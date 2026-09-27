Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 16Gb (1x16GB), 5200MHz, CL40, DIMM, с радиатором, белый

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 отлично подойдет пользователям, которые собирают новый ПК среднего уровня или проводят плановый апгрейд системы. Он закрывает потребности в играх на высоких настройках, уверенной многозадачности с множеством вкладок браузера и фоновых приложений, а также для работы с офисными пакетами и нетребовательными творческими программами. Если же вы планируете серьезную работу с 3D-рендерингом, монтажом видео в высоком разрешении или запуск самых требовательных симуляторов, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для двухканального режима, что значительно увеличит производительность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это новое поколение памяти, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую базовую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и архитектурные улучшения. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому для их установки требуется материнская плата с соответствующими разъемами, поддерживающая этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что на сегодня является комфортным стандартом для большинства пользовательских сценариев. Его эффективная частота составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В реальных задачах, таких как современные игры или работа в "тяжелых" приложениях, это означает более быструю загрузку уровней, уменьшение подтормаживаний и общую отзывчивость системы, особенно при переходе с более медленных или устаревших решений.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у данной модели составляют CL40, что является типичным показателем для DDR5 на стартовых частотах. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для достижения заявленной частоты 5200 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически применить оптимальные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Это гарантирует стабильную работу на номинальной скорости, предусмотренной производителем.

Совместимость с платформой

Модуль предназначен для платформ Intel 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и AMD Ryzen 7000 серии, построенных на материнских платах с поддержкой DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы и при необходимости обновить BIOS для обеспечения максимальной совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокой нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности работы. Конструкция радиатора относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. Модель не имеет подсветки, что делает её отличным выбором для лаконичных, минималистичных сборок, где во главу угла ставятся надежность и функциональность, а не игровая эстетика.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате (обычно они помечены одним цветом). Если вы покупаете одну планку сейчас с расчетом на дальнейшее расширение, настоятельно советуйте позже докупать точно такую же модель для избежания потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость совместимой платформы с поддержкой DDR5. На платах под DDR4 этот модуль установить невозможно. Также имейте в виду, что максимальная частота памяти ограничена возможностями контроллера памяти в процессоре и материнской плате. Для использования профиля XMP активируйте его в настройках BIOS/UEFI. Данный модуль станет оптимальным выбором для сбалансированной сборки, где важна скорость нового стандарта DDR5 при разумном бюджете. Для максимальной производительности в играх и рабочих задачах лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей.