Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиатором, RGB, белый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиатором, RGB, белый
Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти идеально подходит для сборки современных производительных систем, нацеленных на комфортный гейминг и ресурсоемкую творческую работу. Объема в 32 ГБ с запасом хватит для одновременной работы требовательных игр, стриминга, множества фоновых приложений и вкладок браузера, а также для работы с фотографиями, видео и 3D-графикой в разрешениях до 4К. Высокая частота и низкие тайминги делают эту память отличным выбором для тех, кто хочет выжать максимум из новой платформы, не погружаясь в экстремальный оверклокинг.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули памяти стандарта DDR5, новейшего на данный момент поколения, которое приносит значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в настольные персональные компьютеры и совместимы только с соответствующими слотами на материнских платах для ПК. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Базовая частота модулей повышена до 6000 МГц, что напрямую влияет на скорость обмена данными между памятью и процессором. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных, рендеринг и компиляцию кода, делая систему заметно отзывчивее при высокой нагрузке.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL30, что указывает на довольно низкую задержку для частоты 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между высокой пропускной способностью и быстрым откликом. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать заявленные частоту и тайминги в совместимой материнской плате через BIOS одним кликом, без необходимости ручной и сложной настройки. Рабочее напряжение обычно повышается для стабильной работы на таких скоростях, что учтено в предустановленных профилях.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 предназначена для новейших платформ Intel (сокеты LGA1700 для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen серии 7000 и новее). Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима материнская плата с чипсетом, официально поддерживающим такие скорости, а также рекомендуется использование последней версии BIOS/UEFI для обеспечения оптимальной стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при работе на высоких частотах, что критично для долговременной стабильности. Радиаторы имеют умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение через фирменное ПО Kingston Fury или синхронизировать его с системами освещения материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими для создания целостного визуального образа сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую производительность системы. Для правильной работы устанавливайте планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, следуя инструкции к плате. Для дальнейшего увеличения объема до 64 ГБ рекомендуется приобретать идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с поколением памяти: эти модули DDR5 не совместимы с платами под DDR4 или DDR3. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в гарантированной работе на частоте 6000 МГц. Комплект оптимален для пользователей, которые собирают сбалансированную и быструю систему для игр и работы сегодня и не планируют её апгрейд в ближайшие годы. Если ваши задачи ограничены офисной работой и веб-серфингом, возможно, вам подойдут более доступные варианты; для специализированных рабочих станций, работающих с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплекты большего объема.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти идеально подходит для сборки современных производительных систем, нацеленных на комфортный гейминг и ресурсоемкую творческую работу. Объема в 32 ГБ с запасом хватит для одновременной работы требовательных игр, стриминга, множества фоновых приложений и вкладок браузера, а также для работы с фотографиями, видео и 3D-графикой в разрешениях до 4К. Высокая частота и низкие тайминги делают эту память отличным выбором для тех, кто хочет выжать максимум из новой платформы, не погружаясь в экстремальный оверклокинг.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули памяти стандарта DDR5, новейшего на данный момент поколения, которое приносит значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в настольные персональные компьютеры и совместимы только с соответствующими слотами на материнских платах для ПК. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Базовая частота модулей повышена до 6000 МГц, что напрямую влияет на скорость обмена данными между памятью и процессором. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных, рендеринг и компиляцию кода, делая систему заметно отзывчивее при высокой нагрузке.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL30, что указывает на довольно низкую задержку для частоты 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между высокой пропускной способностью и быстрым откликом. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать заявленные частоту и тайминги в совместимой материнской плате через BIOS одним кликом, без необходимости ручной и сложной настройки. Рабочее напряжение обычно повышается для стабильной работы на таких скоростях, что учтено в предустановленных профилях.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 предназначена для новейших платформ Intel (сокеты LGA1700 для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen серии 7000 и новее). Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходима материнская плата с чипсетом, официально поддерживающим такие скорости, а также рекомендуется использование последней версии BIOS/UEFI для обеспечения оптимальной стабильности и совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при работе на высоких частотах, что критично для долговременной стабильности. Радиаторы имеют умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение через фирменное ПО Kingston Fury или синхронизировать его с системами освещения материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими для создания целостного визуального образа сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую производительность системы. Для правильной работы устанавливайте планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, следуя инструкции к плате. Для дальнейшего увеличения объема до 64 ГБ рекомендуется приобретать идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с поколением памяти: эти модули DDR5 не совместимы с платами под DDR4 или DDR3. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в гарантированной работе на частоте 6000 МГц. Комплект оптимален для пользователей, которые собирают сбалансированную и быструю систему для игр и работы сегодня и не планируют её апгрейд в ближайшие годы. Если ваши задачи ограничены офисной работой и веб-серфингом, возможно, вам подойдут более доступные варианты; для специализированных рабочих станций, работающих с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплекты большего объема.
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