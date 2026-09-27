Оперативная память Kingston Fury Beast EXPO, DDR5, 32Gb (2x16 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast EXPO, DDR5, 32Gb (2x16 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, белый
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 предназначен для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему на современной платформе AMD. Высокая частота 6400 МГц и низкие задержки CL32 отлично раскроют потенциал новых процессоров Ryzen 7000 Series в играх и сложных рабочих приложениях, обеспечивая плавный геймплей и высокую скорость отклика. Общий объём 32 ГБ (2x16 ГБ) с запасом покрывает потребности современных ААА-игр, потоковой трансляции, монтажа видео в разрешении 1080p/1440p и работы с большим количеством вкладок браузера одновременно, что делает его сбалансированным выбором для мощной игровой или гибридной рабочей станции.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Она использует форм-фактор DIMM и предназначена исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3 на материнской плате, поэтому убедитесь, что ваша платформа поддерживает именно это поколение памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ быстрой двухканальной памяти. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, обработки больших данных и отзывчивость системы в ресурсоёмких сценариях. Для процессоров AMD Ryzen 7000 Series именно такая частота часто является оптимальным балансом между производительностью и стабильностью, давая ощутимый прирост кадровой частоты в играх по сравнению со стандартными скоростями JEDEC.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CL32 указывает на низкую латентность, что в паре с высокой частотой 6400 МГц обеспечивает высокую реальную скорость работы памяти. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении 1.4 В. Главная особенность комплекта — поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который хранит в памяти оптимизированные настройки частоты и таймингов. Для их активации достаточно одной настройки в BIOS/UEFI современных материнских плат AMD, что гарантирует стабильную работу на заявленной скорости без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000 Series и чипсетами X670, B650 и A620. Профиль EXPO заточен именно под эту архитектуру. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в гарантированной работе на частоте 6400 МГц. Для стабильной активации высокочастотных профилей может потребоваться установка последней версии BIOS материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокочастотной работе. Это способствует долгосрочной стабильности системы. Дизайн радиатора выполнен в стиле серии Fury Beast и не имеет агрессивно высокой конструкции, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных башенных кулеров для процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где важен аккуратный внешний вид без излишней подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такой подход сразу обеспечивает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме (Dual-Channel), что вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для активации этого режима установите модули в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, но смешивание разных наборов памяти, даже с одинаковыми маркировками, не гарантирует стабильной работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5, то есть с Intel LGA 1700 (частично) и AMD AM5 (оптимизировано). На платформе Intel модули будут работать с профилем XMP 3.0. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6400 МГц и выше, особенно при заполнении всех четырёх слотов, так как это может потребовать снижения частоты для сохранения стабильности. Этот комплект оптимален для пользователей AMD, ищущих быструю, стабильную и визуально сдержанную память для игр и работы. Если ваша задача — максимальный разгон или сборка системы на базе устаревшей платформы DDR4, стоит рассмотреть другие варианты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 46 950 руб.11738 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 440 руб.12360 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 50 250 руб.12563 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 690 руб.12673 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 53 430 руб.13358 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 64Gb (32Gbx2) 3200MH...
-
В наличииЦена 54 190 руб.13548 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 55 280 руб.13820 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 56 870 руб.14218 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 340 руб.14585 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 64G 3200Mhz (PVSR464G320C8K)
-
В наличииЦена 59 160 руб.14790 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 59 300 руб.14825 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 предназначен для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему на современной платформе AMD. Высокая частота 6400 МГц и низкие задержки CL32 отлично раскроют потенциал новых процессоров Ryzen 7000 Series в играх и сложных рабочих приложениях, обеспечивая плавный геймплей и высокую скорость отклика. Общий объём 32 ГБ (2x16 ГБ) с запасом покрывает потребности современных ААА-игр, потоковой трансляции, монтажа видео в разрешении 1080p/1440p и работы с большим количеством вкладок браузера одновременно, что делает его сбалансированным выбором для мощной игровой или гибридной рабочей станции.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Она использует форм-фактор DIMM и предназначена исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3 на материнской плате, поэтому убедитесь, что ваша платформа поддерживает именно это поколение памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ быстрой двухканальной памяти. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, обработки больших данных и отзывчивость системы в ресурсоёмких сценариях. Для процессоров AMD Ryzen 7000 Series именно такая частота часто является оптимальным балансом между производительностью и стабильностью, давая ощутимый прирост кадровой частоты в играх по сравнению со стандартными скоростями JEDEC.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CL32 указывает на низкую латентность, что в паре с высокой частотой 6400 МГц обеспечивает высокую реальную скорость работы памяти. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении 1.4 В. Главная особенность комплекта — поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который хранит в памяти оптимизированные настройки частоты и таймингов. Для их активации достаточно одной настройки в BIOS/UEFI современных материнских плат AMD, что гарантирует стабильную работу на заявленной скорости без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000 Series и чипсетами X670, B650 и A620. Профиль EXPO заточен именно под эту архитектуру. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в гарантированной работе на частоте 6400 МГц. Для стабильной активации высокочастотных профилей может потребоваться установка последней версии BIOS материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокочастотной работе. Это способствует долгосрочной стабильности системы. Дизайн радиатора выполнен в стиле серии Fury Beast и не имеет агрессивно высокой конструкции, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных башенных кулеров для процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где важен аккуратный внешний вид без излишней подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такой подход сразу обеспечивает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме (Dual-Channel), что вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для активации этого режима установите модули в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, но смешивание разных наборов памяти, даже с одинаковыми маркировками, не гарантирует стабильной работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR5, то есть с Intel LGA 1700 (частично) и AMD AM5 (оптимизировано). На платформе Intel модули будут работать с профилем XMP 3.0. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6400 МГц и выше, особенно при заполнении всех четырёх слотов, так как это может потребовать снижения частоты для сохранения стабильности. Этот комплект оптимален для пользователей AMD, ищущих быструю, стабильную и визуально сдержанную память для игр и работы. Если ваша задача — максимальный разгон или сборка системы на базе устаревшей платформы DDR4, стоит рассмотреть другие варианты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beast EXPO, DDR5, 32Gb (2x16 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, белый