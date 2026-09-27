Оперативная память Kingston Fury Beast Black, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором, черный
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Black, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором, черный
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти отлично подходит для апгрейда уже собранного компьютера или для построения новой системы, где на первом месте стоит баланс между ценой, объёмом и скоростью. Один модуль объёмом 16 ГБ закрывает потребности в комфортной многозадачности - работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже нетребовательными играми. Однако для сборки нового игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео стоит рассмотреть покупку двух таких модулей для активации двухканального режима, который значительно повысит производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является доминирующим решением для современных настольных ПК. Это значит, что модуль совместим только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под четвёртое поколение памяти. Установить его в плату для DDR3 или новейшую под DDR5 физически невозможно, поэтому проверка поколения - это первое, что нужно сделать перед покупкой. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических системных блоков, а не для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства пользовательских задач. Частота работы 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что делает систему более отзывчивой и сокращает время загрузки приложений. В играх этот параметр в паре с современным процессором может дать заметный прирост к минимальному FPS, а при работе с большими файлами и проектами ускорит их обработку.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL16, что является сбалансированным и распространённым значением для частоты 3200 МГц, обеспечивая хорошее соотношение скорости и латентности. Для своей работы модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка технологии Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 3200 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и процессор со встроенным контроллером памяти, рассчитанным на такие частоты. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на стандартной частоте 2133 или 2400 МГц, поэтому проверка спецификаций платы крайне важна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным низкопрофильным радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что даёт широкий простор для выбора системы охлаждения. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данная позиция представляет собой одиночный модуль (1x16 ГБ). Для раскрытия полного потенциала современных процессоров рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность. Таким образом, для новой сборки оптимально купить два одинаковых модуля. Вы можете начать с одного, а позже добавить второй, но для идеальной совместимости лучше приобретать планки из одной партии.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что один модуль будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает производительность в играх и требовательных приложениях по сравнению с двумя планками. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободный слот DIMM под DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц активируйте профиль XMP в BIOS. Этот комплект - разумный выбор для начального апгрейда или построения системы с прицелом на будущее добавление второй планки, но для готовой высокопроизводительной игровой сборки лучше сразу взять комплект 2x8 ГБ или 2x16 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти отлично подходит для апгрейда уже собранного компьютера или для построения новой системы, где на первом месте стоит баланс между ценой, объёмом и скоростью. Один модуль объёмом 16 ГБ закрывает потребности в комфортной многозадачности - работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже нетребовательными играми. Однако для сборки нового игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео стоит рассмотреть покупку двух таких модулей для активации двухканального режима, который значительно повысит производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является доминирующим решением для современных настольных ПК. Это значит, что модуль совместим только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под четвёртое поколение памяти. Установить его в плату для DDR3 или новейшую под DDR5 физически невозможно, поэтому проверка поколения - это первое, что нужно сделать перед покупкой. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для классических системных блоков, а не для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства пользовательских задач. Частота работы 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что делает систему более отзывчивой и сокращает время загрузки приложений. В играх этот параметр в паре с современным процессором может дать заметный прирост к минимальному FPS, а при работе с большими файлами и проектами ускорит их обработку.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL16, что является сбалансированным и распространённым значением для частоты 3200 МГц, обеспечивая хорошее соотношение скорости и латентности. Для своей работы модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка технологии Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 3200 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и процессор со встроенным контроллером памяти, рассчитанным на такие частоты. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на стандартной частоте 2133 или 2400 МГц, поэтому проверка спецификаций платы крайне важна.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным низкопрофильным радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Его компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что даёт широкий простор для выбора системы охлаждения. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данная позиция представляет собой одиночный модуль (1x16 ГБ). Для раскрытия полного потенциала современных процессоров рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность. Таким образом, для новой сборки оптимально купить два одинаковых модуля. Вы можете начать с одного, а позже добавить второй, но для идеальной совместимости лучше приобретать планки из одной партии.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что один модуль будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает производительность в играх и требовательных приложениях по сравнению с двумя планками. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободный слот DIMM под DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц активируйте профиль XMP в BIOS. Этот комплект - разумный выбор для начального апгрейда или построения системы с прицелом на будущее добавление второй планки, но для готовой высокопроизводительной игровой сборки лучше сразу взять комплект 2x8 ГБ или 2x16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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