Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он оптимально подходит для систем, выполняющих критически важные вычисления, финансовые операции, работу с базами данных или функционирующих в качестве файлового хранилища. Для обычных игровых и домашних ПК такая память избыточна, так как её специализация - корпоративная надёжность, а не максимальная скорость в развлекательных приложениях.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами и некоторыми рабочими станциями. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя дополнительный регистр-буфер для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Это позволяет устанавливать больше модулей на один канал, что критически важно для сборки систем с большим объёмом оперативной памяти, но делает планку несовместимой с обычными потребительскими материнскими платами для настольных ПК.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является стандартным строительным блоком для сборки серверных конфигураций с суммарным объёмом в 32, 64 ГБ и более. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обработку больших массивов информации в серверных приложениях. Однако в реальных сценариях важнее не пиковая скорость, а стабильность работы и коррекция ошибок, которые и являются главными преимуществами этой памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL22 являются стандартными для серверной памяти DDR4-3200 и отражают баланс между высокой частотой и необходимостью обеспечения стабильной работы с коррекцией ошибок (ECC). Напряжение обычно соответствует стандартному для DDR4. Профили автоматического разгона, такие как XMP, в данном контексте неактуальны, так как серверная память настраивается на гарантированные стабильные частоты, а разгон не является приоритетной задачей для этого класса оборудования.
Совместимость с платформой
Модуль совместим исключительно с материнскими платами, которые поддерживают память типа DDR4 ECC RDIMM. Это, как правило, платформы на серверных чипсетах Intel (например, серии C) и AMD (серии SP). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата имеет физические слоты DIMM и поддержку именно registered-памяти с ECC, так как обычные десктопные платформы для процессоров Core i или Ryzen с такими модулями не работают.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, поставляется без массивных радиаторов, что типично для многих серверных модулей, рассчитанных на работу в условиях активного обдува корпусными вентиляторами стойки. Высота планки стандартна, что гарантирует совместимость даже в плотных серверных шасси. Внешний вид аскетичен, декоративная подсветка отсутствует, что полностью соответствует профессиональной среде применения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся отдельным модулем (1x8GB). В серверных системах память обычно устанавливается парами или наборами для активации многоканальных режимов (чаще двухканального или четырёхканального), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и расширения крайне важно приобретать идентичные модули с одинаковыми характеристиками и, желательно, из одной партии, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость: модуль не будет работать в игровых или офисных материнских платах. Ключевой критерий выбора - подтверждённая поддержка памяти DDR4 ECC RDIMM вашей серверной или рабостанционорой материнской платой. Этот модуль оптимально подходит для поэтапного наращивания объёма RAM в существующем сервере или для начальной сборки новой системы, где приоритетом является отказоустойчивость. Для обычного пользователя, собирающего домашний ПК, этот вариант категорически не подходит.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 816 руб.5954 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
-
В наличииЦена 23 840 руб.5960 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
-
В наличииЦена 24 340 руб.6085 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-4800 PSD516G48002 PATRIOT
-
В наличииЦена 24 420 руб.6105 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 A-Data 16Gb 4800MHz (AD5U480016G-S)
-
В наличииЦена 24 840 руб.6210 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-...
-
В наличииЦена 25 200 руб.6300 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 25 670 руб.6418 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)
-
В наличииЦена 25 980 руб.6495 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 16GB DDR5-5600 (PSD516G560081S...
-
В наличииЦена 26 470 руб.6618 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 16GB 5600MHz (AD5S560016G-S)
-
В наличииЦена 26 790 руб.6698 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Patriot 2x8Gb 4800MHz (PSD516G4800K)
-
В наличииЦена 26 980 руб.6745 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 2666MHz (PSD432G2...
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он оптимально подходит для систем, выполняющих критически важные вычисления, финансовые операции, работу с базами данных или функционирующих в качестве файлового хранилища. Для обычных игровых и домашних ПК такая память избыточна, так как её специализация - корпоративная надёжность, а не максимальная скорость в развлекательных приложениях.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами и некоторыми рабочими станциями. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя дополнительный регистр-буфер для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Это позволяет устанавливать больше модулей на один канал, что критически важно для сборки систем с большим объёмом оперативной памяти, но делает планку несовместимой с обычными потребительскими материнскими платами для настольных ПК.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является стандартным строительным блоком для сборки серверных конфигураций с суммарным объёмом в 32, 64 ГБ и более. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обработку больших массивов информации в серверных приложениях. Однако в реальных сценариях важнее не пиковая скорость, а стабильность работы и коррекция ошибок, которые и являются главными преимуществами этой памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL22 являются стандартными для серверной памяти DDR4-3200 и отражают баланс между высокой частотой и необходимостью обеспечения стабильной работы с коррекцией ошибок (ECC). Напряжение обычно соответствует стандартному для DDR4. Профили автоматического разгона, такие как XMP, в данном контексте неактуальны, так как серверная память настраивается на гарантированные стабильные частоты, а разгон не является приоритетной задачей для этого класса оборудования.
Совместимость с платформой
Модуль совместим исключительно с материнскими платами, которые поддерживают память типа DDR4 ECC RDIMM. Это, как правило, платформы на серверных чипсетах Intel (например, серии C) и AMD (серии SP). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата имеет физические слоты DIMM и поддержку именно registered-памяти с ECC, так как обычные десктопные платформы для процессоров Core i или Ryzen с такими модулями не работают.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по описанию, поставляется без массивных радиаторов, что типично для многих серверных модулей, рассчитанных на работу в условиях активного обдува корпусными вентиляторами стойки. Высота планки стандартна, что гарантирует совместимость даже в плотных серверных шасси. Внешний вид аскетичен, декоративная подсветка отсутствует, что полностью соответствует профессиональной среде применения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся отдельным модулем (1x8GB). В серверных системах память обычно устанавливается парами или наборами для активации многоканальных режимов (чаще двухканального или четырёхканального), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и расширения крайне важно приобретать идентичные модули с одинаковыми характеристиками и, желательно, из одной партии, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость: модуль не будет работать в игровых или офисных материнских платах. Ключевой критерий выбора - подтверждённая поддержка памяти DDR4 ECC RDIMM вашей серверной или рабостанционорой материнской платой. Этот модуль оптимально подходит для поэтапного наращивания объёма RAM в существующем сервере или для начальной сборки новой системы, где приоритетом является отказоустойчивость. Для обычного пользователя, собирающего домашний ПК, этот вариант категорически не подходит.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM