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Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5 2x32GB 6000MHz Kingston KF560C36BWEAK2-64 Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming PC5-48000 CL36 DIMM 288-pin 1.35В dual rank с радиатором Ret купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5 2x32GB 6000MHz Kingston KF560C36BWEAK2-64 Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming PC5-48000 CL36 DIMM 288-pin 1.35В dual rank с радиатором Ret

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740304
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Характеристики

Бренд
Kingston
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
60

Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5 2x32GB 6000MHz Kingston KF560C36BWEAK2-64 Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming PC5-48000 CL36 DIMM 288-pin 1.35В dual rank с радиатором Ret

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти идеально подойдёт для создания мощной рабочей станции или флагманского игрового компьютера, где важен не только объём, но и высокая скорость отклика. Суммарные 64 гигабайта в двухканальном режиме с лихвой хватит для профессионального монтажа видео в 4К и 8К, работы с тяжелыми 3D-сценами, запуска виртуальных машин, а также для стриминга игр без каких-либо тормозов. Для рядового офисного ПК или базового игрового компьютера такой объём является избыточным, но для энтузиастов, работающих с ресурсоёмкими проектами, это отличный выбор с большим запасом на будущее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Она использует форм-фактор DIMM на 288 контактов и предназначена исключительно для современных настольных материнских плат с соответствующими слотами. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому их установка возможна только на совместимые платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная эффективная частота составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для мгновенной загрузки текстур в играх, быстрого отклика при работе с огромными массивами данных и плавного рендеринга сложных сцен. В реальных задачах, таких как игра в разрешении 4K или рендеринг видео, сочетание огромного объёма и высокой частоты заметно сократит время ожидания и устранит подтормаживания даже при максимальных настройках.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Ключевой особенностью данного комплекта является поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет одним кликом в BIOS материнской платы на базе процессоров Ryzen выйти на заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с платформами AMD на процессорах Ryzen 7000 серии и новее, использующих сокет AM5, однако она также будет работать и на совместимых материнских платах для Intel. Для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и рекомендуется установка последней версии BIOS. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, что критически важно для стабильной работы высокочастотной памяти DDR5. Радиаторы также интегрированы с адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами освещения большинства популярных материнских плат через фирменное ПО для создания единого светового ансамбля внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима на большинстве потребительских платформ. Установив планки в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), вы получите значительный прирост производительности по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ можно приобрести аналогичный комплект, но стоит учитывать, что работа четырёх модулей на максимальной частоте может потребовать ручной тонкой настройки напряжений и таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами, рассчитанными на DDR4. Также высота модулей с радиаторами может создать помеху для установки некоторых сверхкрупных башенных процессорных кулеров, поэтому стоит заранее проверить их габаритную совместимость в вашей сборке. Этот комплект является отличным выбором для пользователей AMD AM5, которым нужен большой объём быстрой памяти "из коробки" с поддержкой EXPO, но если вы собираете систему на Intel или не планируете задействовать все 64 ГБ, возможно, стоит рассмотреть более доступные варианты меньшего объёма.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5 2x32GB 6000MHz Kingston KF560C36BWEAK2-64 Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming PC5-48000 CL36 DIMM 288-pin 1.35В dual rank с радиатором Ret




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Характеристики
Бренд
Kingston
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти идеально подойдёт для создания мощной рабочей станции или флагманского игрового компьютера, где важен не только объём, но и высокая скорость отклика. Суммарные 64 гигабайта в двухканальном режиме с лихвой хватит для профессионального монтажа видео в 4К и 8К, работы с тяжелыми 3D-сценами, запуска виртуальных машин, а также для стриминга игр без каких-либо тормозов. Для рядового офисного ПК или базового игрового компьютера такой объём является избыточным, но для энтузиастов, работающих с ресурсоёмкими проектами, это отличный выбор с большим запасом на будущее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Она использует форм-фактор DIMM на 288 контактов и предназначена исключительно для современных настольных материнских плат с соответствующими слотами. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому их установка возможна только на совместимые платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ высокоскоростной памяти. Номинальная эффективная частота составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для мгновенной загрузки текстур в играх, быстрого отклика при работе с огромными массивами данных и плавного рендеринга сложных сцен. В реальных задачах, таких как игра в разрешении 4K или рендеринг видео, сочетание огромного объёма и высокой частоты заметно сократит время ожидания и устранит подтормаживания даже при максимальных настройках.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Ключевой особенностью данного комплекта является поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет одним кликом в BIOS материнской платы на базе процессоров Ryzen выйти на заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с платформами AMD на процессорах Ryzen 7000 серии и новее, использующих сокет AM5, однако она также будет работать и на совместимых материнских платах для Intel. Для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и рекомендуется установка последней версии BIOS. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, что критически важно для стабильной работы высокочастотной памяти DDR5. Радиаторы также интегрированы с адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами освещения большинства популярных материнских плат через фирменное ПО для создания единого светового ансамбля внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима на большинстве потребительских платформ. Установив планки в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), вы получите значительный прирост производительности по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ можно приобрести аналогичный комплект, но стоит учитывать, что работа четырёх модулей на максимальной частоте может потребовать ручной тонкой настройки напряжений и таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами, рассчитанными на DDR4. Также высота модулей с радиаторами может создать помеху для установки некоторых сверхкрупных башенных процессорных кулеров, поэтому стоит заранее проверить их габаритную совместимость в вашей сборке. Этот комплект является отличным выбором для пользователей AMD AM5, которым нужен большой объём быстрой памяти "из коробки" с поддержкой EXPO, но если вы собираете систему на Intel или не планируете задействовать все 64 ГБ, возможно, стоит рассмотреть более доступные варианты меньшего объёма.

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Отзывы


Оперативная память Kingston Fury Beast RGb, DDR5 2x32GB 6000MHz Kingston KF560C36BWEAK2-64 Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming PC5-48000 CL36 DIMM 288-pin 1.35В dual rank с радиатором Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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