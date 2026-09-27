Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 64Gb (2x32 GB), 5600 MHz, CL36, радиатор, черный

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти подойдет пользователям, которые собирают производительную рабочую станцию или игровую систему будущего и нуждаются в большом объеме оперативной памяти. Суммарные 64 ГБ в двухканальном режиме легко справятся с профессиональными задачами: рендерингом сложных 3D-сцен, монтажом видео в высоком разрешении, работой с виртуальными машинами и одновременным запуском множества тяжелых приложений. Для игр этого объема более чем достаточно даже с большим запасом на будущее, а высокая частота обеспечит высокий уровень плавности и отзывчивости в требовательных проектах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который пришел на смену DDR4 и предлагает существенно возросшую пропускную способность и энергоэффективность. Это поколение памяти подходит только для новых платформ, оснащенных соответствующими слотами на материнской плате. Форм-фактор DIMM означает, что эти планки предназначены для настольных компьютеров и несовместимы с ноутбуками, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Базовая частота работы составляет 5600 МГц, что для стандарта DDR5 является отличным балансом между производительностью и доступностью. Такая скорость передачи данных напрямую влияет на быстродействие системы в задачах, чувствительных к скорости памяти: ускоряется загрузка уровней в играх, уменьшаются задержки при обработке больших массивов данных в инженерных программах и повышается общая отзывчивость системы при интенсивной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что указывает на задержку сигнала. В сочетании с высокой частотой 5600 МГц это обеспечивает низкую общую латентность и высокую эффективную пропускную способность. Для простого достижения заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который автоматически настраивает необходимые частоту, тайминги и рабочее напряжение в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокеты AM5). Однако для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходимо, чтобы данную скорость официально поддерживали как установленный процессор, так и материнская плата. Перед покупкой критически важно сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и при необходимости обновить BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция радиаторов является достаточно компактной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на RGB-оформление.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для немедленной активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую влияя на производительность встроенной графики и скорость работы процессора с данными. Для правильной установки планки следует разместить в слотах материнской платы, указанных в инструкции к ней, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 памяти, так как они физически и электрически несовместимы со стандартом DDR4. Заявленная частота 5600 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 4800 МГц). Данный комплект - это отличный выбор для создания мощной рабочей системы или игрового ПК с большим запасом по объему. Если ваши задачи ограничены офисной работой и веб-сёрфингом, такой объем и скорость будут избыточны, и можно рассмотреть более доступные варианты DDR4 или младшие комплекты DDR5.