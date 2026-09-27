Серверная память Hynix DDR5 RDIMM 64GB 5600Mhz (HMCG94AGBRA181N) repl. M321R8GA0EB2-CWM
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Характеристики
Буферизованная (RDIMM)
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
372 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740253
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Характеристики
Бренд
Буферизованная (RDIMM)
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Серверная память Hynix DDR5 RDIMM 64GB 5600Mhz (HMCG94AGBRA181N) repl. M321R8GA0EB2-CWM
Серверная память Hynix DDR5 RDIMM 64GB 5600Mhz (HMCG94AGBRA181N) repl. M321R8GA0EB2-CWM
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Серверная память Hynix DDR5 RDIMM 64GB 5600Mhz (HMCG94AGBRA181N) repl. M321R8GA0EB2-CWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Серверная память Hynix DDR5 RDIMM 64GB 5600Mhz (HMCG94AGBRA181N) repl. M321R8GA0EB2-CWM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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