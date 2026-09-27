Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для модернизации ноутбуков и компактных настольных систем, которым критически не хватает оперативной памяти. Он идеально подходит для пользователей, сталкивающихся с замедлениями при работе с большими объемами данных, например, при обработке фотографий в высоком разрешении, работе с виртуальными машинами, монтаже несложного видео или одновременном запуске множества приложений и вкладок браузера. Для современных игр на ноутбуке одного модуля в 32 ГБ может быть более чем достаточно по объему, но стоит помнить, что одноканальный режим работы может несколько ограничить производительность встроенной графики по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти формата SO-DIMM с технологией DDR4. Это означает, что он предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC, мини-ПК) и некоторые материнские платы mini-ITX, оснащенные соответствующими компактными слотами. Поколение DDR4 обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности, но абсолютно не совместимо со слотами для более старого стандарта DDR3 или нового DDR5, поэтому проверка поддерживаемого типа памяти вашим устройством – первое и обязательное действие перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что на сегодняшний день является избыточным для базовых задач, но комфортным для профессиональной работы и многозадачности. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжелыми программами и сокращении времени обработки фильтров в графических редакторах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность, характерную для многих модулей SO-DIMM, особенно такого большого объема. Это компромиссное решение для обеспечения стабильной работы на частоте 3200 МГц при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой в поддерживающих эту функцию ноутбуках и системных платах, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и платформами, поддерживающими память DDR4 SO-DIMM. Ключевой момент – необходимость уточнения максимально поддерживаемой частоты и объема для конкретной модели ноутбука в его спецификациях. Многие современные процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen мобильных серий поддерживают частоту 3200 МГц, но в более старых системах память может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте, например, 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в низкопрофильном исполнении без радиаторов, что является стандартом для большинства модулей SO-DIMM. Это необходимо для гарантированной совместимости с тесными корпусами ноутбуков, где зазоры между компонентами минимальны. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как рабочее напряжение и тепловыделение у таких модулей находятся на контролируемом уровне даже под длительной нагрузкой.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем объемом 32 ГБ. Это означает, что в системе с двумя слотами памяти она будет работать в одноканальном режиме. Для активации более производительного двухканального режима, который может значительно увеличить скорость встроенной графики и в некоторых CPU-зависимых задачах, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. При дальнейшем расширении крайне рекомендуется использовать максимально похожий по характеристикам модуль, а в идеале – точно такой же.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш ноутбук или компактная система поддерживает стандарт DDR4 и имеет свободный слот для апгрейда, а также что установленная или планируемая операционная система (например, 64-битная Windows 10/11) сможет адресовать весь объем 32 ГБ. Помните, что для раскрытия полного потенциала частоты 3200 МГц требуется ее поддержка со стороны процессора и чипсета. Этот модуль – отличный выбор для одноразового и кардинального увеличения объема памяти в ноутбуке для профессиональных задач, но если ваша цель – максимальная производительность в играх на встроенной графике, сначала рассмотрите вариант покупки комплекта из двух модулей меньшего объема (например, 2x16 ГБ) для активации двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 100 руб.5025 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer PC21300 32GB (EL.32G2V.PRH)
-
В наличииЦена 22 600 руб.5650 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)
-
В наличииЦена 23 350 руб.5838 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 23 816 руб.5954 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200 MHz (KF432C16BB/16)
-
В наличииЦена 23 840 руб.5960 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
-
В наличииЦена 24 340 руб.6085 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-4800 PSD516G48002 PATRIOT
-
В наличииЦена 24 420 руб.6105 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 A-Data 16Gb 4800MHz (AD5U480016G-S)
-
В наличииЦена 24 840 руб.6210 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-...
-
В наличииЦена 25 200 руб.6300 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
-
В наличииЦена 25 670 руб.6418 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)
-
В наличииЦена 25 980 руб.6495 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 16GB DDR5-5600 (PSD516G560081S...
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для модернизации ноутбуков и компактных настольных систем, которым критически не хватает оперативной памяти. Он идеально подходит для пользователей, сталкивающихся с замедлениями при работе с большими объемами данных, например, при обработке фотографий в высоком разрешении, работе с виртуальными машинами, монтаже несложного видео или одновременном запуске множества приложений и вкладок браузера. Для современных игр на ноутбуке одного модуля в 32 ГБ может быть более чем достаточно по объему, но стоит помнить, что одноканальный режим работы может несколько ограничить производительность встроенной графики по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти формата SO-DIMM с технологией DDR4. Это означает, что он предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC, мини-ПК) и некоторые материнские платы mini-ITX, оснащенные соответствующими компактными слотами. Поколение DDR4 обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности, но абсолютно не совместимо со слотами для более старого стандарта DDR3 или нового DDR5, поэтому проверка поддерживаемого типа памяти вашим устройством – первое и обязательное действие перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что на сегодняшний день является избыточным для базовых задач, но комфортным для профессиональной работы и многозадачности. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжелыми программами и сокращении времени обработки фильтров в графических редакторах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность, характерную для многих модулей SO-DIMM, особенно такого большого объема. Это компромиссное решение для обеспечения стабильной работы на частоте 3200 МГц при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой в поддерживающих эту функцию ноутбуках и системных платах, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и платформами, поддерживающими память DDR4 SO-DIMM. Ключевой момент – необходимость уточнения максимально поддерживаемой частоты и объема для конкретной модели ноутбука в его спецификациях. Многие современные процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen мобильных серий поддерживают частоту 3200 МГц, но в более старых системах память может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте, например, 2666 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в низкопрофильном исполнении без радиаторов, что является стандартом для большинства модулей SO-DIMM. Это необходимо для гарантированной совместимости с тесными корпусами ноутбуков, где зазоры между компонентами минимальны. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как рабочее напряжение и тепловыделение у таких модулей находятся на контролируемом уровне даже под длительной нагрузкой.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем объемом 32 ГБ. Это означает, что в системе с двумя слотами памяти она будет работать в одноканальном режиме. Для активации более производительного двухканального режима, который может значительно увеличить скорость встроенной графики и в некоторых CPU-зависимых задачах, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. При дальнейшем расширении крайне рекомендуется использовать максимально похожий по характеристикам модуль, а в идеале – точно такой же.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш ноутбук или компактная система поддерживает стандарт DDR4 и имеет свободный слот для апгрейда, а также что установленная или планируемая операционная система (например, 64-битная Windows 10/11) сможет адресовать весь объем 32 ГБ. Помните, что для раскрытия полного потенциала частоты 3200 МГц требуется ее поддержка со стороны процессора и чипсета. Этот модуль – отличный выбор для одноразового и кардинального увеличения объема памяти в ноутбуке для профессиональных задач, но если ваша цель – максимальная производительность в играх на встроенной графике, сначала рассмотрите вариант покупки комплекта из двух модулей меньшего объема (например, 2x16 ГБ) для активации двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM