Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600MHz, CL40, DIMM, с радиатором, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти Kingston Fury Beast идеально подходит для экономной сборки нового настольного ПК или апгрейда существующей системы на базе платформы Intel 12/13/14-го поколения или AMD Ryzen 7000. Его объема 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми в разрешении 1080p. Однако для современных AAA-игр, профессионального монтажа видео или серьёзной многозадачности с тяжелыми программами одного модуля может не хватить, и стоит рассмотреть покупку сразу двух планок для двухканального режима или комплект с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который является новым поколением после DDR4. Ключевое отличие — повышенная пропускная способность и эффективность работы на высоких частотах, что положительно сказывается на производительности современных процессоров. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных компьютеров; он физически не подойдет для ноутбуков, где используются более компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением. Частота 5600 МГц — это сбалансированный и популярный показатель для DDR5, обеспечивающий значительный прирост скорости обмена данными по сравнению со стандартными частотами DDR4. В реальных сценариях такая скорость сделает систему более отзывчивой, ускорит загрузку уровней в играх и уменьшит подтормаживания при работе с большими файлами, однако для раскрытия полного потенциала процессора важна работа в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти характеризуется таймингами, в данном случае основным является CL40. Для частоты 5600 МГц это стандартное значение, которое обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль с заявленными частотами и таймингами в подходящей материнской плате, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В для стандартного режима DDR5.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, оснащёнными слотами DDR5. Это платформы Intel с процессорами Alder Lake (12-го поколения), Raptor Lake (13-го) и новее, а также AMD с процессорами Ryzen 7000 серии. Важно помнить, что модули DDR5 не совместимы физически и электрически со слотами DDR4 или DDR3. Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом, поддерживающим такие скорости, а также рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен стильным черным радиатором, который не только украшает сборку, но и эффективно рассеивает тепло, что особенно важно при длительных нагрузках на высоких частотах. Высота планки с радиатором умеренная, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка (ARGB) позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами системы через ПО материнской платы или утилиты Kingston Fury CTRL, создавая единую эстетику внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти (1x8GB). Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память парами, устанавливая модули в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Он позволяет удвоить эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для игр и ресурсоемких приложений. Для расширения объема в будущем можно докупить второй такой же модуль, однако для гарантированной стабильности работы на высоких частотах предпочтительнее изначально приобретать готовый двухмодульный комплект, протестированный производителем.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это работа в одноканальном режиме при использовании всего одного модуля, что заметно снижает общую производительность системы по сравнению с двухканальной конфигурацией. Также убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. При выборе ориентируйтесь на задачи: для базовой офисной системы одного модуля DDR5 на 8 ГБ может быть достаточно, но для игрового или рабочего ПК настоятельно рекомендуется стартовать с комплекта 2x8GB. Обратите внимание на поддержку профиля XMP 3.0 вашей платой для простой настройки частоты 5600 МГц.