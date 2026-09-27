Описание товара Оперативная память Kingston Fury BeastRGB, DDR5, 64GB (2x32GB), 5600 MHz, CL40, с радиатором, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей DDR5 общим объёмом 64 ГБ создан для пользователей, которым важна высокая производительность в многозадачных сценариях и работа с ресурсоёмким контентом. Он станет отличным выбором для сборки мощного игрового ПК, который будет одновременно стримить игру, для рабочих станций, занятых монтажом видео 4K или 3D-рендерингом, а также для тех, кто привык держать открытыми десятки вкладок в браузере наряду с тяжёлыми приложениями. Объём в 64 ГБ обеспечивает солидный запас на будущее, а частота 5600 МГц предлагает хороший баланс между скоростью и доступностью в сегменте DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой следующее поколение после DDR4, предлагая увеличенную пропускную способность и эффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для более старых поколений DDR4 или DDR3, поэтому для установки потребуется материнская плата, разработанная именно под этот новый стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 32 ГБ каждая, что в сумме даёт 64 ГБ — этого более чем достаточно для любых современных игр, профессиональных творческих пакетов и виртуальных машин. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что напрямую влияет на плавность в играх с высоким FPS, скорость загрузки уровней и отзывчивость системы при работе с большими массивами данных. Такой объём и скорость минимизируют подтормаживания при переключении между задачами и ускоряют рендеринг сложных сцен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти определяется таймингами, и в данной модели они составляют CL40 при рабочем напряжении 1.25 В. В связке с частотой 5600 МГц эти тайминги обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для удобства пользователя модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать заявленные частоту и тайминги (5600 МГц и CL40) одним кликом в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen серии 7000 и новее (на архитектуре AM5). Ключевое условие — наличие материнской платы с соответствующими слотами DDR5 и актуальной версией BIOS/UEFI. Хотя частота 5600 МГц хорошо поддерживается большинством таких плат, для гарантированной работы на заявленных параметрах рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти, обеспечивая стабильную работу на высоких частотах даже при длительной нагрузке. Планки также украшены адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами освещения других компонентов через фирменное ПО Kingston Fury CTRL или через утилиты управления материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими. Высота модулей стандартна и редко создаёт конфликты с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору обращаться к двум планкам одновременно, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной установки планки рекомендуется размещать в слотах, указанных в руководстве к материнской плате (чаще всего это слоты A2 и B2), а для дальнейшего расширения объёма до 128 ГБ можно добавить аналогичный комплект, но смешивание разных модулей не гарантирует стабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с платформой: эта память не будет работать в системах с процессорами и платами, предназначенными для DDR4. Для активации профиля XMP на частоте 5600 МГц потребуется соответствующий чипсет (например, Intel Z690/Z790 или AMD X670/B650) и, возможно, обновление BIOS. Если ваша цель — максимально быстрая игровая память с минимальными задержками, можно рассмотреть модели DDR5 с более высокими частотами или более низкими таймингами, но данный комплект предлагает оптимальное соотношение огромного объёма, хорошей скорости и доступной цены в своём классе, делая его универсальным решением для мощной и перспективной сборки.