Описание товара Оперативная память Indilinx, DDR5, 16GB (1x16GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 SO-DIMM создан для обновления и апгрейда современных ноутбуков и компактных настольных систем. Он станет отличным выбором для пользователей, которым нужно быстро и без лишних сложностей увеличить объём памяти для более плавной многозадачности — работы с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и нетребовательными к графике приложениями. При этом, будучи одноранговым решением, он больше подходит для разового расширения ёмкости существующей конфигурации, чем для сборки новой игровой или рабочей станции с нуля, где приоритетом является двухканальный режим.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка памяти стандарта DDR5 — это новейшее поколение, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и компактные материнские платы с соответствующими компактными слотами. Крайне важно понимать, что этот модуль физически несовместим со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 16 ГБ, что позволяет комфортно работать с ресурсоёмкими приложениями и держать открытыми множество фоновых процессов. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. В сценариях работы с большими массивами данных, например, при обработке фотографий или работе в виртуальных машинах, сочетание достаточного объёма и высокой частоты даст заметный прирост комфорта по сравнению со стандартными модулями на 3200-4800 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц и указывает на определённую задержку отклика. В связке с высокой частотой это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Большинство современных ноутбуков с поддержкой DDR5 автоматически настраивают память на её номинальные параметры, поэтому часто ручная активация профилей вроде XMP/EXPO не требуется — модуль готов к работе на заявленных характеристиках после установки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000-й серии и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5 и слоты SO-DIMM. Перед покупкой необходимо уточнить в спецификациях вашего устройства максимально поддерживаемый объём на один слот и частоту памяти, так как некоторые производители ноутбуков могут программно ограничивать эти параметры.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартная практика для большинства ноутбучных модулей памяти, поскольку пространство внутри корпуса ограничено, а тепловыделение на таких частотах и при стандартном напряжении обычно находится в допустимых рамках при штатной вентиляции системы. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где есть слот для апгрейда памяти.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Важно помнить, что его установка в единственный свободный слот активирует одноканальный режим работы памяти. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и увеличения пропускной способности в два раза рекомендуется использовать два одинаковых модуля в двухканальном режиме. Если в вашем ноутбуке два слота и один пуст, оптимальным решением будет докупить в будущем такую же планку Indilinx DDR5 16 ГБ 5600 МГц для создания симметричного двухканального комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который делает модуль непригодным для обычных настольных ПК. Также стоит учесть, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц ноутбук должен её поддерживать на аппаратном уровне. Перед покупкой проверьте, свободен ли слот для апгрейда в вашей модели — некоторые современные ультрабуки имеют память, распаянную на материнской плате, и не предоставляют слотов для замены. Этот модуль станет оптимальным выбором для быстрого и простого увеличения объёма ОЗУ в модернизируемом ноутбуке, но для сборки новой производительной системы с нуля лучше сразу рассматривать комплект из двух планок.