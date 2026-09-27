Описание товара Оперативная память Kingston Fury Impact, DDR5, 64Gb (2x32Gb), 5600MHz, CL40, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот комплект высокоёмкой памяти DDR5 создан для серьёзной модернизации современных ноутбуков и компактных систем. Он идеально подходит профессионалам, работающим с монтажом видео, 3D-моделированием, рендерингом и сложными инженерными расчётами, где критически важны большой объём и стабильность. Для игр на мобильной платформе или интенсивной многозадачности с множеством приложений 64 гигабайта обеспечат огромный запас, предотвратив подтормаживания из-за нехватки ОЗУ, а скорость 5600 МГц добавит отзывчивости в работе с большими проектами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, последнего поколения, которое пришло на смену DDR4. Этот тип предлагает повышенную пропускную способность и энергоэффективность, но требует совместимой платформы. Модули выполнены в форм-факторе SO-DIMM, что указывает на их предназначение для ноутбуков, моноблоков, компактных ПК и некоторых мини-ITX материнских плат. Установить такие планки в стандартный настольный компьютер с разъёмами DIMM невозможно физически.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти. Такой объём снимает практически любые ограничения в профессиональных задачах и позволяет держать открытыми десятки тяжёлых приложений одновременно. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что ускоряет загрузку уровней в играх, обработку эффектов в монтажных программах и работу с объёмными массивами данных. Для DDR5-платформ ноутбуков это сбалансированная и производительная частота.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40 (тайминги 40-40-40), что является типичным для DDR5 на частоте 5600 МГц и обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Модули работают на стандартном для DDR5 напряжении и поддерживают технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленную частоту 5600 МГц достаточно активировать один профиль в BIOS/UEFI совместимой системы, без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с ноутбуками и компактными системами на базе современных процессоров Intel Core 12-го, 13-го поколений и новее или AMD Ryzen 6000/7000 серий, которые поддерживают стандарт DDR5 и имеют соответствующие SO-DIMM слоты. Перед покупкой крайне важно уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём, частоту памяти и обновить BIOS до последней версии для гарантированной стабильности работы на высоких скоростях.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули Kingston Fury Impact оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно отводят тепло во время продолжительных нагрузок, помогая поддерживать стабильную работу на высоких частотах. Их компактная высота минимизирует риск конфликтов с системами охлаждения внутри тесного корпуса ноутбука или компактного ПК. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для пользователей, которые ценят надёжность и эффективное охлаждение без декоративных элементов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ. Их установка в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука (часто обозначенные цветом или указанные в руководстве) автоматически активирует двухканальный режим работы. Это вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на общую производительность системы. Для дальнейшего расширения объёма необходимо убедиться в наличии свободных слотов и по возможности добавлять модули с аналогичными характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к совместимым платформам: модули DDR5 SO-DIMM не работают в слотах DDR4 или в настольных ПК. На ноутбуках более старых поколений они также не будут функционировать. Заранее проверьте, поддерживает ли ваша конкретная модель ноутбука частоту 5600 МГц, так как некоторые системы могут ограничивать её на уровне спецификаций процессора или чипсета. Этот комплект - оптимальный выбор для владельцев современных производительных ноутбуков, которым требуется максимум оперативной памяти для работы, а не экстремального разгона. Если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к офисной работе и интернет-сёрфингу, можно рассмотреть менее ёмкие и более доступные варианты.