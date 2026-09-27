Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (1x32GB), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (1x32GB), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, белый
Для кого и под какие задачи
Эта одиночная планка памяти DDR5 объемом 32 ГБ станет отличным выбором для пользователей, стремящихся к максимальному объёму оперативной памяти в одном слоте. Она идеально подходит для создания мощной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга или работы с виртуальными машинами, где критически важен большой объём ОЗУ. В то же время, для сборки нового игрового ПК с нуля стоит рассмотреть комплект из двух планок для активации двухканального режима, который даст более высокую производительность в играх и большинстве приложений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами именно для DDR5, что важно проверить перед покупкой. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для настольных компьютеров, в ноутбуки или компактные системы она не подойдет.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 32 ГБ на одном модуле — это солидный запас для самых требовательных профессиональных задач и многозадачности с десятками приложений. Частота 6000 МГц относится к высокому сегменту DDR5 и обеспечивает отличную пропускную способность, что ускорит загрузку уровней в играх, обработку больших данных и снизит задержки в работе с тяжелыми проектами. Однако для раскрытия всего потенциала скорости важно использовать эту память в паре с процессором и материнской платой, стабильно поддерживающими такой режим.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL36 при частоте 6000 МГц представляют собой хороший баланс между высокой скоростью и приемлемой латентностью для DDR5. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для высокочастотных модулей этого поколения. Для простоты настройки модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с заявленной частотой 6000 МГц и таймингами, избавляя пользователя от ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память предназначена для современных платформ с поддержкой DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и в списке поддерживаемых модулей (QVL) заявлены частоты около 6000 МГц. Для стабильной работы на заявленных параметрах может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высокой частоте, что важно для стабильности системы под длительной нагрузкой. Конструкция радиатора относительно компактна, что снижает риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важен аккуратный внешний вид без лишних световых эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Эта память продается как одиночный модуль. Для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Такая конфигурация из двух модулей по 32 ГБ даст суммарно 64 ГБ, что открывает возможности для экстремальных рабочих нагрузок.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение — использование одного модуля без пары не позволит задействовать двухканальный режим, что снизит производительность в играх и ряде приложений. Важно помнить о строгой несовместимости DDR5 с разъемами для DDR4. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы для частоты 6000 МГц. Этот модуль оптимален для тех, кто в первую очередь наращивает объём под профессиональные задачи или планирует в ближайшем будущем докупить вторую планку для раскрытия полного скоростного потенциала платформы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 46 950 руб.11738 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 440 руб.12360 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 50 250 руб.12563 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 50 690 руб.12673 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 53 430 руб.13358 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 64Gb (32Gbx2) 3200MH...
-
В наличииЦена 54 190 руб.13548 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 55 280 руб.13820 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 56 870 руб.14218 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 340 руб.14585 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 64G 3200Mhz (PVSR464G320C8K)
-
В наличииЦена 59 160 руб.14790 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 59 300 руб.14825 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
Для кого и под какие задачи
Эта одиночная планка памяти DDR5 объемом 32 ГБ станет отличным выбором для пользователей, стремящихся к максимальному объёму оперативной памяти в одном слоте. Она идеально подходит для создания мощной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга или работы с виртуальными машинами, где критически важен большой объём ОЗУ. В то же время, для сборки нового игрового ПК с нуля стоит рассмотреть комплект из двух планок для активации двухканального режима, который даст более высокую производительность в играх и большинстве приложений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, оснащенными слотами именно для DDR5, что важно проверить перед покупкой. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для настольных компьютеров, в ноутбуки или компактные системы она не подойдет.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 32 ГБ на одном модуле — это солидный запас для самых требовательных профессиональных задач и многозадачности с десятками приложений. Частота 6000 МГц относится к высокому сегменту DDR5 и обеспечивает отличную пропускную способность, что ускорит загрузку уровней в играх, обработку больших данных и снизит задержки в работе с тяжелыми проектами. Однако для раскрытия всего потенциала скорости важно использовать эту память в паре с процессором и материнской платой, стабильно поддерживающими такой режим.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL36 при частоте 6000 МГц представляют собой хороший баланс между высокой скоростью и приемлемой латентностью для DDR5. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для высокочастотных модулей этого поколения. Для простоты настройки модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с заявленной частотой 6000 МГц и таймингами, избавляя пользователя от ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память предназначена для современных платформ с поддержкой DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и в списке поддерживаемых модулей (QVL) заявлены частоты около 6000 МГц. Для стабильной работы на заявленных параметрах может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высокой частоте, что важно для стабильности системы под длительной нагрузкой. Конструкция радиатора относительно компактна, что снижает риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важен аккуратный внешний вид без лишних световых эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Эта память продается как одиночный модуль. Для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Такая конфигурация из двух модулей по 32 ГБ даст суммарно 64 ГБ, что открывает возможности для экстремальных рабочих нагрузок.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение — использование одного модуля без пары не позволит задействовать двухканальный режим, что снизит производительность в играх и ряде приложений. Важно помнить о строгой несовместимости DDR5 с разъемами для DDR4. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы для частоты 6000 МГц. Этот модуль оптимален для тех, кто в первую очередь наращивает объём под профессиональные задачи или планирует в ближайшем будущем докупить вторую планку для раскрытия полного скоростного потенциала платформы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 32Gb (1x32GB), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, белый