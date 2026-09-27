Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 16Gb (1x16GB), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиатором, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти Kingston Fury Beast DDR5 идеально подходит для сборки производительного настольного ПК начального или среднего уровня. Он станет отличным выбором для современных игр, работы с графикой и монтажом видео, а также для комфортной многозадачности с множеством приложений. Один модуль на 16 ГБ предоставляет солидный базовый объём, позволяющий уверенно работать с большинством современных проектов, но для максимальной отдачи в играх и ресурсоёмких задачах стоит рассматривать покупку второго идентичного модуля для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению. Она предлагает значительно возросшую по сравнению с DDR4 пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому модуль не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший по размеру SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным стартом для сборки. Рабочая частота 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе в тяжёлых программах и скорость рендеринга. В паре с современным процессором и материнской платой такая частота позволяет раскрыть потенциал платформы, обеспечивая плавный геймплей и комфорт в творческих задачах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц в стандарте DDR5 является сбалансированным значением, обеспечивающим хорошую латентность. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет легко активировать заявленную частоту и тайминги через BIOS материнской платы всего в пару кликов, без необходимости ручного разгона. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильной работы на высоких скоростях.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen 7000 серии и новее на сокетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для выхода на частоту 6000 МГц рекомендуется сверить поддержку со списком совместимости (QVL) вашей платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы. Верхнюю часть планки украшает адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением от популярных производителей материнских плат для создания целостного визуального образа игрового ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти. Для активации двухканального режима, который почти вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, необходимо установить два одинаковых модуля в правильные слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Поэтому для полного раскрытия производительности вашей системы рекомендуется приобрести второй такой же модуль, что в сумме даст 32 ГБ в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это необходимость современной платформы с поддержкой DDR5. Помните, что модули DDR5 и DDR4 взаимно несовместимы. Высота планки с радиатором стандартна, но перед покупкой стоит проверить, не будет ли она конфликтовать с массивным процессорным кулером. Для оптимального баланса цены и производительности этот модуль станет отличным строительным блоком для новой сборки, но если ваша цель - сразу получить двухканальный режим, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок. Для задач, требующих более 32 ГБ, стоит подумать о покупке модулей большего объёма.