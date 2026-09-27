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Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM

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Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM - фото 1
Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM - фото 2
Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22
  • Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM - фото 1
  • Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM - фото 2
  • Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 029 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740264
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х4х1
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он оптимально подходит для систем, выполняющих критически важные вычисления, финансовые операции, работу с базами данных или функционирующих в качестве файлового хранилища. Для обычных игровых и домашних ПК такая память избыточна, так как её специализация - корпоративная надёжность, а не максимальная скорость в развлекательных приложениях.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами и некоторыми рабочими станциями. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя дополнительный регистр-буфер для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Это позволяет устанавливать больше модулей на один канал, что критически важно для сборки систем с большим объёмом оперативной памяти, но делает планку несовместимой с обычными потребительскими материнскими платами для настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является стандартным строительным блоком для сборки серверных конфигураций с суммарным объёмом в 32, 64 ГБ и более. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обработку больших массивов информации в серверных приложениях. Однако в реальных сценариях важнее не пиковая скорость, а стабильность работы и коррекция ошибок, которые и являются главными преимуществами этой памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL22 являются стандартными для серверной памяти DDR4-3200 и отражают баланс между высокой частотой и необходимостью обеспечения стабильной работы с коррекцией ошибок (ECC). Напряжение обычно соответствует стандартному для DDR4. Профили автоматического разгона, такие как XMP, в данном контексте неактуальны, так как серверная память настраивается на гарантированные стабильные частоты, а разгон не является приоритетной задачей для этого класса оборудования.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с материнскими платами, которые поддерживают память типа DDR4 ECC RDIMM. Это, как правило, платформы на серверных чипсетах Intel (например, серии C) и AMD (серии SP). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата имеет физические слоты DIMM и поддержку именно registered-памяти с ECC, так как обычные десктопные платформы для процессоров Core i или Ryzen с такими модулями не работают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, поставляется без массивных радиаторов, что типично для многих серверных модулей, рассчитанных на работу в условиях активного обдува корпусными вентиляторами стойки. Высота планки стандартна, что гарантирует совместимость даже в плотных серверных шасси. Внешний вид аскетичен, декоративная подсветка отсутствует, что полностью соответствует профессиональной среде применения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся отдельным модулем (1x8GB). В серверных системах память обычно устанавливается парами или наборами для активации многоканальных режимов (чаще двухканального или четырёхканального), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и расширения крайне важно приобретать идентичные модули с одинаковыми характеристиками и, желательно, из одной партии, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость: модуль не будет работать в игровых или офисных материнских платах. Ключевой критерий выбора - подтверждённая поддержка памяти DDR4 ECC RDIMM вашей серверной или рабостанционорой материнской платой. Этот модуль оптимально подходит для поэтапного наращивания объёма RAM в существующем сервере или для начальной сборки новой системы, где приоритетом является отказоустойчивость. Для обычного пользователя, собирающего домашний ПК, этот вариант категорически не подходит.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он оптимально подходит для систем, выполняющих критически важные вычисления, финансовые операции, работу с базами данных или функционирующих в качестве файлового хранилища. Для обычных игровых и домашних ПК такая память избыточна, так как её специализация - корпоративная надёжность, а не максимальная скорость в развлекательных приложениях.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами и некоторыми рабочими станциями. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя дополнительный регистр-буфер для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Это позволяет устанавливать больше модулей на один канал, что критически важно для сборки систем с большим объёмом оперативной памяти, но делает планку несовместимой с обычными потребительскими материнскими платами для настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является стандартным строительным блоком для сборки серверных конфигураций с суммарным объёмом в 32, 64 ГБ и более. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обработку больших массивов информации в серверных приложениях. Однако в реальных сценариях важнее не пиковая скорость, а стабильность работы и коррекция ошибок, которые и являются главными преимуществами этой памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL22 являются стандартными для серверной памяти DDR4-3200 и отражают баланс между высокой частотой и необходимостью обеспечения стабильной работы с коррекцией ошибок (ECC). Напряжение обычно соответствует стандартному для DDR4. Профили автоматического разгона, такие как XMP, в данном контексте неактуальны, так как серверная память настраивается на гарантированные стабильные частоты, а разгон не является приоритетной задачей для этого класса оборудования.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с материнскими платами, которые поддерживают память типа DDR4 ECC RDIMM. Это, как правило, платформы на серверных чипсетах Intel (например, серии C) и AMD (серии SP). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата имеет физические слоты DIMM и поддержку именно registered-памяти с ECC, так как обычные десктопные платформы для процессоров Core i или Ryzen с такими модулями не работают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, поставляется без массивных радиаторов, что типично для многих серверных модулей, рассчитанных на работу в условиях активного обдува корпусными вентиляторами стойки. Высота планки стандартна, что гарантирует совместимость даже в плотных серверных шасси. Внешний вид аскетичен, декоративная подсветка отсутствует, что полностью соответствует профессиональной среде применения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся отдельным модулем (1x8GB). В серверных системах память обычно устанавливается парами или наборами для активации многоканальных режимов (чаще двухканального или четырёхканального), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и расширения крайне важно приобретать идентичные модули с одинаковыми характеристиками и, желательно, из одной партии, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость: модуль не будет работать в игровых или офисных материнских платах. Ключевой критерий выбора - подтверждённая поддержка памяти DDR4 ECC RDIMM вашей серверной или рабостанционорой материнской платой. Этот модуль оптимально подходит для поэтапного наращивания объёма RAM в существующем сервере или для начальной сборки новой системы, где приоритетом является отказоустойчивость. Для обычного пользователя, собирающего домашний ПК, этот вариант категорически не подходит.

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Отзывы


Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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