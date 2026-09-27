Оперативная память Kingston Server Premier, DDR4, 32Gb (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, RDIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Server Premier, DDR4, 32Gb (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, RDIMM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти создан для профессиональных серверных систем и рабочих станций, где на первом месте стоит стабильность, большой объём и безошибочная работа под круглосуточной нагрузкой. Он оптимален для организации файлового или веб-сервера, виртуализации, работы с большими базами данных или выполнения ресурсоёмких вычислений. В игровом или домашнем ПК эта память не применяется, так как её архитектура и стандарт совместимости заточены под иные, корпоративные платформы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти стандарта DDR4, обеспечивающий высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который отличается от обычных UDIMM наличием регистра-буфера, повышающего стабильность работы с большим количеством модулей на канал. Такой тип памяти предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций с соответствующими слотами и чипсетами.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает внушительным объёмом в 32 ГБ, что позволяет серверу эффективно обрабатывать множество одновременных запросов или работать с огромными массивами данных без обращения к медленным дисковым накопителям. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что критично для снижения задержек в многопоточных серверных приложениях. Такой тандем объёма и скорости создаёт запас производительности для роста нагрузки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти, включая латентность CL22, оптимизированы под режим работы с регистром (RDIMM) и обеспечивают необходимую надёжность в ультрастабильных конфигурациях. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR4. Для серверной памяти профили автоматического разгона, такие как XMP, обычно не используются; модуль работает на заявленных частотах в соответствии со стандартными профилями платформы, гарантируя максимальную совместимость и отказоустойчивость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, которые явно поддерживают память формата RDIMM (Registered) или LRDIMM. К ним относятся системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable, AMD EPYC и некоторых линеек Intel Core для рабочих станций (на соответствующих чипсетах). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают не только DDR4, но и именно регистровую (буферизованную) память, так как обычные десктопные платы для геймеров и пользователей с ней не работают.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, как и многие серверные модули, может не иметь массивных радиаторов, поскольку в штатных серверных стойках организован интенсивный обдув. Конструкция модуля рассчитана на эффективный отвод тепла в условиях постоянного потока воздуха от системных вентиляторов. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки, что соответствует корпоративному и индустриальному назначению компонента.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одного модуля объёмом 32 ГБ. В серверных материнских платах, как правило, применяются многоканальные конфигурации (двух-, четырёх-, шести- или восьмиканальные) для максимальной пропускной способности. Для активации такого режима необходимо установить несколько одинаковых модулей в слоты, рекомендованные производителем платы. При расширении памяти крайне важно добавлять идентичные по характеристикам (объём, частота, тайминги, тип RDIMM) модули, а лучше - приобретать комплекты, протестированные на совместную работу.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с обычными десктопными системами для дома и игр. RDIMM-память физически и логически не будет работать в материнских платах для процессоров Intel Core i3/i5/i7/i9 или AMD Ryzen потребительского сегмента. Также важно понимать, что серверные платформы могут иметь жёсткие ограничения по поддерживаемым частотам и объёмам на канал, поэтому сверка с QVL (списком совместимости) производителя материнской платы обязательна. Этот модуль - оптимальный выбор для целенаправленной модернизации или сборки сервера, где важны надёжность и большой объём, но не для апгрейда домашнего ПК.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти создан для профессиональных серверных систем и рабочих станций, где на первом месте стоит стабильность, большой объём и безошибочная работа под круглосуточной нагрузкой. Он оптимален для организации файлового или веб-сервера, виртуализации, работы с большими базами данных или выполнения ресурсоёмких вычислений. В игровом или домашнем ПК эта память не применяется, так как её архитектура и стандарт совместимости заточены под иные, корпоративные платформы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти стандарта DDR4, обеспечивающий высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который отличается от обычных UDIMM наличием регистра-буфера, повышающего стабильность работы с большим количеством модулей на канал. Такой тип памяти предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций с соответствующими слотами и чипсетами.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает внушительным объёмом в 32 ГБ, что позволяет серверу эффективно обрабатывать множество одновременных запросов или работать с огромными массивами данных без обращения к медленным дисковым накопителям. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что критично для снижения задержек в многопоточных серверных приложениях. Такой тандем объёма и скорости создаёт запас производительности для роста нагрузки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти, включая латентность CL22, оптимизированы под режим работы с регистром (RDIMM) и обеспечивают необходимую надёжность в ультрастабильных конфигурациях. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR4. Для серверной памяти профили автоматического разгона, такие как XMP, обычно не используются; модуль работает на заявленных частотах в соответствии со стандартными профилями платформы, гарантируя максимальную совместимость и отказоустойчивость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, которые явно поддерживают память формата RDIMM (Registered) или LRDIMM. К ним относятся системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable, AMD EPYC и некоторых линеек Intel Core для рабочих станций (на соответствующих чипсетах). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают не только DDR4, но и именно регистровую (буферизованную) память, так как обычные десктопные платы для геймеров и пользователей с ней не работают.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, как и многие серверные модули, может не иметь массивных радиаторов, поскольку в штатных серверных стойках организован интенсивный обдув. Конструкция модуля рассчитана на эффективный отвод тепла в условиях постоянного потока воздуха от системных вентиляторов. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки, что соответствует корпоративному и индустриальному назначению компонента.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одного модуля объёмом 32 ГБ. В серверных материнских платах, как правило, применяются многоканальные конфигурации (двух-, четырёх-, шести- или восьмиканальные) для максимальной пропускной способности. Для активации такого режима необходимо установить несколько одинаковых модулей в слоты, рекомендованные производителем платы. При расширении памяти крайне важно добавлять идентичные по характеристикам (объём, частота, тайминги, тип RDIMM) модули, а лучше - приобретать комплекты, протестированные на совместную работу.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это абсолютная несовместимость с обычными десктопными системами для дома и игр. RDIMM-память физически и логически не будет работать в материнских платах для процессоров Intel Core i3/i5/i7/i9 или AMD Ryzen потребительского сегмента. Также важно понимать, что серверные платформы могут иметь жёсткие ограничения по поддерживаемым частотам и объёмам на канал, поэтому сверка с QVL (списком совместимости) производителя материнской платы обязательна. Этот модуль - оптимальный выбор для целенаправленной модернизации или сборки сервера, где важны надёжность и большой объём, но не для апгрейда домашнего ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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