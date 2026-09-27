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Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, ECC UDIMM купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, ECC UDIMM

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Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, ECC UDIMM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Тайминги
22-22-22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 615 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740262
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, ECC UDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для сборки или апгрейда серверных платформ, рабочих станций и корпоративных систем, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он рассчитан на задачи, связанные с виртуализацией, работой с большими базами данных, научными вычислениями и файловыми хранилищами, где критически важна непрерывная работа без сбоев. Для типичных игровых ПК или домашних мультимедийных систем эта память избыточна по функционалу и не принесёт преимуществ, а для офисной работы можно выбрать более простые и доступные модули без ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR4, выполненный в форм-факторе UDIMM - это стандартный десктопный DIMM, но с поддержкой коррекции ошибок (ECC). Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокие стандартные частоты по сравнению с DDR3. Ключевая особенность - это именно поддержка ECC, которая требует совместимости как со стороны слота на материнской плате, так и со стороны процессора и чипсета, что характерно для серверных и некоторых рабочих станций.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объёмом в 32 ГБ, что позволяет работать с очень большими наборами данных без необходимости обращения к медленному дисковому хранилищу. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен информацией между процессором и памятью. В сценариях серверной нагрузки, где важна не только скорость, но и целостность данных, связка такого объёма, скорости и технологии ECC даёт оптимальный баланс между производительностью и надёжностью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность, характерную для модулей ECC и больших объёмов; это плата за дополнительную надёжность и коррекцию ошибок. Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту DDR4. Данный модуль, будучи ориентированным на стабильность, обычно не поддерживает агрессивные профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку в целевых системах приоритетом является долговременная работа на гарантированных частотах, а не экстремальная производительность.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что модули памяти с поддержкой ECC (UDIMM ECC) работают только на материнских платах и с процессорами, которые явно поддерживают эту функцию. Это, как правило, платформы на базе серверных чипсетов Intel (например, серия C) или AMD (чипсеты TRX40, WRX80, а также ряд процессоров Ryzen PRO). Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашей материнской платы и процессора на предмет поддержки небуферизованной ECC-памяти (ECC UDIMM).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что характерно для многих решений корпоративного класса. Это обеспечивает максимальную совместимость даже в плотных серверных стойках и исключает риск конфликта с системой охлаждения процессора. Подсветка и декоративные элементы отсутствуют, так как приоритетами являются функциональность, надёжность и эффективное рассеивание тепла при длительной нагрузке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одиночной планкой объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, необходимо установить как минимум два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете расширять систему в будущем, рекомендуется докупать точно такие же модули от того же производителя с идентичными характеристиками (объём, частота, тайминги, поддержка ECC) для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это совместимость, которая жёстко привязана к платформам с поддержкой ECC. Этот модуль не будет работать на большинстве обычных материнских плат для настольных ПК, даже если слот физически подходит. При выборе ориентируйтесь прежде всего на поколение памяти (DDR4), форм-фактор (UDIMM) и наличие поддержки ECC в вашей системе. Данный модуль оптимально подойдёт для сборки надёжной рабочей станции или апгрейда серверного оборудования, где критична безошибочная работа. Для обычного десктопа или игрового ПК лучше рассмотреть не-ECC модули с более низкими таймингами и поддержкой XMP.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, ECC UDIMM




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подходит для сборки или апгрейда серверных платформ, рабочих станций и корпоративных систем, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки данных. Он рассчитан на задачи, связанные с виртуализацией, работой с большими базами данных, научными вычислениями и файловыми хранилищами, где критически важна непрерывная работа без сбоев. Для типичных игровых ПК или домашних мультимедийных систем эта память избыточна по функционалу и не принесёт преимуществ, а для офисной работы можно выбрать более простые и доступные модули без ECC.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR4, выполненный в форм-факторе UDIMM - это стандартный десктопный DIMM, но с поддержкой коррекции ошибок (ECC). Поколение DDR4 обеспечивает улучшенную энергоэффективность и более высокие стандартные частоты по сравнению с DDR3. Ключевая особенность - это именно поддержка ECC, которая требует совместимости как со стороны слота на материнской плате, так и со стороны процессора и чипсета, что характерно для серверных и некоторых рабочих станций.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объёмом в 32 ГБ, что позволяет работать с очень большими наборами данных без необходимости обращения к медленному дисковому хранилищу. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен информацией между процессором и памятью. В сценариях серверной нагрузки, где важна не только скорость, но и целостность данных, связка такого объёма, скорости и технологии ECC даёт оптимальный баланс между производительностью и надёжностью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность, характерную для модулей ECC и больших объёмов; это плата за дополнительную надёжность и коррекцию ошибок. Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту DDR4. Данный модуль, будучи ориентированным на стабильность, обычно не поддерживает агрессивные профили автоматического разгона вроде XMP, поскольку в целевых системах приоритетом является долговременная работа на гарантированных частотах, а не экстремальная производительность.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что модули памяти с поддержкой ECC (UDIMM ECC) работают только на материнских платах и с процессорами, которые явно поддерживают эту функцию. Это, как правило, платформы на базе серверных чипсетов Intel (например, серия C) или AMD (чипсеты TRX40, WRX80, а также ряд процессоров Ryzen PRO). Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашей материнской платы и процессора на предмет поддержки небуферизованной ECC-памяти (ECC UDIMM).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что характерно для многих решений корпоративного класса. Это обеспечивает максимальную совместимость даже в плотных серверных стойках и исключает риск конфликта с системой охлаждения процессора. Подсветка и декоративные элементы отсутствуют, так как приоритетами являются функциональность, надёжность и эффективное рассеивание тепла при длительной нагрузке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продаётся одиночной планкой объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность, необходимо установить как минимум два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете расширять систему в будущем, рекомендуется докупать точно такие же модули от того же производителя с идентичными характеристиками (объём, частота, тайминги, поддержка ECC) для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это совместимость, которая жёстко привязана к платформам с поддержкой ECC. Этот модуль не будет работать на большинстве обычных материнских плат для настольных ПК, даже если слот физически подходит. При выборе ориентируйтесь прежде всего на поколение памяти (DDR4), форм-фактор (UDIMM) и наличие поддержки ECC в вашей системе. Данный модуль оптимально подойдёт для сборки надёжной рабочей станции или апгрейда серверного оборудования, где критична безошибочная работа. Для обычного десктопа или игрового ПК лучше рассмотреть не-ECC модули с более низкими таймингами и поддержкой XMP.

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Отзывы


Оперативная память Kingston, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, ECC UDIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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