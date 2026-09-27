Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR4, 64Gb (4x16Gb), 3200MHz, CL16, DIMM, с радиатором, RGB, черный

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти на 64 ГБ идеально подойдет для создания мощной рабочей станции или высокопроизводительной игровой системы. Он ориентирован на пользователей, которые занимаются видеомонтажом, 3D-рендерингом, программированием в тяжелых средах разработки или предпочитают игры с максимальными настройками графики на фоне работы в фоне. Объём в 64 ГБ с высокой частотой гарантирует запас для многозадачности и работы с большими объемами данных, в то время как для офисных задач он будет избыточен, а для экстремального разгона энтузиасты могут обратить внимание на модели с более высокими частотами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR4, которое стало стандартом для современных настольных платформ. Это означает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM однозначно указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков, где используется компактный стандарт SO-DIMM. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4 DIMM, так как модули разных поколений физически несовместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ - этого хватит для одновременной работы профессиональных приложений, виртуальных машин и тяжелых игровых проектов. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при обработке видео и времени рендеринга сложных сцен. Такой баланс объема и скорости делает память универсальным решением для требовательных задач, где важна как емкость для хранения данных, так и скорость их обработки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и задержками. Низкие тайминги в связке с высокой частотой обеспечивают быстрый отклик памяти на запросы процессора. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении и поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги 3200 МГц CL16 в BIOS материнской платы одной настройкой, без сложного ручного разгона, что удобно для большинства пользователей.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (AM4). Однако для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии. При установке четырех модулей на некоторых платформах может потребоваться небольшое увеличение напряжения для стабильности, а также стоит проверить обновления BIOS для лучшей совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Высота планок умеренная, но перед установкой стоит проверить совместимость с крупными башенными кулерами процессора. Динамическая RGB-подсветка позволяет создать эффектный внешний вид сборки, а благодаря совместимости с фирменным ПО Kingston и технологиями синхронизации от производителей материнских плат можно легко настроить цветовую схему под свой вкус.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового набора из четырех идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального или даже четырехканального режима на поддерживающих платформах, что значительно повышает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Установив планки в соответствующие слоты материнской платы (обычно с чередованием цвета), вы автоматически получаете максимальную производительность. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM под DDR4 и поддерживает суммарный объем 64 ГБ на частоте 3200 МГц. Учтите, что для активации профиля XMP может потребоваться вход в BIOS. Высокие радиаторы могут конфликтовать с некоторыми процессорными кулерами, поэтому проверьте зазоры в корпусе. Этот комплект - отличный выбор для сборки мощной системы с нуля, но если вы планируете апгрейд старого ПК, сначала проверьте максимально поддерживаемый объем и частоту памяти. Для чисто игровых систем иногда может быть достаточно комплекта 2x16 ГБ, но для рабочих задач 64 ГБ - это взвешенный и перспективный вариант.