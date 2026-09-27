Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, RGB, белый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (1x32 GB), 6400 MHz, CL32, радиатор, RGB, белый
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 отлично подойдёт пользователям, которым необходим солидный запас объёма для серьёзной многозадачности и работы с большими данными. Он станет удачным выбором для создания рабочей станции, предназначенной для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами, где критически важен не только объём, но и высокая пропускная способность. Для типичных игровых сборок чаще рекомендуется комплект из двух планок для активации двухканального режима, однако одиночный модуль на 32 ГБ оставляет идеальную возможность для безболезненного расширения до 64 ГБ в будущем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенный исключительно для современных настольных компьютеров. Поколение DDR5 приносит значительные архитектурные улучшения по сравнению с DDR4, включая более высокую базовую частоту, увеличенную пропускную способность и встроенную схему управления питанием на самой планке. Важно помнить, что физически слоты для DDR5 и DDR4 несовместимы, поэтому этот модуль подходит только для материнских плат с соответствующими разъёмами, построенных на актуальных платформах Intel и AMD.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночный модуль обладает впечатляющим объёмом в 32 ГБ, что для многих профессиональных задач является оптимальным стартом, исключающим подкачку данных на медленный SSD даже при работе с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно. Номинальная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как рендеринг, кодирование видео или играх с высоким FPS и открытым миром, прирост от такой частоты будет хорошо заметен по сравнению с более медленными комплектами DDR5.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль характеризуется таймингами CL32, которые при столь высокой частоте 6400 МГц указывают на хороший баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение, как правило, для DDR5 составляет 1.25 В или около того, что способствует энергоэффективности. Для достижения заявленной высокой частоты модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0 — достаточно активировать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы, и память автоматически настроится на штатные 6400 МГц без необходимости ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Однако важно уточнить в спецификациях конкретной материнской платы, поддерживает ли она частоту 6400 МГц, особенно для платформ AMD, где поддержка высоких частот может зависеть от версии BIOS и используемого процессора. Для стабильной работы на заявленных скоростях рекомендуется устанавливать модуль в слоты, рекомендованные производителем материнской платы для одноканальной конфигурации.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным белым радиатором, который не только эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, но и играет ключевую роль в эстетике сборки. Радиатор дополнен динамической RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат основных производителей через фирменное ПО или стандарты ARGB. При планировании сборки стоит учесть высоту планки с радиатором, чтобы избежать возможных конфликтов с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. При использовании одной планки система будет работать в одноканальном режиме, что означает некоторое снижение пропускной способности по сравнению с двухканальной конфигурацией. Главное преимущество такого подхода — простота последующего апгрейда: вы можете докупить ещё один абсолютно такой же модуль, установить его в правильный слот и получить мощную двухканальную систему суммарным объёмом 64 ГБ, что перекрывает потребности даже самых требовательных рабочих станций.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что может сдерживать производительность в играх и некоторых приложениях, поэтому для чисто игровых ПК чаще советуют сразу брать комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата гарантированно поддерживает частоту 6400 МГц через профиль XMP/EXPO, особенно если это бюджетная модель. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто ценит потенциал для будущего расширения и нуждается в большом объёме быстрой памяти для профессиональных задач, готовя основу для мощной двухканальной системы завтрашнего дня.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 отлично подойдёт пользователям, которым необходим солидный запас объёма для серьёзной многозадачности и работы с большими данными. Он станет удачным выбором для создания рабочей станции, предназначенной для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами, где критически важен не только объём, но и высокая пропускная способность. Для типичных игровых сборок чаще рекомендуется комплект из двух планок для активации двухканального режима, однако одиночный модуль на 32 ГБ оставляет идеальную возможность для безболезненного расширения до 64 ГБ в будущем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенный исключительно для современных настольных компьютеров. Поколение DDR5 приносит значительные архитектурные улучшения по сравнению с DDR4, включая более высокую базовую частоту, увеличенную пропускную способность и встроенную схему управления питанием на самой планке. Важно помнить, что физически слоты для DDR5 и DDR4 несовместимы, поэтому этот модуль подходит только для материнских плат с соответствующими разъёмами, построенных на актуальных платформах Intel и AMD.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночный модуль обладает впечатляющим объёмом в 32 ГБ, что для многих профессиональных задач является оптимальным стартом, исключающим подкачку данных на медленный SSD даже при работе с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно. Номинальная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как рендеринг, кодирование видео или играх с высоким FPS и открытым миром, прирост от такой частоты будет хорошо заметен по сравнению с более медленными комплектами DDR5.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль характеризуется таймингами CL32, которые при столь высокой частоте 6400 МГц указывают на хороший баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение, как правило, для DDR5 составляет 1.25 В или около того, что способствует энергоэффективности. Для достижения заявленной высокой частоты модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0 — достаточно активировать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы, и память автоматически настроится на штатные 6400 МГц без необходимости ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Однако важно уточнить в спецификациях конкретной материнской платы, поддерживает ли она частоту 6400 МГц, особенно для платформ AMD, где поддержка высоких частот может зависеть от версии BIOS и используемого процессора. Для стабильной работы на заявленных скоростях рекомендуется устанавливать модуль в слоты, рекомендованные производителем материнской платы для одноканальной конфигурации.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным белым радиатором, который не только эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, но и играет ключевую роль в эстетике сборки. Радиатор дополнен динамической RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат основных производителей через фирменное ПО или стандарты ARGB. При планировании сборки стоит учесть высоту планки с радиатором, чтобы избежать возможных конфликтов с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. При использовании одной планки система будет работать в одноканальном режиме, что означает некоторое снижение пропускной способности по сравнению с двухканальной конфигурацией. Главное преимущество такого подхода — простота последующего апгрейда: вы можете докупить ещё один абсолютно такой же модуль, установить его в правильный слот и получить мощную двухканальную систему суммарным объёмом 64 ГБ, что перекрывает потребности даже самых требовательных рабочих станций.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что может сдерживать производительность в играх и некоторых приложениях, поэтому для чисто игровых ПК чаще советуют сразу брать комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата гарантированно поддерживает частоту 6400 МГц через профиль XMP/EXPO, особенно если это бюджетная модель. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто ценит потенциал для будущего расширения и нуждается в большом объёме быстрой памяти для профессиональных задач, готовя основу для мощной двухканальной системы завтрашнего дня.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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