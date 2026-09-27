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Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный

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Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный - фото 1
Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный - фото 2
Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный - фото 1
  • Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный - фото 2
  • Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 776 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740310
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличной отправной точкой для тех, кто собирает современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию с прицелом на будущее. Одного модуля объёмом 16 ГБ достаточно для комфортных игр, работы в ресурсоёмких приложениях и многозадачности, но для максимальной отдачи в рендеринге, монтаже видео или топовых играх в 4К стоит планировать установку второго идентичного модуля для активации двухканального режима. Он идеально подходит для пользователей, желающих выйти за рамки базовых конфигураций DDR5 и получить ощутимый прирост производительности от высокой скорости без немедленных инвестиций в комплект из двух планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает новый уровень эффективности и пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевое улучшение – разделение каналов внутри одной планки и более высокая плотность данных, что напрямую влияет на скорость работы с большими объёмами информации. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, и физически он не подойдёт для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на одном модуле – это солидный запас для большинства текущих задач. Частота 6400 МГц является высоким показателем даже для стандарта DDR5, обеспечивая значительный прирост пропускной способности. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и плавности, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит загрузку и обработку больших проектов, будь то сложные трёхмерные сцены или многодорожечные аудиофайлы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL32 при столь высокой частоте 6400 МГц говорят об отличном балансе между скоростью и низкой латентностью, что положительно сказывается на времени отклика системы. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль разгона в BIOS совместимой материнской платы и сразу выйти на заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Это делает его удобным выбором даже для пользователей без глубокого опыта в оверклокинге.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, использующих слоты DIMM под DDR5. Важно помнить, что для поддержки частоты 6400 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями чипсета и, возможно, актуальная версия BIOS. Всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки таких высокочастотных модулей памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным, но эффективным алюминиевым радиатором в двухцветном серебристо-чёрном дизайне. Его основная задача – обеспечивать стабильный теплоотвод при длительной работе на высоких частотах, предотвращая троттлинг и поддерживая надёжность. Компактная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что является важным плюсом при сборке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля. Для раскрытия всего потенциала современных процессоров и удвоения эффективной пропускной способности рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты материнской платы, активировав двухканальный режим. Смешивать этот модуль с другими, особенно имеющими иные частоту или тайминги, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это необходимость в совместимой современной платформе (Intel LGA1700/1851 или AMD AM5), поскольку стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы. Убедитесь, что ваша материнская плата в списке поддержки (QVL) указывает стабильную работу с модулями на частоте 6400 МГц. Этот модуль станет оптимальным выбором для тех, кто строит сбалансированную и быструю систему с возможностью дальнейшего увеличения объёма до 32 ГБ, но если вам критически важна максимальная производительность уже сейчас, стоит рассмотреть готовый двухканальный комплект (2x16 ГБ) той же серии.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличной отправной точкой для тех, кто собирает современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию с прицелом на будущее. Одного модуля объёмом 16 ГБ достаточно для комфортных игр, работы в ресурсоёмких приложениях и многозадачности, но для максимальной отдачи в рендеринге, монтаже видео или топовых играх в 4К стоит планировать установку второго идентичного модуля для активации двухканального режима. Он идеально подходит для пользователей, желающих выйти за рамки базовых конфигураций DDR5 и получить ощутимый прирост производительности от высокой скорости без немедленных инвестиций в комплект из двух планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает новый уровень эффективности и пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевое улучшение – разделение каналов внутри одной планки и более высокая плотность данных, что напрямую влияет на скорость работы с большими объёмами информации. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, и физически он не подойдёт для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на одном модуле – это солидный запас для большинства текущих задач. Частота 6400 МГц является высоким показателем даже для стандарта DDR5, обеспечивая значительный прирост пропускной способности. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и плавности, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит загрузку и обработку больших проектов, будь то сложные трёхмерные сцены или многодорожечные аудиофайлы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL32 при столь высокой частоте 6400 МГц говорят об отличном балансе между скоростью и низкой латентностью, что положительно сказывается на времени отклика системы. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль разгона в BIOS совместимой материнской платы и сразу выйти на заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Это делает его удобным выбором даже для пользователей без глубокого опыта в оверклокинге.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, использующих слоты DIMM под DDR5. Важно помнить, что для поддержки частоты 6400 МГц необходима материнская плата с соответствующими возможностями чипсета и, возможно, актуальная версия BIOS. Всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки таких высокочастотных модулей памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным, но эффективным алюминиевым радиатором в двухцветном серебристо-чёрном дизайне. Его основная задача – обеспечивать стабильный теплоотвод при длительной работе на высоких частотах, предотвращая троттлинг и поддерживая надёжность. Компактная высота планки минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что является важным плюсом при сборке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одного модуля. Для раскрытия всего потенциала современных процессоров и удвоения эффективной пропускной способности рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты материнской платы, активировав двухканальный режим. Смешивать этот модуль с другими, особенно имеющими иные частоту или тайминги, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это необходимость в совместимой современной платформе (Intel LGA1700/1851 или AMD AM5), поскольку стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы. Убедитесь, что ваша материнская плата в списке поддержки (QVL) указывает стабильную работу с модулями на частоте 6400 МГц. Этот модуль станет оптимальным выбором для тех, кто строит сбалансированную и быструю систему с возможностью дальнейшего увеличения объёма до 32 ГБ, но если вам критически важна максимальная производительность уже сейчас, стоит рассмотреть готовый двухканальный комплект (2x16 ГБ) той же серии.

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Оперативная память Kingston Fury Renegade, DDR5, 16Gb (1x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиатором, серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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