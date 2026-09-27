Оперативная память Kingston, DDR5, 8Gb (1x8GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston, DDR5, 8Gb (1x8GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти разработан для модернизации и сборки современных портативных компьютеров и мини-ПК. Он станет отличным решением для тех, кто хочет повысить отзывчивость системы в повседневной работе: ускорить запуск приложений, сделать более комфортной работу с множеством вкладок в браузере и офисными пакетами. Однако для ресурсоёмких задач, таких как профессиональный монтаж видео, рендеринг сложных 3D-сцен или игры на высоких настройках, объёма одного модуля 8 ГБ может оказаться недостаточно, и стоит задуматься о приобретении комплекта из двух или более планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные десктопы (NUC) и некоторые модели моноблоков. Этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM в настольных материнских платах, поэтому перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша система поддерживает именно SO-DIMM разъёмы и память DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 8 ГБ и работает на частоте 5600 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей скорости работы системы, особенно в сценариях, чувствительных к скорости подсистемы памяти. Однако для раскрытия всего потенциала DDR5 и достижения максимальной производительности в приложениях, которые активно используют память, настоятельно рекомендуется устанавливать модули парами для активации двухканального режима.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL46, что указывает на задержку сигнала. В комбинации с высокой частотой 5600 МГц это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Модуль, как правило, поддерживает стандартные профили JEDEC, а для автоматического разгона до заявленной частоты на совместимых платформах могут применяться технологии, аналогичные XMP. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению энергопотребления и нагрева в компактных корпусах ноутбуков.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (12-го поколения Core и новее, Alder Lake и далее) и AMD (мобильные процессоры серии Ryzen 6000 и новее), которые оснащены слотами SO-DIMM для стандарта DDR5. Крайне важно проверить спецификации вашей конкретной модели ноутбука или материнской платы, так как поддержка определённых частот и объёмов может зависеть от чипсета и процессора, а также может потребовать обновления BIOS для стабильной работы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Как и многие модули формата SO-DIMM для ноутбуков, данная планка, вероятнее всего, не оснащена отдельным радиатором охлаждения, что является нормальной практикой для этого форм-фактора. Отсутствие массивного радиатора связано с ограниченным пространством внутри корпуса ноутбука и штатной системой вентиляции, которая рассчитана на такие модули. Подсветка (RGB) на подобных модулях обычно также отсутствует, что соответствует их предназначению для скрытой установки внутри портативных устройств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в соответствующий слот согласно руководству к вашему ноутбуку. Смешивание модулей с разными характеристиками (объёмом, частотой, таймингами) может привести к нестабильной работе или снижению скорости всех планок до параметров самого медленного модуля.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша система поддерживает именно стандарт DDR5 и форм-фактор SO-DIMM – память DDR4 физически не подойдёт. Учитывайте, что для игр и тяжёлых профессиональных задач одного модуля 8 ГБ часто недостаточно, оптимальным стартом сегодня считается 16 ГБ (2x8 ГБ). Проверьте максимально поддерживаемый вашим ноутбуком объём и частоту памяти, так как установка модуля с более высокой частотой, чем официально заявлено производителем лэптопа, может привести к его работе на более низких скоростях. Этот модуль – отличный выбор для базового апгрейда ноутбука, но для сборки производительной системы с нуля лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти разработан для модернизации и сборки современных портативных компьютеров и мини-ПК. Он станет отличным решением для тех, кто хочет повысить отзывчивость системы в повседневной работе: ускорить запуск приложений, сделать более комфортной работу с множеством вкладок в браузере и офисными пакетами. Однако для ресурсоёмких задач, таких как профессиональный монтаж видео, рендеринг сложных 3D-сцен или игры на высоких настройках, объёма одного модуля 8 ГБ может оказаться недостаточно, и стоит задуматься о приобретении комплекта из двух или более планок.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные десктопы (NUC) и некоторые модели моноблоков. Этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM в настольных материнских платах, поэтому перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша система поддерживает именно SO-DIMM разъёмы и память DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 8 ГБ и работает на частоте 5600 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей скорости работы системы, особенно в сценариях, чувствительных к скорости подсистемы памяти. Однако для раскрытия всего потенциала DDR5 и достижения максимальной производительности в приложениях, которые активно используют память, настоятельно рекомендуется устанавливать модули парами для активации двухканального режима.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL46, что указывает на задержку сигнала. В комбинации с высокой частотой 5600 МГц это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Модуль, как правило, поддерживает стандартные профили JEDEC, а для автоматического разгона до заявленной частоты на совместимых платформах могут применяться технологии, аналогичные XMP. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению энергопотребления и нагрева в компактных корпусах ноутбуков.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (12-го поколения Core и новее, Alder Lake и далее) и AMD (мобильные процессоры серии Ryzen 6000 и новее), которые оснащены слотами SO-DIMM для стандарта DDR5. Крайне важно проверить спецификации вашей конкретной модели ноутбука или материнской платы, так как поддержка определённых частот и объёмов может зависеть от чипсета и процессора, а также может потребовать обновления BIOS для стабильной работы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Как и многие модули формата SO-DIMM для ноутбуков, данная планка, вероятнее всего, не оснащена отдельным радиатором охлаждения, что является нормальной практикой для этого форм-фактора. Отсутствие массивного радиатора связано с ограниченным пространством внутри корпуса ноутбука и штатной системой вентиляции, которая рассчитана на такие модули. Подсветка (RGB) на подобных модулях обычно также отсутствует, что соответствует их предназначению для скрытой установки внутри портативных устройств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в двухканальном режиме рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в соответствующий слот согласно руководству к вашему ноутбуку. Смешивание модулей с разными характеристиками (объёмом, частотой, таймингами) может привести к нестабильной работе или снижению скорости всех планок до параметров самого медленного модуля.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша система поддерживает именно стандарт DDR5 и форм-фактор SO-DIMM – память DDR4 физически не подойдёт. Учитывайте, что для игр и тяжёлых профессиональных задач одного модуля 8 ГБ часто недостаточно, оптимальным стартом сегодня считается 16 ГБ (2x8 ГБ). Проверьте максимально поддерживаемый вашим ноутбуком объём и частоту памяти, так как установка модуля с более высокой частотой, чем официально заявлено производителем лэптопа, может привести к его работе на более низких скоростях. Этот модуль – отличный выбор для базового апгрейда ноутбука, но для сборки производительной системы с нуля лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок.
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