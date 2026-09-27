Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 16GB 5600MHz (1*16Gb) CL46 SO-DIMM OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR5 отлично подойдёт владельцам современных ноутбуков и компактных ПК, которым требуется надёжный апгрейд или замена штатной памяти для повышения общей отзывчивости системы. Сочетание объёма 16 ГБ и высокой частоты 5600 МГц эффективно закрывает задачи повседневной многозадачности, работы с офисными пакетами, средними графическими редакторами и нетребовательными играми. Он представляет собой разумный баланс между производительностью и доступностью, будучи заметно быстрее базовых решений, но не претендуя на статус топового геймерского или профессионального комплекта.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Важно понимать, что физически и электрически он не совместим со слотами для более старых поколений памяти. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает на предназначение для ноутбуков, мини-ПК, моноблоков и других компактных систем, поэтому установка в стандартный настольный компьютер с полноразмерными DIMM-слотами невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным размером для большинства современных ноутбуков, обеспечивая комфортную работу с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и умеренно тяжёлыми проектами. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отклике системы при работе с большими файлами и общей плавности работы в ресурсоёмких сценариях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для памяти DDR5 на подобной частоте и указывает на определённую задержку доступа к данным. Рабочее напряжение обычно составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует меньшему тепловыделению. Данная OEM-версия модуля, как правило, не включает заводские профили разгона вроде XMP или EXPO, и его параметры (частота, тайминги) определяются стандартными профилями JEDEC, которые поддерживаются ноутбучными платформами по умолчанию.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с современными ноутбучными платформами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000-й серии и новее, которые имеют встроенные контроллеры памяти DDR5. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего ноутбука на поддержку именно типа памяти DDR5 и максимально поддерживаемой частоты, так как многие мобильные системы могут работать только на стандартных для процессора частотах, например, 4800 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная OEM-версия модуля памяти поставляется без дополнительных радиаторов охлаждения, что является стандартной практикой для ноутбучных решений, где пространство ограничено, а тепловыделение контролируется общей системой охлаждения корпуса. Это позволяет установить планку в любой совместимый ноутбук без риска конфликта с другими компонентами. Декоративная подсветка также отсутствует.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся поштучно, то есть это одна планка объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти и производительность встроенной графики, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот ноутбука. При расширении объёма настоятельно рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками, а лучше точно такие же, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это поколение памяти: модуль DDR5 физически не встанет в слот для DDR4. Кроме того, ноутбук может не поддерживать заявленную частоту 5600 МГц, автоматически понизив её до максимальной, прописанной в спецификациях процессора. Учитывая, что это одиночный модуль, для полного раскрытия потенциала платформы стоит планировать покупку пары. Этот модуль оптимален для пользователей, которым нужен надёжный и быстрый апгрейд современного ноутбука до 16 ГБ, в то время как для сборки новой системы или разгона стоит обратить внимание на комплекты из двух планок с радиаторами и поддержкой XMP/EXPO.