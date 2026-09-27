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Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail)

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Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 1
Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 2
Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 3
Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 4
Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 5
Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 1
  • Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 2
  • Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 3
  • Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 4
  • Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 5
  • Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 512 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740258
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
150

Описание товара Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail)

Оперативная память Kingston с объёмом 32 ГБ в одном модуле — это запас быстродействия даже для сложных задач и современных игр. Высокая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с обеспечивают мгновенный отклик и плавную работу без задержек. DDR5 тип открывает новые возможности скорости передачи данных, а форм-фактор DIMM легко впишется в большинство современных материнских плат. Низкое напряжение питания — всего 1.25 В — делает модуль экономичным, снижая нагрев и энергозатраты. Эффективный радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. А стильная подсветка добавит индивидуальности вашей сборке. CAS Latency 36 тактов — оптимальный баланс между скоростью и стабильностью.

Отзывы о товаре Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Kingston с объёмом 32 ГБ в одном модуле — это запас быстродействия даже для сложных задач и современных игр. Высокая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с обеспечивают мгновенный отклик и плавную работу без задержек. DDR5 тип открывает новые возможности скорости передачи данных, а форм-фактор DIMM легко впишется в большинство современных материнских плат. Низкое напряжение питания — всего 1.25 В — делает модуль экономичным, снижая нагрев и энергозатраты. Эффективный радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. А стильная подсветка добавит индивидуальности вашей сборке. CAS Latency 36 тактов — оптимальный баланс между скоростью и стабильностью.
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Модуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast RGb CL36 EXPO (KF556C36BBE2A-32) (retail) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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