работу и повысить отзывчивость системы в повседневных задачах: работе в офисных пакетах, веб-серфинге с множеством вкладок, просмотре мультимедиа и нетребовательных играх. Объём в 8 ГБ на одной планке является хорошим шагом для замены устаревших модулей меньшей ёмкости, позволяя комфортно работать в многозадачном режиме, но для современных игр или профессионального монтажа видео этого может быть недостаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти формата DDR3, который использовался в платформах Intel и AMD несколько поколений назад. Это означает, что он физически и электрически несовместим со слотами для более современных стандартов DDR4 или DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, такие планки не подойдут для ноутбуков, где применяются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти на одной планке. Частота 1866 МГц для стандарта DDR3 является высокой и обеспечивает хорошую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и плавности в некоторых играх, особенно если используется интегрированная графика процессора. В сочетании с достаточным объёмом это даст заметный прирост производительности по сравнению с базовыми модулями DDR3 на 1333 или 1600 МГц в сценариях, где система упирается в скорость подсистемы памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминг CL13 при частоте 1866 МГц указывает на относительно низкую латентность для своего поколения, что способствует быстрому отклику памяти на запросы процессора. Рабочее напряжение, характерное для DDR3, обычно составляет 1.5 В. Данная модель из серии ValueRAM ориентирована на стабильную работу на заявленных частотах, поддержка экстремальных профилей разгона вроде XMP для неё нехарактерна - для выхода на частоту 1866 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS материнской платы, если она не определяет параметры автоматически.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM для памяти DDR3, и соответствующими процессорами Intel (сокеты LGA 1150, 1151 первого поколения, 2011) и AMD (сокеты AM3+, FM2). Крайне важно убедиться, что ваша платформа официально поддерживает тактую частоту 1866 МГц, иначе память может работать на более низкой скорости, например, 1600 МГц. Для активации максимальной частоты может потребоваться зайти в BIOS и установить соответствующие настройки вручную.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модель Kingston ValueRAM выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без радиаторов охлаждения. Это снижает её высоту и полностью исключает риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером в корпусе. Отсутствие радиатора не является проблемой для данной памяти, так как она работает на стандартном для DDR3 напряжении и не предназначена для экстремального разгона, который мог бы вызвать значительный нагрев. Внешний вид строгий и лаконичный.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в систему вторую идентичную планку в соответствующий слот на материнской плате. При покупке одного модуля оставьте возможность для последующего расширения до 16 ГБ, докупив такую же память. Помните, что смешивание модулей с разными частотами или таймингами может привести к нестабильной работе на настройках самого медленного из них.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который подойдёт только для апгрейда существующей системы, а не для сборки нового компьютера. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободный слот DIMM и поддерживает модули объёмом 8 ГБ и частоту 1866 МГц. Для полного раскрытия потенциала скорости рекомендуется использовать два модуля в двухканальном режиме. Данный модуль - отличный выбор для тех, кто хочет недорого и эффективно улучшить производительность старого ПК, но если вы планируете работать с тяжёлыми приложениями или играми, требующими более 8 ГБ, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок.