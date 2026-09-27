Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Expo, DDR5, 16Gb (1x16 GB), 6400 MHz, CL32, DIMM, радиатор, белый

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти Kingston Fury Beast EXPO станет отличным выбором для энтузиастов, собирающих современный ПК на платформе AMD AM5. С объёмом 16 ГБ она ориентирована на требовательные игры, где высокая частота памяти даёт ощутимый прирост к частоте кадров, особенно в паре с мощными видеокартами. Она также подойдёт для работы в ресурсоёмких приложениях и комфортной многозадачности, хотя для профессионального монтажа видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх таких модулей для большего суммарного объёма и активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата DIMM с памятью стандарта DDR5, последнего поколения для настольных компьютеров. Это значит, что он физически и электрически несовместим со слотами для устаревшей DDR4 или более ранних поколений. Ключевое отличие DDR5 – значительно возросшая пропускная способность и эффективность благодаря новой архитектуре, а также наличие встроенного стабилизатора питания на самой планке, что разгружает материнскую плату. Устанавливать такой модуль можно только в материнскую плату с соответствующими слотами DIMM для DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, что является комфортным стандартом для игровых и рабочих систем. Заявленная эффективная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияя на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в более высокой и стабильной частоте кадров, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях – в сокращении времени отклика при работе с большими файлами и проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL32, что является хорошим показателем латентности для частоты 6400 МГц, обеспечивая баланс между высокой пропускной способностью и быстрым откликом. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении. Ключевая особенность – поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически и стабильно загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS совместимой материнской платы AMD, избавляя пользователя от ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память Kingston Fury Beast EXPO разработана в первую очередь для совместимости с современными процессорами AMD Ryzen 7000 серии и платформой AM5. Для её корректной работы, особенно на заявленной частоте 6400 МГц, необходима материнская плата с чипсетом X670, B650 или A620 и свежей версией BIOS. Важно понимать, что максимальная поддерживаемая частота памяти также зависит от возможностей встроенного контроллера памяти (IMC) конкретного процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильной работе. Его компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установкой крупных башенных или СЖК-кулеров для процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на RGB-освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль (1x16 ГБ). Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность системы, требуется установка двух или четырёх идентичных модулей в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Если вы покупаете эту планку для апгрейда или будущего расширения, крайне рекомендуется докупать максимально похожий по характеристикам модуль из той же серии, чтобы избежать проблем с совместимостью и стабильностью работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR5, а процессор поддерживает этот стандарт. Помните, что для достижения заявленной частоты 6400 МГц необходимо активировать профиль EXPO в BIOS. Высота модуля с радиатором обычно не вызывает проблем, но в очень компактных корпусах стоит проверить зазоры. Этот модуль – отличный фундамент для быстрой игровой системы на AMD, но для максимальной отдачи в играх и профессиональных задачах лучше сразу приобрести комплект из двух планок для двухканального режима.