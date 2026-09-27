Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600MHz, CL36, DIMM, с радиатором, черный

Для кого и под какие задачи

Этот отдельный модуль оперативной памяти DDR5 представляет собой отличное решение для начальной конфигурации или поэтапного апгрейда современного настольного компьютера. Он оптимально подойдет для создания базовой игровой или мультимедийной системы, где пока достаточно 8 ГБ, но в перспективе планируется добавление второго модуля. Для ресурсоемких задач, таких как профессиональный видеомонтаж, 3D-рендеринг или одновременная работа с десятками тяжелых приложений, одного модуля такого объема будет маловато, и стоит сразу рассматривать комплекты из двух или четырех планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка памяти стандарта DDR5, новейшего поколения для настольных ПК, которое пришло на смену DDR4. Это означает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность, но и полную несовместимость со слотами и платформами, рассчитанными на DDR4 или более старые поколения. Форм-фактор DIMM четко указывает, что модуль предназначен исключительно для установки в настольные материнские платы, ноутбукам и компактным системам с разъемами SO-DIMM он не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 8 ГБ, что на сегодня является стартовым, но все еще актуальным размером для многих задач. Заявленная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и минимальных задержках в играх. По сравнению со стандартными для DDR5 частотами в 4800 МГц, этот показатель предлагает ощутимый прирост производительности, особенно заметный в процессорозависимых играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL36, что для частоты 5600 МГц является сбалансированным значением, обеспечивающим хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применять оптимальные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора напряжения и таймингов. Стандартное рабочее напряжение для DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления системы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), построенными на чипсетах с поддержкой DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как эти поколения физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для гарантированной стабильной работы на высоких частотах.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен черным алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокой скорости работы. Это способствует долгосрочной стабильности, особенно при длительных игровых сессиях или нагрузках. Дизайн радиатора достаточно компактен, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данной модификации отсутствует, что делает модуль отличным выбором для лаконичных, ненавязчивых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, поддерживающих двухканальный режим работы памяти, рекомендуется приобретать и устанавливать модули парами. Поэтому для получения 16 ГБ в двухканале потребуется купить второй такой же модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Смешивание этого модуля с планками других производителей или с другими таймингами может привести к нестабильной работе системы на максимальных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это покупка одной планки для системы, где критична высокая производительность. Одноканальный режим работы существенно снижает скорость доступа к памяти. Также помните о физической несовместимости DDR5 со слотами DDR4. Для выхода на заявленные 5600 МГц потребуется активировать профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память, скорее всего, запустится на более низкой стандартной частоте. Этот модуль станет отличным первым шагом для недорогой сборки на новой платформе с последующим добавлением второй планки, но для готовой мощной игровой или рабочей системы сегодня целесообразнее сразу рассматривать комплекты из двух модулей общим объемом от 16 ГБ.