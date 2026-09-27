Описание товара Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для модернизации ноутбуков и компактных настольных систем, которым критически не хватает оперативной памяти. Он идеально подходит для пользователей, сталкивающихся с замедлениями при работе с большими объемами данных, например, при обработке фотографий в высоком разрешении, работе с виртуальными машинами, монтаже несложного видео или одновременном запуске множества приложений и вкладок браузера. Для современных игр на ноутбуке одного модуля в 32 ГБ может быть более чем достаточно по объему, но стоит помнить, что одноканальный режим работы может несколько ограничить производительность встроенной графики по сравнению с двухканальной конфигурацией.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти формата SO-DIMM с технологией DDR4. Это означает, что он предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC, мини-ПК) и некоторые материнские платы mini-ITX, оснащенные соответствующими компактными слотами. Поколение DDR4 обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности, но абсолютно не совместимо со слотами для более старого стандарта DDR3 или нового DDR5, поэтому проверка поддерживаемого типа памяти вашим устройством – первое и обязательное действие перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что на сегодняшний день является избыточным для базовых задач, но комфортным для профессиональной работы и многозадачности. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжелыми программами и сокращении времени обработки фильтров в графических редакторах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность, характерную для многих модулей SO-DIMM, особенно такого большого объема. Это компромиссное решение для обеспечения стабильной работы на частоте 3200 МГц при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой в поддерживающих эту функцию ноутбуках и системных платах, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и платформами, поддерживающими память DDR4 SO-DIMM. Ключевой момент – необходимость уточнения максимально поддерживаемой частоты и объема для конкретной модели ноутбука в его спецификациях. Многие современные процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen мобильных серий поддерживают частоту 3200 МГц, но в более старых системах память может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте, например, 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в низкопрофильном исполнении без радиаторов, что является стандартом для большинства модулей SO-DIMM. Это необходимо для гарантированной совместимости с тесными корпусами ноутбуков, где зазоры между компонентами минимальны. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как рабочее напряжение и тепловыделение у таких модулей находятся на контролируемом уровне даже под длительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем объемом 32 ГБ. Это означает, что в системе с двумя слотами памяти она будет работать в одноканальном режиме. Для активации более производительного двухканального режима, который может значительно увеличить скорость встроенной графики и в некоторых CPU-зависимых задачах, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. При дальнейшем расширении крайне рекомендуется использовать максимально похожий по характеристикам модуль, а в идеале – точно такой же.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш ноутбук или компактная система поддерживает стандарт DDR4 и имеет свободный слот для апгрейда, а также что установленная или планируемая операционная система (например, 64-битная Windows 10/11) сможет адресовать весь объем 32 ГБ. Помните, что для раскрытия полного потенциала частоты 3200 МГц требуется ее поддержка со стороны процессора и чипсета. Этот модуль – отличный выбор для одноразового и кардинального увеличения объема памяти в ноутбуке для профессиональных задач, но если ваша цель – максимальная производительность в играх на встроенной графике, сначала рассмотрите вариант покупки комплекта из двух модулей меньшего объема (например, 2x16 ГБ) для активации двухканального режима.