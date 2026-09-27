Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 64Gb (2x32Gb), 6400MHz, CL32, радиатор, белый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 64Gb (2x32Gb), 6400MHz, CL32, радиатор, белый
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для мощных игровых систем и производительных рабочих станций, где важен и большой объём, и высокая скорость. Два модуля по 32 ГБ суммарно дают 64 ГБ ОЗУ, что с запасом перекрывает потребности современных ААА-игр в 4K, параллельной работы с десятками вкладок браузера, стриминга и фоновых приложений. Он также станет отличным выбором для профессиональных задач: монтажа видео высокого разрешения, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами и сложными инженерными проектами, где объём памяти часто критичнее, чем предельная частота.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память Kingston Fury Renegade относится к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и эффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 физически несовместимы с планками DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 6400 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно на процессорах с современной архитектурой, а в рабочих приложениях - в сокращение времени обработки и отклика системы при работе с огромными массивами данных. Такой объём и скорость делают систему исключительно отзывчивой в условиях многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти указаны как CL32, что является отличным показателем для частоты 6400 МГц и говорит о низкой латентности. Комбинация высокой частоты и сравнительно низких таймингов обеспечивает высокую реальную производительность. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет одним кликом в BIOS материнской платы активировать их штатный профиль разгона и выйти на заявленные параметры (6400 МГц, CL32) без необходимости ручной и сложной настройки. Рабочее напряжение при этом оптимизировано для баланса стабильности и эффективности.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память предназначена для современных платформ с поддержкой стандарта DDR5. Это процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) на сокетах LGA1700, а также новейшие процессоры AMD Ryzen серии 7000 на сокете AM5. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте необходима материнская плата с соответствующей поддержкой и, в некоторых случаях, последняя версия прошивки BIOS/UEFI. Рекомендуется всегда проверять список совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при интенсивной нагрузке и длительной работе на высоких частотах. Этот элемент важен для поддержания стабильности системы. Высота радиаторов продумана, чтобы минимизировать риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для элегантных и сдержанных сборок, где важен акцент на производительность, а не на RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. В этом режиме контроллер памяти процессора работает с двумя планками одновременно, удваивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы одного цвета, как правило, указанные в руководстве. Для дальнейшего расширения объёма до 128 ГБ можно приобрести такой же комплект, но полную совместимость четырёх модулей на максимальной частоте стоит уточнять отдельно.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это совместимость только с платформами, поддерживающими DDR5. Для систем на базе процессоров и плат старого поколения (DDR4) эти модули не подойдут. Высокая частота 6400 МГц является разгонной и гарантированно достигается только при включении профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы; на базовых настройках память будет работать на стандартной для DDR5 частоте (часто 4800 МГц). Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих производительную систему с нуля или делающих масштабный апгрейд на новую платформу, для которых 64 ГБ скоростной памяти станут долгосрочным вложением в мощность ПК. Если ваши задачи ограничены офисной работой и веб-сёрфингом, такие характеристики будут избыточны.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для мощных игровых систем и производительных рабочих станций, где важен и большой объём, и высокая скорость. Два модуля по 32 ГБ суммарно дают 64 ГБ ОЗУ, что с запасом перекрывает потребности современных ААА-игр в 4K, параллельной работы с десятками вкладок браузера, стриминга и фоновых приложений. Он также станет отличным выбором для профессиональных задач: монтажа видео высокого разрешения, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами и сложными инженерными проектами, где объём памяти часто критичнее, чем предельная частота.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память Kingston Fury Renegade относится к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и эффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 физически несовместимы с планками DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 6400 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно на процессорах с современной архитектурой, а в рабочих приложениях - в сокращение времени обработки и отклика системы при работе с огромными массивами данных. Такой объём и скорость делают систему исключительно отзывчивой в условиях многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти указаны как CL32, что является отличным показателем для частоты 6400 МГц и говорит о низкой латентности. Комбинация высокой частоты и сравнительно низких таймингов обеспечивает высокую реальную производительность. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет одним кликом в BIOS материнской платы активировать их штатный профиль разгона и выйти на заявленные параметры (6400 МГц, CL32) без необходимости ручной и сложной настройки. Рабочее напряжение при этом оптимизировано для баланса стабильности и эффективности.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память предназначена для современных платформ с поддержкой стандарта DDR5. Это процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) на сокетах LGA1700, а также новейшие процессоры AMD Ryzen серии 7000 на сокете AM5. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте необходима материнская плата с соответствующей поддержкой и, в некоторых случаях, последняя версия прошивки BIOS/UEFI. Рекомендуется всегда проверять список совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при интенсивной нагрузке и длительной работе на высоких частотах. Этот элемент важен для поддержания стабильности системы. Высота радиаторов продумана, чтобы минимизировать риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для элегантных и сдержанных сборок, где важен акцент на производительность, а не на RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. В этом режиме контроллер памяти процессора работает с двумя планками одновременно, удваивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы одного цвета, как правило, указанные в руководстве. Для дальнейшего расширения объёма до 128 ГБ можно приобрести такой же комплект, но полную совместимость четырёх модулей на максимальной частоте стоит уточнять отдельно.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это совместимость только с платформами, поддерживающими DDR5. Для систем на базе процессоров и плат старого поколения (DDR4) эти модули не подойдут. Высокая частота 6400 МГц является разгонной и гарантированно достигается только при включении профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы; на базовых настройках память будет работать на стандартной для DDR5 частоте (часто 4800 МГц). Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих производительную систему с нуля или делающих масштабный апгрейд на новую платформу, для которых 64 ГБ скоростной памяти станут долгосрочным вложением в мощность ПК. Если ваши задачи ограничены офисной работой и веб-сёрфингом, такие характеристики будут избыточны.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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