Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 8GB (1x8GB), 5200MHz, CL40, DIMM, с радиаторами, RGB, черный
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 8GB (1x8GB), 5200MHz, CL40, DIMM, с радиаторами, RGB, черный
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет для создания базовой конфигурации нового компьютера на современной платформе Intel Alder Lake/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. Комплект из одной планки объемом 8 ГБ обеспечит достаточный ресурс для офисной работы, учебы, просмотра контента и нетребовательных игр. Однако для комфортного гейминга, профессиональных задач или серьезной многозадачности с множеством приложений рекомендуется рассматривать комплекты из двух модулей для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти стандарта DDR5, что означает совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под это поколение. Форм-фактор DIMM предназначен для классических настольных компьютеров. Память DDR5 предлагает более высокую базовую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4, но физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений. В сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как интегрированная графика процессора или некоторые рабочие нагрузки, более высокая частота DDR5 по сравнению со стандартными DDR4 даст ощутимый прирост.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5200 МГц. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для выхода на заявленную частоту 5200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 600 и 700) и AMD (чипсеты серий 600 для процессоров AM5), поддерживающими DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Заявленная частота 5200 МГц поддерживается большинством современных процессоров и плат, но для гарантированной работы на ней может потребоваться активация профиля XMP в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена компактными алюминиевыми радиаторами, которые помогают рассеивать тепло при активной работе, хотя на такой частоте тепловыделение не является критичным. Визуальная составляющая представлена адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением материнских плат от ведущих производителей через фирменное ПО Kingston Fury CTRL.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и требовательных приложениях рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима, который удваивает пропускную способность. При необходимости вы можете докупить идентичную планку, но для гарантии полной совместимости предпочтительнее изначально выбирать готовый двухканальный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это использование одного модуля, что не позволяет задействовать двухканальный режим и может стать узким местом в производительных системах. Также помните о строгой несовместимости DDR5 с разъемами под DDR4. При выборе обратите внимание на то, что для современных игр и профессиональных задач более актуальны комплекты от 16 ГБ (2x8 ГБ). Этот модуль станет отличным стартом для недорогой сборки с последующим расширением или для офисной системы, где важна надежность бренда и современный стандарт памяти.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет для создания базовой конфигурации нового компьютера на современной платформе Intel Alder Lake/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. Комплект из одной планки объемом 8 ГБ обеспечит достаточный ресурс для офисной работы, учебы, просмотра контента и нетребовательных игр. Однако для комфортного гейминга, профессиональных задач или серьезной многозадачности с множеством приложений рекомендуется рассматривать комплекты из двух модулей для активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль памяти стандарта DDR5, что означает совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под это поколение. Форм-фактор DIMM предназначен для классических настольных компьютеров. Память DDR5 предлагает более высокую базовую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4, но физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и скорости загрузки приложений. В сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как интегрированная графика процессора или некоторые рабочие нагрузки, более высокая частота DDR5 по сравнению со стандартными DDR4 даст ощутимый прирост.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5200 МГц. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для выхода на заявленную частоту 5200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 600 и 700) и AMD (чипсеты серий 600 для процессоров AM5), поддерживающими DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Заявленная частота 5200 МГц поддерживается большинством современных процессоров и плат, но для гарантированной работы на ней может потребоваться активация профиля XMP в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена компактными алюминиевыми радиаторами, которые помогают рассеивать тепло при активной работе, хотя на такой частоте тепловыделение не является критичным. Визуальная составляющая представлена адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением материнских плат от ведущих производителей через фирменное ПО Kingston Fury CTRL.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и требовательных приложениях рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима, который удваивает пропускную способность. При необходимости вы можете докупить идентичную планку, но для гарантии полной совместимости предпочтительнее изначально выбирать готовый двухканальный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это использование одного модуля, что не позволяет задействовать двухканальный режим и может стать узким местом в производительных системах. Также помните о строгой несовместимости DDR5 с разъемами под DDR4. При выборе обратите внимание на то, что для современных игр и профессиональных задач более актуальны комплекты от 16 ГБ (2x8 ГБ). Этот модуль станет отличным стартом для недорогой сборки с последующим расширением или для офисной системы, где важна надежность бренда и современный стандарт памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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